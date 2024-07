Oura Ring 4 : un leak dévoile la réponse au Samsung Galaxy Ring, et ça va faire mal

Voilà… L'Oura Ring 4 arrive enfin après trois longues années d'attente ! Tandis que le Samsung Galaxy Ring secoue déjà le marché, l'Oura Ring 4 promet de faire des vagues. Quelles surprises nous réserve-t-il ?

L'Oura Ring 4 vient de fuiter, et les fans sont en effervescence ! Cette nouvelle itération promet de dépasser de loin son prédécesseur, l'Oura Ring 3, et de se positionner comme une alternative sérieuse face au récent Samsung Galaxy Ring. C'est une nouvelle qui va secouer le monde des wearables…

Voici tout ce que nous savons sur cette bague qui promet de faire sensation !

Oura Ring 4 : design attrayant et technologies modernes

L'Oura Ring 4 garde son design plat, fidèle à ses racines. En revanche, le Samsung Galaxy Ring se distingue par sa forme concave et futuriste.

Ce contraste est frappant et pourrait diviser les opinions. Certes, le design plat de l'Oura Ring 4 est élégant et discret, offrant une touche de sophistication. En ce sens, il reste fidèle à ce que ses utilisateurs adorent.

Découverte par Android Authority, cette bague porte le numéro de modèle « OA11 ». Mais, la certification révèle aussi un modèle mystérieux, le OA12. Bien que les détails soient encore flous, il est probable qu'il s'agisse d'une autre version de l'Oura Ring 4, semblable aux variantes Heritage et Horizon du modèle précédent.

Selon les documents de certification, l'Oura Ring 4 est testé dans les tailles 7, 9, 13 et 15. Cette extension de taille, avec la possibilité d'en développer davantage, pourrait potentiellement s'adresser à un public plus large. Or, cela entraînerait davantage de ventes, et encore plus, un impact positif sur le marché.

Pour les fonctions, il doit absolument impressionner pour rivaliser avec la Galaxy Ring. Nul doute que l'ajout de la surveillance de l'apnée du sommeil serait un énorme plus.

Actuellement, cette fonction est absente de l'Oura Ring 3, ce qui est regrettable. Le Galaxy Ring en propose déjà, sans frais supplémentaires, un vrai atout !

À cet égard, si l'Oura Ring 4 supprime l'abonnement mensuel, ce serait une victoire pour les utilisateurs. En effet, le Galaxy Ring permet d'accéder à toutes ses fonctionnalités sans coûts additionnels. Si Oura simplifie l'accès à ses services, elle pourrait conquérir de nombreux nouveaux adeptes.

Alors que la Galaxy Ring de #Samsung arrive en fin de précommande, des images de certification de l'#Oura Ring Gen 4 apparaissent. Peu d'informations techniques sont disponibles, mais un nouveau design épuré soulève des questions. La certification révèle le numéro de modèle OA11… pic.twitter.com/RnMukm1rAi — Romain Leclaire (@actutechreddit) July 22, 2024

Un marché compétitif : Oura peut-il rester le leader ?

En termes de nouveautés, les bagues intelligentes dynamisent le marché des wearables. Généralement dominé par les montres intelligentes et les trackers d'activité, ce marché s'élargit.

D'un autre côté, la compétition entre Oura et Samsung pousse l'innovation. Malheureusement, Oura reste discret sur ses nouveaux produits. Cependant, la certification de l'Oura Ring 4 indique un lancement imminent, probablement fin 2024 ou début 2025.

Avant, l'Oura Ring 3 a marqué les esprits. Elle offre des fonctionnalités avancées de suivi de la santé, comme la surveillance continue de la fréquence cardiaque et le suivi de la SpO2. Elle s'intègre parfaitement avec Google Fit et Apple Health.

Alors, les données précieuses sur la santé et le bien-être sont facilement accessibles. Toutefois, depuis la troisième génération, un abonnement mensuel est nécessaire. Ce point négatif pourrait en dissuader certains utilisateurs.

Ainsi donc, avec le Ring 4, Oura se lance dans une bataille épique contre la Galaxy Ring. Le design, les fonctionnalités et la stratégie de prix seront cruciaux.

Pensez-vous qu'il va redéfinir les wearables ? N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires !

