Galaxy Buds 4, mieux que AirPods 4 ? Ce leak est très prometteur

À quelques jours du Galaxy Unpacked du 25 février, les premiers leaks sur les écouteurs Samsung dévoilent un produit plus ergonomique et mieux pensé pour l’usage quotidien. Mais un détail inattendu sur le Galaxy Buds 4 pourrait tout changer face aux AirPods 4. C’est l’absence d’une fonction de localisation devenue presque indispensable.

À une semaine de leur présentation officielle, les Galaxy Buds 4 s’annoncent comme une évolution importante de la gamme. Design repensé, gestes tactiles plus pratiques, confort optimisé, Samsung semble avoir corrigé plusieurs défauts des Buds 3. Pourtant, un leak récent évoque l’absence d’une fonctionnalité, déjà bien installée chez Apple, qui aurait permis de retrouver facilement ses écouteurs égarés.. Alors, les Galaxy Buds 4 peuvent-ils vraiment rivaliser avec les AirPods 4 ou ce choix risque-t-il de peser dans l’expérience utilisateur ?

Un design repensé pour corriger les défauts des Buds 3

Le premier point encourageant, c’est que Samsung aurait écouté les critiques. D’après les images qui circulent, les Galaxy Buds 4 abandonneraient la fameuse tige angulaire introduite sur les Buds 3.

Sur la génération actuelle, les gestes tactiles pour ajuster le volume ou mettre en pause n’étaient pas toujours naturels. Avec une forme plus classique, Samsung faciliterait les interactions par pincement ou balayage. Pour des écouteurs utilisés plusieurs heures par jour, cette amélioration ergonomique pourrait faire la différence.

Par ailleurs, les Galaxy Buds 4 standards devraient adopter des embouts ouverts, proches de l’expérience AirPods. Tandis que les modèles Pro conserveraient des embouts en silicone pour une meilleure isolation. Toutefois, le système de fixation des embouts est jugé compliqué sur les modèles précédents. S’il est simplifié, Samsung pourrait enfin combler l’un des irritants les plus critiqués par les utilisateurs.

La surprise du boîtier : une fonction clé aurait disparu

Mais le leak le plus commenté concerne le boîtier de charge. Selon des images repérées et analysées par SamMobile, Samsung aurait finalement retiré le haut-parleur intégré. Alors que ce dernier devait permettre de faire sonner le boîtier en cas de perte.

Des informations plus anciennes, relayées notamment par Android Authority, évoquaient au contraire l’arrivée d’une grille de haut-parleur. Ce qui laisse penser que Samsung allait renforcer ses fonctions de localisation.

Je le constate au quotidien, les écouteurs sans fil sont parmi les objets les plus faciles à égarer. Or, la concurrence a pris de l’avance sur ce terrain. Les AirPods 4 permettent déjà de déclencher une sonnerie depuis le boîtier via la fonction de localisation. Sur les modèles Pro, le système guide même précisément l’utilisateur jusqu’à l’objet perdu.

Donc, si la suppression se confirme, sans solution équivalente, Samsung pourrait être en retrait sur un usage très concret. C’est celui de retrouver ses écouteurs en quelques secondes.

Face aux AirPods 4 : un duel d’usage plus que de fiche technique

Alors, que privilégie Samsung dans cette nouvelle génération ? D’un côté, les fuites dévoilent des écouteurs plus confortables, plus intuitifs et potentiellement plus agréables à utiliser au quotidien. Si l’ergonomie tactile est réellement améliorée et que les défauts des Buds 3 sont corrigés, les Galaxy Buds 4 pourraient offrir une expérience très solide. Notamment pour les utilisateurs d’écosystème Galaxy.

De l’autre, Apple continue de renforcer les fonctions pratiques autour de la localisation et de la gestion des objets. Qui je pense est souvent sous-estimé. Et c’est là que le duel avec les AirPods 4 se joue réellement. Aujourd’hui, perdre ses écouteurs n’est plus une fatalité chez Apple. Si Samsung renonce à cette fonctionnalité, l’écart d’expérience pourrait peser dans la décision d’achat.

Les réactions sur Reddit montrent d’ailleurs une certaine frustration autour du design du boîtier et de cette possible absence. Le produit est attendu, mais les utilisateurs espèrent des améliorations tangibles, pas seulement esthétiques.

Qu’annoncent vraiment ce leak pour Samsung ?

Malgré tout, Samsung pourrait encore réserver une surprise lors du Galaxy Unpacked. Mais si les informations actuelles s’avèrent exactes, elles révèlent surtout un choix produit.

Je vois deux enjeux importants derrière ces Galaxy Buds 4. D’abord, corriger les irritants de la génération précédente pour stabiliser l’expérience. Ensuite, arbitrer entre innovation visible et fonctionnalités pratiques du quotidien.

Le marché des écouteurs est désormais mature. La qualité audio seule ne suffit plus à départager les modèles. Ce qui compte, ce sont les petits détails comme retrouver ses écouteurs, gérer les gestes facilement, les porter longtemps sans y penser.

Si Samsung réussit son pari sur l’ergonomie, les Galaxy Buds 4 pourraient rivaliser sérieusement avec les AirPods 4, surtout dans l’écosystème Android. Mais, j’avoue que sans fonction de localisation avancée, Apple conserverait un avantage.

La réponse finale arrivera donc le 25 février. Et elle dira surtout que dans la bataille des écouteurs sans fil, ce ne sont plus les promesses techniques qui font la différence, mais l’intelligence de l’usage.

