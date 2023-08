Free propose un pack smartphone 5G + écouteurs : à ce prix, jetez votre vieil iPhone !

Récemment, Free a dévoilé un pack promotionnel très attrayant ! Il est maintenant temps de s’équiper d’un smartphone 5G et d’écouteurs sans fil de qualité supérieure.

Free Mobile, le géant de la télécommunication, annonce une nouveauté excitante : un pack exclusif combinant un smartphone 5G et des écouteurs sans fil. C’est un véritable pas en avant vers une expérience mobile plus riche. Découvrez les détails de ce nouveau pack Free Mobile pour une expérience de connectivité optimale.

Free et son pack complet pour une expérience mobile optimale

Free Mobile propose un pack d’écouteurs et de smartphone dans le but de donner l’occasion à tous les clients de profiter du réseau mobile 5G. Ce téléphone, doté d’un espace de stockage généreux de 256 Go, est proposé en coloris vert. Les écouteurs, quant à eux, sont les derniers nés de la gamme du fabricant chinois. Proposés pour une valeur de 59,90 euros, ils offrent une qualité d’écoute exceptionnelle.

Dans une démarche d’accessibilité, Free Mobile met ce pack à disposition pour 379 euros pour les non-abonnés, et pour 359 euros pour les abonnés actuels. De plus, l’opérateur offre la possibilité d’échelonner le paiement grâce à son service Free Flex. De ce fait, les non-abonnés peuvent payer une première tranche de 79 euros, puis des mensualités de 10,99 euros. Parallèlement, les abonnés actuels ont la possibilité de payer initialement 31 euros, suivis de 11,99 euros par mois.

Une offre de remboursement attractive chez Free Mobile

Free Mobile propose une offre de remboursement liée à ce pack jusqu’au 17 août. Pour les nouveaux clients, cette offre s’élève à 50 euros en suivant une procédure clairement décrite dans une brochure spécifique. Cependant, les abonnés fidèles ne sont pas en reste puisqu’ils peuvent bénéficier de 30 euros de remboursement.

Il est donc évident que c’est le moment opportun pour s’équiper d’un smartphone 5G et d’écouteurs sans fil de qualité. Free Mobile cherche toujours à satisfaire pleinement ses clients, c’est pourquoi ils lancent ce pack spécial.