Top des box internet à moins de 25€ par mois : SFR, Free, Orange ou Bouygues ?

Quelle est la meilleure box internet d’entrée de gamme sous la barre des 25 euros mensuels ? Découvrez la réponse à travers ce guide complet !

Plus besoin de se ruiner pour son abonnement internet ! Il existe désormais de nombreuses box internet à moins de 25 euros par mois, offrant des performances tout à fait correctes.

Toutefois, il est essentiel de bien choisir son forfait pour ne pas tomber sur une offre médiocre et se retrouver piégé par un engagement de longue durée.

Chaque opérateur propose son forfait d’entrée de gamme, avec ses propres spécificités visant à se distinguer. Afin de choisir celle qui vous convient le mieux, voici notre sélection des 5 meilleurs modèles…

SFR Box Starter : l’offre la plus complète

Proposée pour un prix très abordable, l’offre Box Starter de SFR comprend l’internet en Fibre et ADSL, la télévision 4K avec 160 chaînes, et les appels illimités vers les fixes en France et vers plus de 110 pays.

Si vous êtes éligible à la fibre, vous pouvez bénéficier d’un débit descendant et montant maximum de 500Mbit/s. Dans le cas contraire, la Box Start est aussi compatible avec le haut débit ADSL/VDSL.

Le modem par défaut est compatible WiFi 5, et vous pouvez payer 10€ supplémentaires par mois pour bénéficier de la nouvelle SFR Box 8 avec son WiFi 6 et ses 2 Gb/s partagés.

En outre, l’application SFR Cloud permet de profiter d’un espace de stockage cloud de 10Go supplémentaires pour tous vos fichiers.

Le décodeur Connect TV est compatible 4K HDR, Dolby Vision, Dolby Atmos et Android TV, et permet de visionner plus de 160 chaînes avec le bouquet STARTER TV by SFR. On retrouve aussi des applications, un médiacenter et un disque dur numérique de 8h avec contrôle du direct.

En option, « les Plus SFR » permettent d’enrichir son abonnement avec notamment la Champions League, le meilleur du rugby et des sports de combat avec RMC Sport pour 9 euros par mois.

Cette box est l’offre la moins chère de SFR. Elle est tarifée à 20,99€ par mois avec la Fibre optique SFR ou l’ADSL pendant un an, avec engagement de 12 mois.

Le prix passe ensuite à 34,99€ par mois. En cas de changement d’opérateur, SFR rembourse les frais de résiliation de l’ancien fournisseur à hauteur de 100 euros maximum.

Bbox Fit : la box idéale si vous ne regardez pas la TV

La plupart des forfaits box internet incluent un décodeur opérateur, mais beaucoup de personnes n’utilisent pas la télévision. Si c’est votre cas, il est judicieux d’opter pour l’offre Bbox Fit.

Ce forfait est le plus accessible de Bouygues Telecom. Il comprend une box double-play avec internet (fibre ou ADSL) et la téléphonie fixe illimitée vers la France et plus de 110 destinations internationales.

L’absence de décodeur TV permet de réaliser des économies en ne payant que pour l’essentiel. Si vous avez pris l’habitude des services de streaming comme Netflix ou Disney +, c’est un choix pertinent.

Le prix s’élève à 16,99€ par mois pendant un an, puis 30,99€ par mois en fibre ou 26,99€ par mois en ADSL. La durée de l’engagement est de 12 mois.

Précisons que Bouygues Telecom prend en charge les frais de résiliation de votre ancien fournisseur, jusqu’à un maximum de 100 euros.

En termes de performances, la fibre de Bouygues offre un débit de 400Mb/s en montant et descendant. En ADSL ou VDSL, la connexion haut débit atteint 70Mb/s au maximum.

Le modem est le même que celui du forfait intermédiaire Bbox Must, compatible avec le WiFi 5. En cas de panne, l’opérateur prête une box 4G avec le service Internet Garanti.

SFR RED Box : la meilleure box sans engagement

Si vous ne souhaitez pas vous engager, la SFR RED Box peut constituer le meilleur choix. Elle se distingue tout d’abord par un prix abordable : 18,99€ par mois en Fibre ou ADSL pendant 12 mois, puis 28,99€ par mois.

En termes de performances, le modem est compatible WiFi 5 et la vitesse de téléchargement atteint 500 Mb/s en montant comme en descendant sur la fibre optique et jusqu’à 90 Mb/s en ADSL et VDSL.

Cette offre internet s’accompagne d’un bouquet TV de base comprenant 35 chaînes, accessibles depuis l’application RED TV sur mobile et tablette.

Pour 29€ de plus, vous pourrez acheter le décodeur Connect TV optionnel compatible 4K HDR, Dolby Vision et Dolby Atmos et Android TV. Vous pourrez notamment profiter de RMC Sport, du bouquet Jeunesse et de Netflix.

Pour compléter le tableau, l’offre RED inclut les appels illimités vers les fixes de France et plus de 110 pays depuis votre box. En option, les appels vers les mobiles de France sont proposés pour 5€ supplémentaires.

Le principal avantage de ce forfait est l’absence d’engagement, permettant de se désabonner à tout moment si vous souhaitez changer d’offre ou même d’opérateur !

Freebox Révolution : la box préférée des Français

Selon le magazine Capital, la Freebox Revolution est la box préférée des Français. Cela s’explique sans nul doute par ses nombreux atouts.

En termes de performances, elle propose un débit fibre jusqu’à 1Gb/s en téléchargement descendant et 600 Mb/s en montant.

Si votre foyer n’est pas éligible à la fibre optique, vous pourrez tout de même profiter de l’ADSL nouvelle génération (ADSL2+ ou VDSL2). Le modem est compatible WIFI 5.

Autre atout majeur : la Freebox Révolution est fournie avec le bouquet TV by Canal regroupant plus de 40 chaînes dont Planète+, Eurosport ou Disney Chanel.

Vous pourrez aussi accéder à Freebox TV et Freebox Replay, avec plus de 260 chaînes dont une centaine en HD. L’offre s’accompagne aussi d’un abonnement offert à Amazon Prime pendant 6 mois.

Enfin, les appels vers les fixes de France métropolitaine et des DOM et plus de 110 destinations sont illimités.

Rappelons également que Free est le pionnier de la box internet en France, et propose 3 abonnements ADSL et Fibre. Des ventes privées organisées régulièrement permettent de profiter d’un tarif réduit.

Par défaut, le forfait est facturé 19,99€ par mois pendant 1 an au lieu de 44,99€ par mois. La durée d’engagement est de 12 mois, et vous pourrez donc résilier au bout d’un an pour ne pas payer le prix fort. Les frais de résiliation de votre ancien abonnement sont remboursés à hauteur de 100 euros.

La boîte Sosh : l’offre sans engagement d’Orange

Si vous êtes à la recherche d’une box internet d’entrée de gamme et sans engagement, vous pouvez opter pour la boîte Sosh.

Cette box permet de bénéficier des performances de la fibre très haut débit sur le réseau Orange, avec une vitesse de téléchargement de 300 Mbit/s en débit montant et descendant. De plus, la Livebox 5 en location et le raccordement à la fibre sont inclus dans l’offre.

Si vous souhaitez bénéficier de l’offre télé d’Orange, vous pouvez opter pour l’Appli TV d’Orange offerte sur demande avec 72 chaînes sur mobile, tablette et PC/Mac.

En guise d’alternative, le décodeur TV permet d’accéder à 160 chaînes dont plus de 70 en HD sur télévision, tablette, mobile, ou PC/Mac.

Concernant le téléphone, l’offre comprend les appels illimités vers les fixes en France métropolitaine, vers les DOM et vers plus de 100 destinations internationales sélectionnées sur tous les continents.

Et pour seulement 5€ de plus par mois, vous pourrez profiter des appels illimités vers fixes et mobiles en France et dans les DOM.

La boîte Sosh est tarifée à 19,99 euros par mois pendant un an, puis 29,99 euros par mois. Il n’y a pas d’engagement, et vous pourrez donc résilier votre abonnement n’importe quand avant même la fin de cette période de tarif réduit !