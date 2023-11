Stockage cloud moins cher : Top des meilleurs services les plus abordables

Que ce soit pour la sauvegarde des données, pour la synchronisation des fichiers entre tous les appareils ou simplement pour libérer de l’espace sur son disque dur, le stockage en ligne se démocratise. Et cela, aussi bien auprès du grand public que des entreprises. Il faut dire que ce service savamment bien pensé présente des avantages indéniables. Pour autant, aucun utilisateur ne veut payer plus que nécessaire. Alors, quel service cloud propose le meilleur rapport qualité/prix ? Voici notre classement des meilleurs services de stockage cloud moins cher.

Une fois que l’on prend conscience des nombreux atouts qu’offre le stockage en ligne, il est souvent bien difficile de s’en passer.

En effet, entre la possibilité d’accéder à l’ensemble de ses fichiers en quelques clics n’importe où et à tout moment, la mise à jour automatique des fichiers sur tous les appareils synchronisés après modification, la possibilité de partager facilement ses fichiers et de collaborer en temps réel avec d’autres utilisateurs… vous vous demandez certainement pourquoi vous avez envisagé d’autres options.

Bien sûr, si la plupart des services cloud offrent gratuitement des options de stockage très intéressantes, il faudra penser à souscrire à une formule d’abonnement pour profiter pleinement de toute la puissance de cette technologie. Mais, hors de question de dépenser plus que nécessaire. Découvrez notre classement des meilleurs services de stockage les plus accessibles de la plus chères à la moins chères. Ainsi que leurs caractéristiques respectives pour choisir celui qui répond parfaitement à vos besoins.

Sugarsync

Tourné vers les entreprises et les professionnels, Sugarsync est bien plus qu’un simple service de stockage en ligne. En effet, afin de satisfaire l’ensemble des besoins de l’univers corporate, ce service de stockage en ligne embarque un large gamme d’outils pour améliorer la collaboration et la productivité. Raison pour laquelle, ce service cloud est particulièrement plébiscité par les métiers achats, administratif et communication.

En outre, Sugarsync se démarque de ses concurrents par le fait qu’il offre aux utilisateurs un contrôle total sur la manière dont ils souhaitent partager leur fichiers. Ils peuvent entre autres contrôler les différents types d’accès. Autrement dit, l’utilisateur peut choisir qui peut seulement afficher les fichiers partagés et qui sont autorisés à les modifier.

Dans les faits, le crédo de Sugarsync, c’est de mettre à la disposition de ses utilisateurs un service convivial et hautement évolutif qui s’adapte à leurs besoins et exigences.

En ce qui concerne les prix, la plateforme se présente comme un service accessible, mais moins intéressant que ses principaux concurrents. En chiffre, le stockage cloud moins cher pour particulier est à 7euros pour seulement 100 Go de stockage et le plus cher à 18 euros par mois pour 500 Go d’espace de stockage. Pour les offres pro, comptez 55 euros par mois pour 1 To d’espace de stockage.

Par ailleurs, l’impossibilité de modifier un document de manière collaborative en temps réel ainsi que l’absence du protocole connaissance et le système d’authentification à deux facteurs sont les principaux points faibles de ce service.

Onedrive

Depuis quelques années déjà, Microsoft s’est imposé sur le marché du service cloud grâce à sa présence dominante dans l’univers du cloud computing. Malgré ces nombreuses années d’existence, le géant de l’informatique à de nouveaux tours à offrir. Et notamment à tous ses utilisateurs en quête d’un service de stockage en ligne performant et ergonomique.

Avec son service de stockage OneDrive, Microsoft propose non seulement un service cloud bien pensé mais aussi l’un des moins chers du marché. La plateforme se veut également l’allié des équipes en proposant un panel d’outils pour la collaboration.

Bien sûr, pour profiter du plein potentiel du service, mieux vaut souscrire à une offre payante. En termes de prix, OneDrive propose différents plans d’abonnement pour chaque profil. A savoir :

La formule Standalone pour les particuliers à 2 euros par mois pour 100Go d’espace de stockage

Microsoft 365 Personnel à 69 euros par mois avec 1 To d’espace de stockage

Microsoft 365 Famille à 99 euros par an avec 6 To de stockage à partager entre 6 utilisateurs

OneDrive Entreprise Plan 1 à 4,20 euros HT par utilisateur et par mois

OneDrive Entreprise Plan 2 à 8,40 euros HT par utilisateur et par mois

iDrive

Proposant l’un des meilleurs rapport prix/capacité du marché, iDrive fait partie des services Cloud les plus abordables. Tout en continuant à offrir une grande variété de fonctionnalités de haute qualité.

Non seulement le service permet de stocker les fichiers en ligne en toute sécurité et d’y accéder depuis n’importe quel appareil synchronisé. Mais, il offre des fonctions très intéressantes. Pour ne citer que la sauvegarde d’images de disque, la synchronisation complète de dossier et le partage de fichiers. Sans parler de son outil d’intégration de l’explorateur de fichiers ultra-pratique.

De plus, iDrive se démarque par ses performances hors du commun et la possibilité de sauvegarder un grand nombre d’appareils sans aucune restriction. L’absence d’une option de sauvegarde continue est en revanche à déplorer. Un point faible qui est toutefois très vite oublié grâce à ses prix très attractifs. Pour les particuliers, il faudra débourser environ 59 euros par an pour 5 To et 74 euros par an pour 10 To. Pour les professionnels comptez :

74 euros par an pour 250 Go de stockage par utilisateur avec un nombre illimité d’appareils et d’utilisateurs

149 euros par an pour 500 Go de stockage par utilisateur avec un nombre illimité d’appareils et d’utilisateurs

374 euros par an pour 1.25 To d’espace de stockage par utilisateur avec un nombre illimité d’appareils et d’utilisateurs

Google drive

Sans grande surprise, Google Drive se place dans le top 3 des meilleurs services de stockage cloud moins cher. Cette plateforme de stockage et de partage de fichiers lancée en 2012 par le géant des moteurs de recherche compte aujourd’hui plusieurs millions d’utilisateurs dans le monde. Et ce n’est pas sans raison ! En plus d’être très accessible, Google Drive propose une myriade de fonctionnalités qui n’ont rien à envier aux autres.

Multi Dispositif, facile à prendre en main et d’une simplicité indéniable, Google Drive mérite sa place de meilleurs fournisseurs cloud au monde. Le service offre en plus un grand nombre d’applications dédiées à la collaboration et la productivité.

En ce qui concerne les prix, comptez :

1,99 euros par mois ou 19,99 euro par an pour 100 Go

9,99 euros par mois ou 99,99 euro par an pour 2 To

24,99 euros par mois ou 249,99 euro par an pour 20 To

149,99 euros par mois pour 30 To

En revanche, il faut savoir que si Google Drive offre un très bon rapport qualité/prix, le service impose certaines limitations. Entre autres, les slides ne peuvent pas dépasser les 100 Mo et 50 Mo pour les documents texte. Tandis que la taille des fichiers est limitée à 5 To.

pCloud

Toujours en tête de liste des meilleurs services cloud, le stockage en ligne Suisse jouit d’une excellente réputation. Son credo ? Offrir à ses utilisateurs des outils de synchronisation et de sauvegarde dernier cri. Et cela, tout en garantissant une sécurité et une confidentialité de premier plan. Fiabilité, sécurité, simplicité et performance… pCloud arrive à tenir ses promesses sans aucun problème. S’y ajoutent son offre lifetime unique sur le marché.

Autant dire qu’avec ses panels de qualités et de fonctionnalités bien pensés, pCloud mérite bien sa place de star dans l’univers du stockage en ligne. Et cela aussi bien dans sa version gratuite que payante. En termes de prix, pCloud se hisse aisément à la deuxième place des services de stockage en ligne moins cher du marché. Et cela tout en offrant à ses abonnés des services premium et haute qualité tel qu’on est en droit d’attendre de la part d’un service de son rang.

En chiffre, comptez :

49,99 euro par an pour l’abonnement premium

99 euro par an pour le plan premium plus

175 euro par an pour la formule Lifetime à 500 Go

Des offres qui sont ainsi très abordables par GO. Seul bémol : il faudra payer un supplément d’environ 4 euros pour profiter du service pCloud Crypto. Il s’agit d’un système cryptage à connaissance zéro qui vous garantit le contrôle de vos clés de décryptage.

A noter toutefois que même sans cette option, pCloud reste un service très sécurisé grâce au protocole RSA 4096 bits et AES 256 bits. La possibilité de choisir un data center en Europe pour le stockage de vos données est également un plus non négligeable.

Internxt

Impossible de ne pas citer Internxt dans ce top des fournisseurs de stockage cloud pas cher. Axé sur la sécurité, il applique de nombreuses technologies pour garantir la confidentialité de vos données. Le chiffrement de bout en bout protège vos données des fouineurs ; le service stocke les fichiers répartis sur ses réseaux, ce qui le protège des défaillances matérielles. Par ailleurs, un antivirus vérifie que vos fichiers ne contiennent pas de logiciels malveillants, un générateur de mots de passe protège vos comptes et un courrier électronique temporaire.

Les formules payantes commencent à 1,49 € par mois pour 20 Go, ce qui est assez abordable. Vous obtenez 2 To pour un prix raisonnable de 10,99 € par mois, et les plans business offrent jusqu’à 20 To pour 190 € par mois (couvrant deux utilisateurs). Vous pouvez également profiter de plans annuels et à vie jusqu’à 10 To, et régler en utilisant diverses méthodes de paiement. Notamment les cartes de crédit et de débit (y compris Mastercard, VISA, American Express, et plus), PayPal, bankcontact, iDeal, et SOFORT.

Internxt n’offre pas les mêmes fonctionnalités avancées que OneDrive ou Dropbox, et présente un ou deux petits inconvénients inattendus. Bien qu’il existe un plan gratuit de 10 Go, pour en bénéficier, vous devez installer les applications de bureau et mobile (1 Go chacune), partager un fichier via un lien (1 Go) et inviter cinq amis (1 Go chacun). Néanmoins, l’approche d’Internxt axée sur la sécurité et la qualité de ses applications lui confèrent beaucoup d’attrait.

Sync

Bien qu’il soit encore tout jeune, Sync joue dans la cour des grands avec son protocole de cryptage à connaissance zéro accessible gratuitement. Ainsi que ses foultitudes d’outils dédiés aux partages de fichiers et la collaboration. En l’occurrence, Sync permet de modifier directement des documents Office. Aussi, le service n’impose aucune limite quant à la quantité de données partagées mensuellement.

Mais ce qui fait la renommée de cette plateforme, c’est son excellent rapport qualité/prix. Entre autres, pour les utilisateurs qui en besoin d’un grand espace de stockage en ligne au prix le plus bas du marché, Sync est l’option la plus compétitive dans les gammes de 2 à 4 To. Si vous avez besoin d’encore plus d’espace de stockage, Sync propose des plans individuels de 6 To.

N’oublions pas non plus ses fonctionnalités bien pensées qui changent la vie. Pour ne citer que la possibilité de récupérer les fichiers supprimés pendant un an selon l’abonnement choisi.

Dans les détails, Sync propose un espace stockage à un prix très accessible par Go pour un stockage en ligne entièrement privé et sécurisé. Pour les offres individuelles, il faudra payer 49 dollars par an pour 500 GB de stockage et 96 dollars par an pour 2 To de stockage à partager entre plusieurs personnes. Pour les offres pro, le prix commence à 8 dollars par mois jusqu’à 15 dollars par utilisateur et par mois.

Le seul inconvénient de Sync, c’est que le service ne propose pas de forfait mensuel. De ce fait, il faudra souscrire à un abonnement annuel.

Conclusion sur les meilleurs services de stockage cloud moins cher

En tant que service de stockage en ligne, Sugarsync, OneDrive, iDrive, Google Drive, pCloud et Sync remplissent toutes les conditions d’un excellent service Cloud. Ces plateformes offrent toutes les fonctionnalités nécessaires pour satisfaire aussi bien les besoins des professionnels que des particuliers.

Bien que leurs prix diffèrent largement, ces services restent très accessibles et abordables. Si vous souhaitez en découvrir plus sur les meilleurs services cloud aujourd’hui disponibles sur le marché, retrouvez notre top 10 des meilleurs cloud.