Ils vous espionnent sans que vous le sachiez : la face cachée des téléviseurs modernes

Les téléviseurs intelligents, désormais omniprésents dans nos foyers, cachent une réalité inquiétante. Le Center for Digital Democracy (CDD) révèle qu’ils enregistrent les activités des téléspectateurs et accumulent des données à une échelle inédite.

Le rapport, intitulé « Comment la télévision nous regarde », détaille les pratiques des fabricants de téléviseurs intelligents. Ces entreprises, ainsi que les plateformes de streaming et les réseaux publicitaires, collectent des données via les télévisions connectées dans le but de créer des profils très détaillés des spectateurs. Ces dossiers incluent des informations sur nos habitudes de visionnage, mais aussi nos comportements en ligne, hors ligne et nos achats.

Les entreprises utilisent la technologie de reconnaissance automatique de contenu (ACR) pour capter ce qui s’affiche à l’écran. Elles comparent ensuite ces données à une bibliothèque de contenu. Ce processus, invisible pour les téléspectateurs, permet aux entreprises de mieux comprendre nos habitudes de consommation. De plus, l’ACR fonctionne même lorsque la télévision sert d’écran secondaire. Cela renforce son caractère intrusif.

Les entreprises comme Disney, Netflix et Roku exploitent ces données pour optimiser le ciblage publicitaire. Elles utilisent les informations collectées pour adapter les publicités à chaque spectateur. Les chaînes gratuites financées par la publicité, telles que Tubi et Pluto TV, utilisent également ces données. Elles profitent ainsi de la publicité personnalisée pour générer plus de revenus. En surface, cela peut sembler avantageux. Cependant, en accumulant ces informations, ces entreprises peuvent manipuler le comportement des consommateurs.

Des politiques de confidentialité trompeuses

Le CDD met en évidence l’opacité des politiques de confidentialité, qui masquent la complexité des systèmes de collecte de données. Par conséquent, les utilisateurs ignorent l’ampleur réelle de la surveillance. De plus, les entreprises croisent ces informations avec celles des courtiers en données, ce qui représente une intrusion massive dans la vie privée, bien au-delà des limites acceptables.

Aux États-Unis, les annonceurs augmentent considérablement leurs investissements dans la publicité télévisée connectée. Ce phénomène s’explique en partie par la possibilité de promouvoir directement des produits pharmaceutiques. Les familles avec enfants sont particulièrement visées, car elles consomment plus de contenus en streaming.

Le CDD appelle les régulateurs à agir. La Federal Trade Commission (FTC) et la Federal Communications Commission (FCC) doivent enquêter sur ces pratiques. Selon Kathryn C. Montgomery, co-auteur du rapport, il faut aller plus loin que la simple protection des consommateurs. Il est impératif de repenser la télévision connectée pour soutenir l’engagement civique et la diversité créative.

Il peut sembler difficile de protéger ses données personnelles face à ces pratiques intrusives. Cependant, des solutions existent. Aux États-Unis, des outils comme Malwarebytes Personal Data Remover offrent des analyses pour localiser vos données dans plusieurs bases. Ils permettent également d’envoyer des demandes de suppression automatique. Cela limite l’accès des entreprises à vos informations personnelles.

