Snapchat utilise vos selfies pour ses publicités IA sans consentement explicite

Snapchat utilise désormais vos selfies pour alimenter son IA et créer des publicités personnalisées, sans votre consentement. Cela soulève de nombreuses questions concernant la protection des données personnelles et le consentement des utilisateurs

Snapchat a toujours été à l’avant-garde de l’innovation en intégrant des technologies de pointe dans ses fonctionnalités. Désormais, la plateforme souhaite utiliser des selfies pour alimenter des expériences en intelligence artificielle (IA). Ces images serviront à générer des contenus personnalisés, notamment dans les publicités.

Un représentant de Snapchat a indiqué que les utilisateurs pourraient apparaître dans des publicités générées par IA, créées à partir de leurs propres selfies. Ils disposent d’un contrôle total sur cette fonctionnalité, qu’ils peuvent activer ou désactiver à tout moment dans les paramètres « Mes selfies« . Cependant, il est important de préciser que cette option est activée par défaut.

Les utilisateurs de Snapchat prennent des selfies qu’ils partagent avec leurs amis ou stockent dans leur galerie. La plateforme utilise ces images pour créer de nouvelles représentations des utilisateurs, accessibles à leurs contacts.

Selon Snapchat, les conditions générales incluent la possibilité d’exploiter ces images pour des publicités et d’autres fonctionnalités IA. Les utilisateurs doivent donc désactiver manuellement cette option dans les paramètres pour éviter cette utilisation automatique.

Le consentement dissimulé dans les paramètres

Il est essentiel de comprendre comment désactiver cette fonctionnalité si vous ne souhaitez pas que vos selfies soient utilisés à des fins commerciales. Pour ce faire, accédez à vos paramètres Snapchat en cliquant sur l’icône d’engrenage. Ensuite, sélectionnez « Mon selfie » sous la section « Mon compte » et choisissez de mettre à jour ou d’effacer votre selfie. Cette manipulation simple vous permet de garder le contrôle sur l’utilisation de vos images.

L’utilisation de selfies pour entraîner des modèles d’IA n’est pas sans danger. Les images personnelles publiées sur les réseaux sociaux peuvent contenir des métadonnées, telles que la localisation. Ces informations peuvent être vendues à des tiers ou utilisées à des fins inattendues. De plus, les modèles d’IA formés sur ces images peuvent générer des deepfakes, ce qui met en danger la réputation des utilisateurs et leur vie privée.

L’entraînement de l’IA sur des ensembles de données biaisés peut également perpétuer des stéréotypes sociaux. La reconnaissance faciale, bien que moins médiatisée, reste une technologie préoccupante, car elle peut lier des informations personnelles à des actions ou des déclarations faites par vos images, qu’elles soient réelles ou non.

Les artistes et les photographes sont aussi affectés par cette pratique. Si vous publiez des œuvres dont vous n’êtes pas l’auteur, vous risquez de violer les droits de propriété intellectuelle. Snapchat et d’autres plateformes peuvent utiliser ces œuvres pour entraîner leurs modèles d’IA, sans offrir de compensation ni de reconnaissance adéquate. Cela soulève des questions sur l’exploitation des créations artistiques dans l’environnement numérique actuel.

Par ailleurs, Internet a une mémoire persistante. Une fois qu’une image est publiée en ligne, elle est presque impossible à supprimer complètement. Elle peut rester stockée dans des caches, des sauvegardes et des archives, même si vous la supprimez de votre compte.

Il est important de connaître les risques et de prendre des mesures pour protéger vos données. Modifiez régulièrement vos paramètres de confidentialité et évitez de publier des informations sensibles. Restez vigilant et informé des nouvelles fonctionnalités et de leurs implications sur la sécurité de vos données.

Les géants des réseaux sociaux, comme Snapchat, doivent faire preuve de plus de transparence dans leurs pratiques d’utilisation des données. Le consentement des utilisateurs ne doit pas être implicite ou caché dans des documents juridiques. Il est temps que les plateformes adoptent une approche plus éthique et respectueuse des droits de leurs utilisateurs, afin de préserver la confiance dans l’écosystème numérique.

Snapchat veut innover, mais à quel prix ? La protection des données personnelles doit rester une priorité et les utilisateurs doivent avoir un contrôle total sur l’utilisation de leurs informations.

Restez à la pointe de l’information avec LEBIGDATA.FR ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et rejoignez-nous sur Google Actualités pour garder une longueur d’avance.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.