LinkedIn se sert de vos données pour entraîner une IA : comment l’éviter ?

LinkedIn, la célèbre plateforme de réseautage professionnel, utilise désormais les données de ses utilisateurs pour entraîner une IA générative. Sans le savoir, des millions d’abonnés partagent leurs informations personnelles pour former ces nouveaux modèles.

Cette découverte, mise en lumière récemment, alimente le débat sur la transparence des entreprises technologiques.

LinkedIn a activé par défaut une nouvelle option dans les paramètres de confidentialité, nommée « données pour l’amélioration de l’IA générative ». Cela autorise l’entreprise et ses filiales à exploiter le contenu des utilisateurs pour former leur IA. Cependant, ce changement a été mis en place sans communication officielle. LinkedIn n’a pas informé ses membres par une mise à jour des conditions d’utilisation. Cette approche soulève des questions quant au respect de la vie privée et à la gestion des données personnelles.

LinkedIn applique cette politique de collecte de données uniquement en dehors de l’Union européenne (UE). Grâce aux lois strictes sur la protection de la vie privée en vigueur dans l’UE, les utilisateurs européens bénéficient d’une protection qui empêche l’utilisation de leurs données personnelles pour l’entraînement des modèles d’IA. La plateforme précise sur sa page FAQ : « Nous n’utiliserons pas les données des membres situés dans l’UE, l’EEE ou la Suisse sans préavis. »

Une question de transparence et de confiance

Ce n’est pas la première fois qu’une entreprise technologique se retrouve au cœur d’une controverse liée à la confidentialité des données. Le cas de LinkedIn soulève une fois de plus la question de la transparence et de la responsabilité des entreprises dans l’utilisation des informations personnelles.

LinkedIn est une plateforme incontournable pour les professionnels du monde entier. L’exploitation de leurs données pour entraîner une IA peut impacter leur réputation et la confidentialité de leurs échanges. Si des informations sensibles sont utilisées sans consentement, cela pourrait porter atteinte à l’image des utilisateurs. Il est donc crucial de saisir les enjeux et de mettre en place des mesures pour protéger son profil.

Les utilisateurs qui souhaitent protéger leurs informations peuvent désactiver cette fonctionnalité. Pour cela, connectez-vous à votre compte LinkedIn, allez dans « Paramètres et confidentialité » puis sélectionnez « Confidentialité des données ». En bas de la section, vous trouverez l’option « Données pour l’amélioration de l’IA générative ». Il suffit de désactiver cette fonctionnalité pour empêcher l’utilisation de vos données dans l’entraînement de l’IA.

Les utilisateurs ont un rôle clé à jouer pour protéger leurs informations. En ajustant leurs paramètres de confidentialité, ils peuvent restreindre l’accès à leurs données et ainsi prévenir toute utilisation non désirée de leurs informations personnelles. Adopter cette vigilance est crucial pour garantir la sécurité de ses données. Il est également recommandé de se tenir informé des nouvelles fonctionnalités et de leurs implications sur la vie privée.

En outre, les autorités doivent veiller à ce que les entreprises respectent les droits des utilisateurs et garantissent une transparence totale. Cela pourrait inclure l’obligation d’informer systématiquement les membres de tout changement majeur et d’obtenir leur consentement explicite.

Le cas LinkedIn nous rappelle l’importance de rester attentif aux pratiques des entreprises technologiques. La protection de la vie privée ne doit pas être une option, mais une priorité. Les utilisateurs doivent rester vigilants et proactifs pour assurer la sécurité de leurs informations personnelles face à l’évolution rapide de la technologie et des politiques de données.

