Smartphones et PC IA : quelles conséquences pour vos données ?

L'avancée des smartphones et PC dotés d'intelligence artificielle (IA) redéfinit notre quotidien technologique. Toutefois, ce progrès technologique génère des doutes sur la protection de nos informations personnelles.

Les géants comme Apple, Microsoft et Google ont lancé une nouvelle génération de dispositifs intelligents. Ces appareils, destinés à simplifier nos tâches quotidiennes, nécessitent cependant un accès accru à nos données.

Par exemple, Microsoft a révélé que son nouveau système sur Windows capturerait des images de l'activité de l'utilisateur toutes les quelques secondes. Un iPhone, d'autre part, accumulerait des données de multiples applications.

Quant aux appareils Android, ils pourraient écouter vos appels en temps réel pour détecter des fraudes. C'est le cas de technologies qui, tout en étant utiles, posent des questions sur la confidentialité : « Est-ce une information que vous êtes prêt à partager ? »

L'accès accru aux données par les entreprises pose de sérieux défis pour la vie privée. Pour offrir des services personnalisés, ces appareils requièrent un accès plus intime et plus constant à nos informations personnelles.

Historiquement, l'utilisation des données était plus segmentée et cloisonnée. Cependant, l'IA requiert une vue d'ensemble pour interconnecter nos actions à travers différentes applications et services en ligne.

Les experts en sécurité s'alarment de ce besoin accru de données. Cliff Steinhauer, directeur de la National Cybersecurity Alliance, souligne l'importance de la confiance : « Est-ce que je me sens en sécurité en donnant ces informations à cette entreprise ? » Cette interrogation est cruciale dans le contexte actuel où la technologie progresse rapidement.

L'intégration de l'IA dans nos appareils entraîne souvent un besoin de puissance de calcul supérieure à celle disponible localement sur nos appareils. Cela conduit à un transfert plus fréquent de données personnelles vers le cloud pour traitement.

Et une fois dans le cloud, ces informations peuvent être accessibles à d'autres, incluant des employés de l'entreprise, des acteurs malveillants, et des agences gouvernementales. Les données, une fois externalisées, sont potentiellement moins sécurisées et sujettes à des abus.

D'autant plus que, contrairement à avant, nos données les plus sensibles telles que photos, messages et emails sont désormais analysées et stockées à distance.

Stratégies de sécurité des entreprises technologiques

Chaque entreprise adopte des approches différentes en matière de gestion de données avec l'IA. Apple a récemment dévoilé Apple Intelligence, un ensemble de services d'IA intégrés dans les iPhones, iPads, et Macs.

Ces services permettront des actions comme l'élimination automatique d'objets indésirables dans les photos ou la création de résumés d'articles en ligne.

De son côté, Microsoft a aussi lancé les ordinateurs Copilot+ PC, conçus pour maximiser la sécurité et la confidentialité des données.

Google a également pris des mesures pour renforcer la sécurité. Certaines fonctions, comme la détection de fraudes dans les appels téléphoniques, sont maintenant traitées directement sur l'appareil. Et cela se fait sans nécessiter de transfert de données personnelles vers le cloud.

Mais malgré ces efforts, les inquiétudes demeurent, surtout concernant les données qui doivent être traitées dans le cloud.

