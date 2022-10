Bonne nouvelle, LinkedIn renforce la sécurité de votre compte !

LinkedIn a développé de nouvelles fonctionnalités de sécurité pour lutter contre les fraudes. Ces dernières années, le réseau social des professionnels était en proie à de nombreuses cyberattaques massives. Il espère pouvoir limiter les utilisations malveillantes des comptes avec ces outils.

Lutter contre les faux profils

LinkedIn annonce trois nouvelles fonctionnalités de sécurité, deux étant spécialement développées pour lutter contre les faux profils. Pour les utilisateurs, les faux comptes supposent des risques d’usurpation d’identité. Les faux profils peuvent aussi servir à des attaques numériques plus larges.

Les acteurs malveillants utilisent des comptes frauduleux pour cibler les abonnés, les employés, les clients légitimes, etc. Une nouvelle fonctionnalité baptisée « À propos de ce profil » permet aux abonnés de vérifier quand un profil a été créé et quand le compte a été mis à jour. Cela peut d’ores et déjà donner un premier aperçu de la crédibilité d’un compte.

Par ailleurs, cette fonctionnalité indique si les informations associées au compte, notamment le numéro de téléphone et l’email professionnel, ont été vérifiées. La deuxième fonctionnalité, alimentée par l’intelligence artificielle, utilise un modèle de deep learning pour détecter les faux comptes avec photo.

En détectant les faux comptes, les bots de LinkedIn peuvent les supprimer en amont avant que les acteurs malveillants ne les utilisent pour mener des campagnes de fraudes/escroqueries. Les experts en cybersécurité saluent cet effort et soutiennent que toute mesure visant à protéger les utilisateurs est une étape positive.

LinkedIn : avertir les utilisateurs des contenus à risque pour mieux sécuriser les comptes

Les acteurs malveillants peuvent utiliser les messages privés des réseaux sociaux comme vecteur initial d’attaque. Aussi, LinkedIn a également pensé à sécuriser les comptes à ce niveau. Parmi les nouvelles fonctionnalités de sécurité, la plateforme a introduit le signalement pour certains messages avec un contenu jugé à risque.

Il est désormais possible de signaler ces messages sans que l’expéditeur ne soit notifié. La popularité de LinkedIn en fait une cible privilégiée pour les cybercriminels. Raison pour laquelle la plateforme multiplie les efforts pour élever la sécurité à un niveau supérieur.

Les experts sont d’avis que les réseaux sociaux et autres plateformes en ligne devraient tout mettre en œuvre pour protéger leurs utilisateurs. Ceci, en sachant que les acteurs malveillants ne cessent de multiplier les techniques de fraudes. Les escroqueries à l’investissement, les recrutements frauduleux ou encore les escroqueries amoureuses n’en sont que quelques exemples.

Par ailleurs, les fraudeurs peuvent utiliser les médias sociaux dans leurs efforts pour paraître légitimes. Ces plateformes leur permettent de se cacher derrière l’anonymat et atteindre de nombreuses personnes à faible coût. Bien que LinkedIn multiplie les fonctionnalités de sécurité, la protection des comptes relève également des responsabilités de chacun.