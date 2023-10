Chrome va lancer une nouvelle fonctionnalité pour améliorer la protection de votre vie privée

Google se prépare au déploiement d’une nouvelle fonctionnalité de sécurité conçue pour améliorer la protection de votre vie privée sur Chrome. Actuellement en phase de test, ce nouvel outil offrira une confidentialité et une sécurité accrues lors de la navigation sur Internet en masquant l’adresse IP des utilisateurs.

Protection de la vie privée : Chrome va déployer IP Protection

Pour optimiser la confidentialité et aider les utilisateurs à prendre le contrôle de leur vie privée sur Internet, Chrome va déployer une nouvelle fonctionnalité de sécurité. Baptisée IP Protection, la fonctionnalité est conçue pour masquer les adresses IP des utilisateurs sur les sites Web visités.

Sur Chrome, IP Protection fonctionne en acheminant une partie du trafic Internet de l’utilisateur via un serveur proxy. Cette action masque la véritable adresse IP de l’utilisateur sur les sites Web qu’il visite. De plus, la fonctionnalité bloque les sites Web utilisant certaines techniques d’identification des utilisateurs, comme la prise d’empreintes digitales.

La fonctionnalité est toujours en cours de développement. Google a lancé la première phase de test et annonce un déploiement pour 2024, sans plus de précision sur la date. Le géant de la recherche Internet a juste expliqué que la fonctionnalité sera facultative à son lancement, mais sera progressivement obligatoire pour tous les utilisateurs.

Chrome : pourquoi masquer l’adresse IP des utilisateurs ?

A l’ère du numérique, nous avons tendance à passer plus de temps sur Internet, que ce soit pour les besoins professionnels, pour apprendre, se divertir ou tout simplement pour communiquer. La pandémie de COVID-19 en 2019 a exacerbé ces habitudes, amplifiant les risques sur notre vie privée.

Pour aider à protéger la vie privée des internautes et à répondre aux réglementations (comme le RGPD en Europe), masquer l’adresse IP, comme cette proposition de Chrome, apparaît comme une approche efficace et pratique. Les experts en cybersécurité recommandent notamment le masquage de l’adresse IP lorsque vous traitez des informations et des documents sensibles.

L’adresse est une valeur numérique attribuée à un périphérique réseau utilisé pour l’identification et la localisation de ce dernier. L’IP est essentielle au bon fonctionnement du Web, au routage du trafic par exemple. Néanmoins, cet identifiant constitue également un vecteur potentiel de suivi. Raison pour laquelle il est parfois nécessaire de le masquer.

IP Protection sur Chrome : une fonctionnalité prometteuse

Google est encore dans la phase de test initiale et a limité la fonctionnalité à un proxy lui appartenant. La société prévoit la rendre plus robuste au fur et à mesure de son développement. Compte tenu des préoccupations croissantes concernant la vie privée en ligne, Google est convaincu que de nombreux utilisateurs approuveront cette fonctionnalité sur Chrome.

Le navigateur Safari d’Apple dispose d’une fonctionnalité appelée Intelligent Tracking Protection. Bien que cette fonctionnalité vise à améliorer la confidentialité, il convient de noter que le trafic passera par les serveurs de Google. Cela pourrait avoir des impacts en matière de confidentialité.

Grâce à IP Protection, Google Chrome pourrait prendre un avantage sur les autres navigateurs qui n’offrent pas de protections de confidentialité similaires. Nous attendons le déploiement de la fonctionnalité pour pouvoir en mesurer l’efficacité. Mais déjà, certains observateurs évoquent un outil prometteur en matière de confidentialité.