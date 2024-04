La rédaction assistée par intelligence artificielle (IA) est une innovation qui permet de faciliter la création de contenu SEO ou non. Grâce à des algorithmes et des techniques avancées de traitement du langage naturel, ces programmes sont en mesure de générer des textes cohérents et pertinents en un temps record. Quelles sont les applications de rédaction assistée par intelligence artificielle (IA) ?

Qu'est qu'une application de rédaction assistée ?

Ces programmes possèdent plusieurs fonctionnalités qui les distinguent des méthodes traditionnelles de rédaction. L'application de rédaction assistée se base sur l'intelligence artificielle. Elle est capable de produire du contenu sans intervention humaine, hormis la définition des consignes de départ ou prompt. Grâce à leur puissance de calcul et à leurs algorithmes optimisés, ces outils peuvent générer des articles ou des passages de texte en quelques secondes seulement.

Les utilisateurs peuvent définir des instructions précises pour guider l'IA lors de la génération du texte. C'est à partir des briefs que l'on spécifie, par exemple, le style d'écriture souhaité, les mots-clés à inclure ou le niveau de complexité recherché. Comme toute technologie basée sur l'IA, les applications de rédaction assistée évoluent et s'améliorent en permanence.

Par ailleurs, les applications de rédaction assistée sont capables de produire des contenus SEO. C'est grâce à leur capacité à intégrer naturellement des mots-clés et à structurer leurs textes avec des balises HTML appropriées. Par exemple, ceux en marketing digital s'en servent pour créer des newsletters. L'outil peut être utilisé pour réaliser une veille automatisée et sélectionner les meilleures actualités à partager avec les abonnés. Et, elle adapte son style rédactionnel au ton souhaité.

Rédaction IA, quel est le meilleur logiciel IA gratuit ?

Les outils et applications basés sur l'intelligence artificielle facilitent la vie des rédacteurs, professionnels ou amateurs. La rédaction assistée par IA offre plusieurs avantages pour améliorer votre prose rapidement et efficacement. La meilleure application gratuite est Copy AI qui se distingue par sa simplicité d'utilisation. Elle est conçue pour les rédacteurs de tous niveaux, qu'il s'agisse de professionnels du marketing ou des auteurs amateurs. Copy AI est capable de générer du contenu dans une variété de formats tels que les articles de blog, les textes publicitaires, les e-mails et bien plus encore.

La version gratuite, à vie, de Copy Ai se limite à un utilisateur et 2 000 mots dans le chat. Pour une utilisation plus étendue, il est possible d'acheter la version Pro pour 36$ par mois. Si vous aimez travailler en équipe, l'application à un abonnement Team à partir de 186$ et autorise 20 collaborateurs. Bien que Copy Ai utilise l'algorithme Chat GPT, elle permet de recherches en ligne dès la version gratuite.

D'un autre côté, vous avez le logiciel IA Retyr qui offre une variété de modèles pour différents formats de texte, ce qui le rend polyvalent et adapté à divers besoins de rédaction. Que vous ayez besoin de rédiger un e-mail, un post sur les réseaux sociaux, un article de blog ou un titre SEO, Rytr est là pour vous aider.

L'un des points forts de Rytr est son forfait gratuit. Bien qu'il soit limité à 5 000 caractères, il offre une excellente occasion de tester l'outil. Pour ceux qui en veulent plus, Rytr propose également des forfaits payants à des prix abordables. Le forfait plan d'épargne à 9 euros par mois permet de rédiger jusqu'à 50 000 caractères. Le forfait illimité à 29 euros par mois offre une capacité de rédaction illimitée.

A la troisième place de notre top des meilleures applications de rédaction assistée par IA gratuites , on retrouve Chat GPT-3.5. Ce bot développé par Open AI est le parfait outil pour débuter dans la génération de texte. Effectivement, GPT-3.5 est totalement gratuite malgré la limite d'environ 1 000 mots par message. De plus, il est désormais possible de l'utiliser sans ouvrir un compte Open AI. Mais, vous allez perdre l'historique de vos conversations avec l'IA.

Par ailleurs, Chat GPT-3.5 ne peut pas faire de recherche, en direct, sur internet et sa base de données est limitée à l'année 2021. Quoi qu'il en soit, cet outil polyvalent est disponible sur IOS et Android.

Rédaction IA, quel est le meilleur logiciel IA payant ?

Quelles sont les applications de rédaction assistée par intelligence artificielle (IA) ? Je dirais que le meilleur des meilleurs est sans nul doute l'application pour la rédaction IA Jasper. Cet outil, développé par UseProof, révolutionne la manière dont le contenu est créé, en particulier pour le référencement. Jasper AI produit du contenu qui est non seulement unique mais optimisé pour le SEO. Il se destine aux professionnels du marketing digital qui veulent à tout prix ranker dans le SERP de Google.

L'un des principaux avantages de Jasper AI est sa capacité à produire du contenu rapidement. En fait, il est capable de produire du contenu cinq fois plus rapidement qu'un rédacteur humain moyen. Cela peut être un atout majeur pour les entreprises et les individus qui doivent produire une grande quantité de contenu. Un autre atout de cet outil est sa capacité à fournir un contenu personnalisé selon votre domaine d'activité, vos objectifs et la tonalité souhaitée.

Cependant, malgré ses nombreux avantages, Jasper AI n'est pas sans défauts. Cet outil pour la rédaction IA n'a pas de version gratuite mais elle offre un essai très court. Afin de découvrir son potentiel, il faudra payer 39$ pour le plan Creator et 59$ pour la version Pro. De plus, il n'y a pas de forfait fixe pour les collaborateurs, il faudra contacter Jasper pour avoir accès au mode Business. Enfin, il est regrettable que le service client ne soit disponible que sur e-mail.

La deuxième place est tenu par le logiciel IA Article Forge qui offre plusieurs fonctionnalités. On peut y trouver la génération de contenus bien structurés ou l'intégration de liens dans le texte. Parmi les atouts d'Article Forge, l'automatisation de la publication de contenus sur les blogs WordPress, et la possibilité de créer du contenu de qualité dans 7 langues différentes. De plus, il utilise différents algorithmes qui permettent de créer des contenus de qualité. L'IA peut ajouter des images, des vidéos, des titres et des liens lors de la génération du contenu.

Article Forge n'est disponible que sur abonnement mais il offre un remboursement après 30 jours. Le forfait standard est à partir de 27$ par mois sur une base annuelle. Ce plan offre jusqu'à 100 000 mots par mois et convient pour un utilisateur. Il comprend notamment la vérification du plagiat sur Copyscape.

Enfin, on retrouve l'application IA Writesonic qui est le parfait équilibre entre gratuit et payant. Elle possède une interface intuitive et est spécialisée dans la génération de contenu optimisé pour les conversions et le SEO. Elle dispose des modèles IA tels que GPT-3.5 Turbo, GPT-4, GPT-4 32K et offre 79 modules, modèles/templates, pour divers scénarios et utilisations.

Les avantages de la rédaction assistée par IA

Les entreprises et les professionnels qui produisent régulièrement du contenu recherchent les bénéfices liés à l'utilisation de ces programmes. Les applications de rédaction assistée par IA génèrent des textes rapidement. Cela permet de réaliser un gain de temps considérable, une meilleure productivité. En automatisant une partie du processus de rédaction, ces applications permettent de diminuer les coûts associés à la création de contenu. C'est le cas des salaires des rédacteurs ou les frais liés aux prestations de sous-traitance.

De plus, la fonction Article AI 5.0 permet de générer du contenu à partir des URLs de vos concurrents. De plus, cette application analyse vos mots-clés et puis génère un texte original en fonction des informations fournies. Writesonic vous propose de découvrir ses services en vous offrant 25 crédits gratuitement. Cela fait un total de 5 articles environ puisqu'un article coûte 5 crédits. Une fois vos crédits épuisés, vous pouvez souscrire à un abonnement à partir de 20€ par mois.

Par ailleurs, ce type de logiciel assisté par IA offre la possibilité de personnaliser le style d'écriture. Il est aussi possible d'inclure des mots-clés spécifiques ou d'adapter le niveau de complexité. Cela garantit que le contenu produit répond précisément aux attentes et aux besoins des clients ou des lecteurs cibles. Enfin, en déléguant une partie des tâches de rédaction à l'IA, les équipes peuvent se concentrer sur des projets plus stratégiques et créatifs. Ce qui contribue à faire émerger de nouvelles idées et approches pour le contenu.

Bard est une intelligence artificielle (IA) développée par Google. Son objectif principal est d'assister les rédacteurs dans leur travail au quotidien. Bard fonctionne sur des algorithmes performants et une base de données conséquente. Cela lui permet de générer du contenu texte en un temps record. Sa principale force réside dans sa capacité à comprendre le contexte et les besoins des utilisateurs. Ainsi, il généré des contenus pertinents. Cette application IA permet la génération de titres et de sous-titres accrocheurs ou la formulation de conseils et recommandations personnalisés.

Bien que Bard et Chat GPT se distinguent par certains aspects. Chat GPT est principalement conçu pour produire des réponses personnalisées (messageries instantanées, chatbots…). D'un autre côté, Bard se concentre davantage sur la création de contenus plus longs et optimisés pour le SEO.

Quel est le meilleur outil de paraphrase ?

Un logiciel de paraphrase est important lorsqu'on génère un contenu via IA. Effectivement, il ne faut pas publier un texte rédigé par une IA directement sur son blog. Avant cette étape finale, il est nécessaire de retravailler l'article et d'enlever les différents marqueurs. Pour cela, il faut un outil de paraphrase puissant comme Quillbot.

Ce programme en ligne permet de gagner du temps en trouvant des synonymes pertinents et en enrichissant le vocabulaire. Quillbot permet aux utilisateurs de reformuler n'importe quel texte en utilisant le vocabulaire, le ton et le style appropriés. Il offre un mode gratuit et trois abonnements qui débutent à partir de 4,17$ ou 49,97$ pour un an.

