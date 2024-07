Canal + a vaincu ce géant du piratage sportif ! Les internautes en pleurs

Une victoire pour certains, mais un malheureux évènement pour les autres. Désormais, les internautes ne peuvent plus accéder à OpenDNS. La plateforme a été contrainte de quitter la France. Canal + et quelques spécialistes du milieu se sont collaboré pour arriver à ce résultat.

La lutte contre les sites de streaming illégaux fait rage. Après avoir bloqué plus de 100 plateformes, Canal + continue toujours sa lancée. Récemment, le géant du média français a réussi à paralyser OpenDNS. C'est alors la fin des matchs diffusés en ligne pour les adeptes. Toutefois, cette décision ne plaît pas à la majorité des Français. Tout savoir.

OpenDNS, une victime parmi tant d'autres

Canal + a frappé dans le tas, comme au bowling. L'entreprise a bloqué plusieurs services DNS depuis son dernier coup. Les spécialistes ont identifié plus de 100 sites en rapport avec le sujet. Toutefois, le cas d'OpenDNS a suscité la réaction des internautes. On peut citer Cloudflare, ainsi que les autres services VPN de Google.

La raison est assez simple et compréhensible. Canal + doit débourser des millions d'euros pour avoir accès à des matchs sportifs. Bien sûr, l'entreprise est contrainte de rentabiliser son investissement. Elle va alors diffuser ces rencontres sur ces chaînes payantes. Mais des petits malins ont réussi à contourner ces systèmes. C'est ici que les services VPN comme OpenDNS interviennent.

OpenDNS Suspends Service in France Due to Canal+ Piracy Blocking Order https://t.co/LdI8oYa49Y (https://t.co/2hXGdn1l5n) June 30, 2024

Le procès en direct

Les avocats de Cisco (entreprise mère d'OpenDNS) avancent des arguments assez intéressants. Ils ont estimé que le blocage n'était pas la solution la plus efficace. Après tout, les internautes trouveront toujours des moyens pour regarder leurs contenus en streaming. Ce sont des sites illégaux, dans la majorité des cas.

« La proportionnalité des blocages demandée est contestée par les défenderesses. Les sociétés Google, Cisco, et Cloudflare prétendent que ces mesures seraient inutilement complexes et coûteuses dans la mesure où il existe de nombreux moyens autres de bloquer tout accès aux sites litigieux. De plus, les atteintes en cause ne seraient pas irrémédiables puisqu'il suffirait d'utiliser un autre service DNS alternatif pour contourner le blocage. »

Mais le tribunal de Justice de Paris n'a pas flanché. Il a appliqué la loi pour bloquer définitivement OpenDNS. La sanction ne concerne pas seulement la France, mais aussi le Portugal. Comme quoi, la lutte est montée à l'international.

Cisco s'est alors exprimé pour prévenir les utilisateurs. L'entreprise a annoncé l'arrêt de ses activités dans les deux pays.

« À compter du 28 juin 2024 : En raison d'une décision judiciaire en France émise en vertu de l'article L.333-10 du Code du sport français et d'une décision judiciaire au Portugal rendu en vertu de l'article 210-G (3) du code portugais du droit d'auteur, le service OpenDNS n'est actuellement pas disponible pour les utilisateurs en France et dans certains territoires français ainsi qu'au Portugal. Nous nous excusons pour le dérangement.

Ce blocage ne va pas résoudre l'émergence des sites de streaming pirate. Toutefois, c'est un pas en avant pour ces médias. Selon vous, quelle serait la stratégie la plus efficace ? Réagissez en commentaire.

