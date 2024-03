Le guide pour comprendre ce qu’est un DNS

Ces dernières années, Internet prend une place de plus en plus importante dans notre quotidien. Il nous permet d’accéder à de nombreuses informations ou tout simplement de communiquer avec nos proches. Mais vous êtes-vous déjà demandé comment votre navigateur web se rend sur les sites web que vous recherchez ? Cela tient en trois lettres, le DNS. Voyons ensemble comment ce système fonctionne et quels sont ses avantages.

Qu’est-ce qu’un DNS ?

Le terme DNS est l’acronyme de Domain Name System, ou Système de Nom de Domaine en français. Ce service est indispensable pour pouvoir naviguer librement sur le Web. Il assure en effet la traduction des noms de domaine en adresses IP.

Chaque site internet possède une adresse IP unique. Cette dernière se compose d’une série de chiffres et de points. Ce système est nécessaire pour que les ordinateurs puissent s’identifier et communiquer entre eux sur le réseau internet. Cependant, les adresses IP sont difficiles à retenir, et les entrer manuellement sur un navigateur web est contraignant. C’est ici que le système DNS intervient pour que vous puissiez naviguer simplement sur Internet.

Les noms de domaine font référence aux étiquettes que nous utilisons pour identifier un site internet. Cela est, par exemple, le cas de lebigdata.fr ou encore de google.com. Lorsque vous les saisissez sur votre navigateur web, le DNS se charge donc de les convertir en l’adresse IP correspondante. Votre navigateur peut ainsi localiser et accéder au serveur qui héberge le contenu demandé.

Lorsque vous saisissez un nom de domaine sur votre navigateur web, ce dernier envoie une requête au système DNS. Le DNS se charge alors de consulter une base de données et renvoie l’adresse IP appropriée à votre navigateur. Une fois qu’il reçoit l’adresse IP, ce dernier peut se connecter au serveur qui héberge le site web, et afficher le contenu que vous recherchez.

Cependant, ce processus de conversion de nom de domaine en adresse IP se fait en plusieurs étapes. Cette technologie s’appuie notamment sur un réseau de serveurs spécifiques, appelés serveur DNS. Ces équipements sont interconnectés et hiérarchisés suivant plusieurs niveaux. De ce fait, lorsqu’un navigateur web effectue une requête, elle est transmise d’un serveur DNS à un autre jusqu’à ce que le système DNS retrouve l’adresse adresse IP adéquate.

En général, la requête est tout d’abord transmise à un serveur DNS récursif. Ce dernier agit comme un intermédiaire entre votre ordinateur et les autres serveurs DNS. Si le serveur récursif connaît déjà l’adresse IP demandée, il peut répondre immédiatement. Sinon, il doit contacter d’autres serveurs pour trouver l’information.

Hiérarchisation des serveurs DNS

Le système DNS fonctionne suivant une hiérarchie basée sur trois niveaux. Il débute surtout au niveau des serveurs racines. Ces serveurs DNS contiennent les informations essentielles pour localiser tous les autres serveurs DNS dans le monde. Au total, on recense actuellement 13 serveurs racines dans le monde, qui sont gérés par différentes organisations. Il s’agit là de la clé de voûte du système DNS, et ils permettent à l’ensemble des autres serveurs de se retrouver et de collaborer.

Le niveau suivant se compose des serveurs TLD, ou domaines de premier niveau. Ces serveurs se chargent de la gestion des suffixes situés à la fin du nom de domaine. Il s’agit notamment de .com, .org ou encore .fr. Les serveurs TLD détiennent les informations sur la manière de retrouver les serveurs hébergeant des domaines suivant leurs catégories. Par exemple, si vous recherchez l’adresse IP d’un site web en .com, le serveur DNS récursif doit demander au serveur TLD .com où trouver l’information.

Enfin, le dernier niveau est constitué par les serveurs d’autorité ou serveurs SLD. Ces derniers stockent les informations détaillées sur chaque nom de domaine. Cela est notamment le cas de l’adresse IP et d’autres entrées DNS comme les serveurs de messageries ou les alias. Lorsqu’un serveur DNS récursif reçoit une instruction du serveur TLD indiquant où trouver les informations pour un SLD spécifique, il peut alors envoyer la requête appropriée et obtenir l’adresse IP souhaitée.

Pourquoi utiliser le système DNS pour naviguer sur le Web ?

Le système DNS joue un rôle central dans notre expérience actuelle de la navigation sur le Web. Cela s’explique notamment par ses nombreux avantages.

Une meilleure gestion du trafic web

Le système DNS contribue à améliorer l’expérience utilisateur des internautes. Sans ce système, il nous faudrait mémoriser plusieurs séries de chiffres pour naviguer sur le Web. En prenant en charge la conversion des noms de domaines en adresse IP, le système DNS permet de naviguer sur la toile de manière intuitive et conviviale.

Le système DNS ne se contente pas de simplifier la navigation sur le Web. Il favorise aussi le référencement des sites internet sur les moteurs de recherche. Grâce à cette technologie, les internautes peuvent saisir des mots clés sur les moteurs de recherche pour trouver un site internet.

L’utilisation d’un DNS contribue aussi à améliorer la vitesse globale de notre connexion internet. Cette technologie offre la possibilité de répartir la charge des serveurs d’une manière plus équilibrée et performante. Il peut ainsi rediriger automatiquement les visiteurs vers d’autres serveurs si ceux initialement prévus sont saturés ou en panne. Les utilisateurs bénéficient alors d’une meilleure qualité de service et les entreprises peuvent optimiser leur infrastructure.

Les serveurs DNS de nos fournisseurs d’accès à Internet (FAI) ne sont pas toujours les plus rapides et peuvent entraîner des ralentissements lors de notre navigation. En choisissant un DNS tiers et de qualité supérieure, comme Google Public DNS ou Cloudflare DNS, on peut bénéficier d’une meilleure vitesse et d’une expérience en ligne plus fluide.

Naviguer en toute sécurité sur Internet

On compare parfois Internet à une jungle. Les utilisateurs non aguerris y sont parfois victimes d’attaques de pirates informatiques. Le volet sécurité joue ainsi un enjeu majeur pour garantir une expérience utilisateur optimale.

Utiliser un DNS sécurisé peut aider à réduire les risques d’attaques malveillantes, de phishing et de propagation de logiciels malveillants. Certains systèmes intègrent des fonctionnalités de protection supplémentaires, telles que le blocage des sites web connus pour être malveillants ou frauduleux, ce qui augmente la sécurité globale sur Internet.

L’hameçonnage se produit lorsqu’un pirate informatique tente de reproduire un site web légitime. Son but est alors de récupérer des informations sensibles. Cela est le cas des identifiants de login ou des numéros de carte de crédit. Un DNS sécurisé peut détecter ces tentatives et bloquer l’accès au faux site, protégeant ainsi nos données et notre sécurité.

Les attaques DDoS sont un type d’attaque très fréquent et destructeur. Cela se produit lorsqu’un grand nombre de requêtes proviennent de multiples sources pour engorger un serveur ou un système et le rendre inopérant. Les DNS offrant une infrastructure résiliente et redondante peuvent réduire l’impact des attaques DDoS. Ils garantissent une disponibilité continue des services en ligne.

Enfin, le DNS offre une dernière fonctionnalité, le filtrage de contenu. Cela s’adresse surtout aux parents souhaitant mieux contrôler les sites et services auxquels leurs enfants peuvent accéder. Certains DNS permettent le blocage de contenus inappropriés, tels que la pornographie, la violence ou les jeux d’argent.

Sécurisation du système DNS

La sécurité du DNS est cruciale, étant donné qu’une attaque réussie peut entraîner de sérieuses conséquences pour les internautes et les opérateurs de sites web. Deux protocoles clés contribuent à renforcer la sécurité des échanges DNS sur Internet : le DNSSEC (Domain Name System Security Extensions) et le DANE (DNS-based Authentication of Named Entities). Ces protocoles permettent de garantir l’intégrité des données échangées en ajoutant une couche de chiffrement et de validation aux requêtes et réponses.

Le déploiement de ces protocoles est progressivement assuré par les différents acteurs impliqués dans la gestion du DNS. Cependant leur adoption complète reste encore un défi qui nécessite la coopération de l’ensemble des parties prenantes du système DNS.

Quel est l’avenir du DNS ?

Le DNS traditionnel repose principalement sur les protocoles UDP (User Datagram Protocol) et TCP (Transmission Control Protocol). Ces protocoles présentent cependant certaines limites en termes de performances et de sécurité. Pour y remédier, plusieurs initiatives visent à développer et adopter de nouveaux protocoles tels que DoH (DNS over HTTPS), DoT (DNS over TLS) et DoQ (DNS over QUIC).

DoH et DoT, en particulier, offrent un haut niveau de confidentialité grâce à leur capacité à chiffrer les requêtes DNS. Cette évolution du protocole DNS promet également une meilleure protection contre les attaques de type DDoS (Distributed Denial of Service) ou les écoutes clandestines, renforçant ainsi la sécurité et la vie privée des internautes.

L’émergence de nouveaux acteurs

Dans un contexte de digitalisation croissante, des acteurs émergent sur le marché pour proposer des solutions innovantes dans le domaine du DNS, avec comme principal objectif l’amélioration de la sécurité et de la confidentialité en ligne. Un exemple notable est NextDNS, un logiciel qui vise à fournir une alternative aux serveurs DNS traditionnels.

Conçu pour offrir un contrôle accru sur l’ensemble du processus de résolution des noms de domaine, NextDNS propose plusieurs fonctionnalités avancées, telles que la prise en charge native des protocoles DoH et DoT, la possibilité de configurer des listes d’autorisation ou d’interdiction pour les requêtes DNS, ainsi qu’une protection renforcée contre les sites malveillants et les trackers publicitaires.

Ce type de solution moderne va probablement gagner en popularité grâce à ses avantages au niveau de la sécurité et de la personnalisation, et pourrait ainsi jouer un rôle majeur dans le futur de cette technologie.

