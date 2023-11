NextDNS : pour une navigation plus sûre sur le web

Une sécurité améliorée, ainsi qu’une protection de données supplémentaires. NextDNS est l’allié des internautes actuellement. Ce service est destiné aux professionnels, mais aussi aux particuliers.

Le DNS (domain name system) est la base de toutes les activités sur internet. Il facilite les recherches d’un site web donné, en s’appuyant sur un ensemble de chiffres, et l’adresse IP. Le DNS convertit le tout en un nom de domaine simple à interpréter. D’où une navigation plus sûre, plus facile, et plus pratique. Mais depuis 2019, ce système a connu une innovation. C’est le fameux NextDNS, avec de nouvelles fonctionnalités pour améliorer davantage votre navigation sur internet.

NextDNS : qu’est-ce que c’est ?

NextDNS garde toujours les fonctionnalités du “domain name system” traditionnel. Il simplifie votre navigation sur le web. Toutefois, les concepteurs ont ajouté d’autres innovations pour perfectionner votre expérience sur internet.

Ce service est capable de filtrer les activités sur internet. Il peut alors bloquer les sites web malveillants. Les données bénéficient d’une protection optimale avec NextDNS. De plus, ce dernier assure votre sécurité contre les attaques phishing. À noter que ce sont les menaces les plus fréquentes sur le web. Les entreprises peuvent l’exploiter pour préserver leurs données. Pour les particuliers, NextDNS est un incontournable pour surveiller les accès à certains sites.

Par ailleurs, NextDNS améliore aussi la confidentialité des internautes. Cet avantage est nécessaire pour sécuriser ses renseignements personnels. Vos coordonnées, vos données bancaires, et vos documents médicaux seront donc protégés avec ce service.

Tout a commencé en 2019

Conscient d’un mauvais fonctionnement du DNS classique, des techniciens ont inventé un système plus sûr. En effet, l’ancien service n’assure pas une sécurité optimale. Les piratages de données sont alors très fréquents.

Tout a changé après l’invention de NextDNS. Les techniciens à l’origine de cette innovation voulaient résoudre les problèmes de protection sur internet. Selon eux, la confidentialité est la clé d’une meilleure expérience sur internet.

NextDNS propose des usages variés pour atteindre cet objectif. Il dispose d’un tableau de bord pour analyser en temps réel les activités sur internet. Le service se base aussi sur un cryptage des données afin de les protéger. Par ailleurs, NextDNS est capable de contrôler l’accès à certains sites.

Tous les utilisateurs auront alors des fonctionnalités qui répondent à leurs attentes. Les entreprises, et les particuliers peuvent éviter les piratages informatiques. Les parents auront la possibilité de limiter l’accès de leur enfant aux réseaux sociaux.

Le service se focalise sur un cryptage DNS à l’aide de DoH et DoT. Il a une compatibilité IPv6. Ces fonctionnalités sont disponibles sur certains systèmes d’exploitation, tels qu’Android. Toutefois, le cryptage ne sera opérationnel qu’à partir de la version 9. À noter que cette dernière dispose de l’option DNS privée. Par ailleurs, NextDNS est opérationnel sur les navigateurs comme Chrome ou Firefox.

Quelques manipulations techniques s’imposent si votre appareil ne prend pas en charge le cryptage DoH/DoT. NextDNS offre des applications officielles pour ces équipements. Vous pourrez alors utiliser le service sur Windows, Mac, et Ios. Il existe aussi des options pour Android si vous voulez passer outre le DNS privé.

Ces applications, et le service NextDNS tout entier disposent déjà des serveurs dans plus de 50 pays. Ce privilège améliore davantage les offres, surtout qu’elles sont disponibles à travers le monde.

Quelles sont les fonctionnalités de NextDNS ?

Tout le monde peut employer NextDNS. Effectivement, le service possède des fonctionnalités diversifiées, qui prennent en charge les attentes des utilisateurs. Les entreprises, les passionnés d’informatique, les parents, les débutants dans le secteur, etc. Voici les principaux avantages de cette innovation.

Contrôle parental

Cette fonctionnalité de NextDNS s’applique surtout sur un réseau domestique. Les parents peuvent surveiller le passage vers certains sites web. On peut alors limiter les temps écoulés sur les médias sociaux, tels que TikTok, Instagram, Snapchat, ou Facebook. Certains parents l’exploitent pour gérer les accès aux jeux en ligne. Ces derniers sont très addictifs, surtout pour les adolescents.

Par ailleurs, les parents peuvent aussi le configurer pour bloquer l’accès aux contenus inappropriés. Cette fonctionnalité ne s’arrête pas aux sites, mais à des catégories spécifiques. Selon certains utilisateurs, c’est un des meilleurs moyens pour éviter les contenus pour adultes.

Handshake

La sécurisation des données passe par la fonctionnalité Handshake. Elle permet de filtrer l’accès à un réseau protégé par NextDNS. Si un appareil essaye de s’y connecter, le service procède d’abord à une authentification. Il envoie ensuite une requête au serveur pour autoriser ou bloquer l’accès. Un code unique et crypté sera envoyé à l’appareil en question. Il pourra alors l’utiliser pour établir une connexion sûre avec le réseau. Les autres appareils ne peuvent pas s’y lier sans le code d’authentification.

Configuration personnalisée

Les utilisateurs de NextDNS peuvent configurer le service à leur guise. Il n’y a pas de limite aux restrictions ni aux autorisations. Il est même possible de bloquer des noms de domaine en particulier afin de mieux protéger les données. Dans certains cas, vous pourrez aussi restreindre des URL spécifiques.

Cette fonctionnalité est un privilège pour les entreprises, et les techniciens de la cybersécurité. En effet, ils peuvent mieux surveiller l’accès à leur réseau, en filtrant au maximum les activités.

Il est alors recommandé de créer une liste d’autorisation, et de blocage. Cette option est disponible sur le tableau de bord de NextDNS. Ces listes sont modifiables à volonté, en fonction de l’évolution des activités sur internet.

Blocage des pistages (trackers)

C’est une des fonctionnalités les plus efficaces pour barrer les publicités sur internet. En effet, NextDNS est capable de brouiller les activités sur internet. Les prospections n’arriveront pas à cibler votre réseau.

Les requêtes DNS vers les domaines de suivi connus seront bloquées par le service. Votre appareil ne va pas recevoir de cookies, et des publicités ciblées.

NextDNS se focalise sur la surveillance des cookies de suivi. En plus d’être un système de pistage efficace, ces cookies peuvent aussi impacter votre confidentialité sur le web. Les administrateurs de site sont les plus touchés par ce problème.

NextDNS fonctionne alors comme un adblocker puissant , mais avec d’autres avantages spécifiques.

Par ailleurs, cette fonctionnalité est un allié de taille pour lutter contre les sites phishing, et les popup malveillants.

Commencez par créer un compte NextDNS. Une fois cette étape franchie, vous aurez un aperçu sur votre tableau de bord. Cette interface vous permet de surveiller vos activités sur le web. Vous pourrez aussi y voir un journal sur vos requêtes et sur les opérations que vous avez bloquées.

Il ne vous reste plus qu’à personnaliser votre configuration. Créez une liste d’autorisation et de refus, en fonction de vos activités sur internet. Cette fonctionnalité est une des références pour le contrôle parental.

N’oubliez pas de couvrir tous les réseaux que vous voulez sécuriser. Smartphone, routeur, ou réseaux wifi publics. De ce fait, le service pourra mieux protéger vos données.

Cependant, NextDNS pourra surveiller toutes vos activités sur internet. Il va analyser ces données pour concevoir un système de sécurité personnalisé. Ensuite, vous aurez des recommandations pour améliorer votre protection. Toutefois, vous pourrez toujours modifier ces propositions afin d’avoir une expérience de navigation unique. Et cette démarche ne nécessite aucune compétence technique. En effet, NextDNS est très facile à utiliser, même pour un débutant.

À noter que toutes les activités de NextDNS n’impactent pas la performance de votre appareil. Ce service n’exploite ni votre mémoire ni l’autonomie de votre batterie.

Et le prix ?

Toutes les fonctionnalités de NextDNS sont gratuites. Cependant, le nombre de requêtes est limité à 300 000 par mois. Mais l’utilisateur pourra toujours personnaliser ses configurations. Il aura aussi un support communautaire afin de faciliter sa familiarisation avec ce service.

Toutefois, NextDNS propose des choix payants pour certains profils. La version PRO est une des plus intéressantes. Elle est destinée à un usage personnel. C’est l’option de référence pour les familles. Les requêtes sont illimitées, en plus d’avoir un accès complet à toutes les fonctionnalités. L’abonnement sera de 1,88 euro mensuel, ou 18,73 euros par an. Vous pourrez alors économiser jusqu’à 17 % avec cette tarification annuelle.

NextDNS s’engage aussi à améliorer l’expérience de navigation dans les entreprises. Il existe une option destinée aux PME et aux autres sociétés. L’abonnement mensuel est de 18,91 euros. Vous profiterez de 17 % de réduction si vous choisissez un paiement annuel. Le tarif sera de 188,25 euros par an. À noter que ces sommes sont réservées à une tranche de 50 employés. Et pour faciliter l’utilisation du service, l’entreprise aura un support par mail.

Et les écoles, ainsi que les universités bénéficient aussi d’une offre particulière. Le prix est toujours de 18,91 euros par mois ou 188,25 euros à l’année. Cependant, ces sommes prennent en compte une tranche de 250 élèves. Les fonctionnalités et les avantages sont les mêmes.

NextDNS est sans doute votre allié pour une navigation sécurisée sur internet. Ses fonctionnalités s’adaptent à toutes les attentes. De plus, le service dispose d’une version gratuite, avec un usage assez aisé. Cependant, NextDNS a encore quelques inconvénients, mais ces derniers n’impactent pas l’expérience de l’utilisateur.