Téléchargement illégal : les Français sont-ils les rois du piratage ?

La France, terre de culture et d’innovation, brille dans de nombreux domaines. Et, il semble qu’elle se démarque également en matière de piratage. Une étude de la société MUSO, en partenariat avec Kearney révèle que l’Europe est le continent le plus concerné par ce phénomène. Et une autre étude conjointe indique que les Français sont particulièrement adeptes du téléchargement illégal comparés à leurs voisins européens.

La France, championne européenne du piratage

Le piratage en ligne a continué de développer en 2023, avec une augmentation de 10 % de la fréquentation des sites illégaux, d’après l’étude de Muso et Kearney. Ces plateformes ont enregistré 141 milliards de visites durant l’année dernière. Les deux sociétés ont analysé 730 000 films et séries en téléchargement, et ont constaté que les contenus les plus piratés sont les séries et les films, avec une part de 65 %. Les émissions sportives et les animes ne sont pas épargnés.

L’étude rapporte que le Vieux Continent est en tête du classement mondial du piratage, avec une moyenne de 34 visites par habitant sur des sites de streaming illégaux. Et au sein du continent européen, la France se distingue comme le pays enregistrement le plus de téléchargements illicites d’après l’Association des Chaînes Conventionnées Éditrices de Services (ACCES).

Le piratage en ligne, un problème mondial

Le piratage en ligne est un phénomène mondial, même s’il est particulièrement préoccupant en Europe. Selon l’étude de Muso et Kearney, l’Amérique du Nord se classe en deuxième position avec une moyenne de 26 visites par habitant sur des sites illégaux. L’Amérique du Sud suit de près avec 13 visites, et l’Asie-Pacifique en enregistre 5.

11% des visites totales sur les plateformes illégales proviennent des États-Unis et de l’Inde. La Russie représente 6% des visites tandis que le Royaume-Uni ne compte que pour 3% du trafic sur ces plateformes illégales.

L’Hexagone, un exemple pour le monde

En France, la lutte contre le piratage en France n’est pas récente, les autorités s’y attellent depuis des années. Pour contrer l’expansion du streaming illégal, le gouvernement a pris diverses mesures impliquant les FAI, les navigateurs et même les internautes. Hollywood, notamment la MPA une association rassemblant les grands studios hollywoodiens, a d’ailleurs salué ces efforts, considérant le pays comme un exemple dans cette lutte.

Cependant, le piratage est un phénomène complexe et difficile à éradiquer. Bien que le gouvernement déploie des outils conséquents, il semble impossible d’éradiquer totalement. Et force est de constater que, même si les autorités parviennent à fermer un site illégal, d’autres plateformes apparaissent rapidement.