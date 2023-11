t411 : Le site de téléchargement neutralisé par les gendarmes de Rennes

t411 doit sa fin aux gendarmes de Rennes et leur travail de longue haleine. Les autorités françaises ont lancé un signal fort contre le téléchargement illégal.

Le site de torrents était la référence pour la communauté francophone mondiale du web en matière de téléchargement illégal. La plateforme générait un trafic immense, car son catalogue était le plus fourni. C’est définitivement la fin de t411, neutralisé par les gendarmes de Rennes après dix années d’enquête.

Le mastodonte francophone du téléchargement illégal

Le site de torrents a été lancé au Canada en 2008. Les internautes pouvaient y trouver des films, des séries, des jeux vidéo, des logiciels, des livres, de la musique et bien plus encore. La plateforme proposait illégalement des œuvres protégées par des droits d’auteur. Grâce à la richesse et la variété de son contenu, elle a rapidement gagné en notoriété.

En effet, t411 est devenu la première plateforme de téléchargement illégal francophone peu après sa création. Celle-ci devait son succès à plusieurs millions d’abonnés et générait un trafic impressionnant. Le site dépassait facilement les 20 millions de visiteurs mensuels.

Environ cinq millions d’euros de profits, c’est ce que t411 générait d’après les investigations des gendarmes de Rennes. Les responsables du site ont profité de ces revenus de 2008 à 2017.

Une très longue enquête à l’échelle internationale

Le succès de t411 suscite la colère des ayants droit et attire l’attention des autorités françaises. La Juridiction interrégionale spécialisée (RS) de Rennes lance une enquête en septembre 2013. La décision de la JIRS repose sur une information judiciaire de la Section de recherche (SR) rennaise.

L’enquête prend une dimension internationale. Les premiers résultats vont tomber en 2017 à la suite de la détermination des enquêteurs de la SR. Des interpellations ont lieu, non seulement, en France, mais aussi en Suède et en Suisse.

Les autorités mettent la main sur le responsable technique du site – un Ukrainien qui habitait en Suède. Cette arrestation conduit à la fermeture de t411 et permet d’identifier le propriétaire qui, à ce jour, se trouve au Québec.

Le responsable technique est remis à la France, puis jugé à Rennes avec d’autres modérateurs principaux du site. Ils sont condamnés à des peines de prison, dont plusieurs avec sursis, et une amende historique. Par ailleurs, les autorités confisquent plusieurs biens saisis chez les mis en cause.

t411 neutralisé, les gendarmes de Rennes peuvent célébrer

Les autorités arrivent à faire fermer des plateformes de téléchargement illégal. Mais celles-ci parviennent souvent à revenir sous une autre appellation ou un nouveau domaine. Cela a notamment été le cas de t411 peu de temps après sa première fermeture.

Si les plateformes arrivent à revenir, c’est parce que la fermeture n’est pas accompagnée de lourdes sanctions pénales et financières. Ce qui n’est pas le cas du mastodonte francophone du téléchargement illégal.

t411 est définitivement neutralisé, les ayants droit peuvent remercier les gendarmes de Rennes. Les autorités de chaque pays renforcent leurs coopérations. Dans le même temps, les magistrats font preuve de plus de sévérité. Les plateformes de téléchargement illégal vivent probablement leurs dernières heures.