2 milliards de dollars : Nvidia double sa participation dans CoreWeave

Nvidia a annoncé hier un investissement de 2 milliards de dollars dans CoreWeave. Le géant des puces devient ainsi le deuxième plus gros actionnaire du fournisseur d’infrastructures pour l’IA.

Les deux sociétés ont annoncé l’extension de leur partenariat afin d’augmenter la capacité des centres de données aux États-Unis. Cette nouvelle a immédiatement fait grimper le cours de l’action CoreWeave de 9 % lors des échanges avant ouverture, avant de dépasser 15 % après l’annonce. Signe que les investisseurs voient dans ce rapprochement un signal fort de crédibilité.

Nvidia et CoreWeave : bien plus qu’un simple accord

Déjà présent au capital de CoreWeave, Nvidia a renforcé sa position en rachetant des actions de catégorie A à 87,20 dollars l’unité. Soit environ 23 millions d’actions supplémentaires.

Le géant double donc presque sa participation, selon des calculs de Reuters basés sur les données de LSEG. Pour info, avant cet accord, Nvidia détenait déjà 6,3 % du capital, soit 24,3 millions d’actions, et se positionnait comme le troisième actionnaire de CoreWeave.

Grâce à ce nouvel investissement, CoreWeave pourra accélérer l’acquisition de terrains et d’énergie pour ses futurs centres de données. L’entreprise ambitionne de construire plus de 5 gigawatts de capacité de centres de données dédiés à l’IA d’ici 2030.

A noter que l’accord va bien au-delà d’un simple chèque. Les deux entreprises prévoient de construire ensemble de véritables « usines à IA ». Autrement dit des centres de données taillés sur mesure pour exploiter les technologies Nvidia.

CoreWeave intégrera sur sa plateforme les prochaines briques stratégiques du fondeur. Parmi elles, l’architecture de puces Rubin, appelée à succéder à Blackwell, les solutions de stockage Bluefield et la nouvelle gamme de processeurs Vera.

Cela dit, derrière cet investissement massif, CoreWeave doit faire face à une réalité financière complexe.

Un soutien qui arrive à un moment clé pour CoreWeave

En effet, il faut rappeler que l’entreprise fait face à une dette colossale. Ces derniers mois, elle a même été scrutée de près pour son recours massif à l’endettement afin de financer son expansion.

D’après PitchBook, elle affichait près de 18,8 milliards de dollars d’obligations en septembre 2025. Ce, pour un chiffre d’affaires de 1,36 milliard de dollars au troisième trimestre. Un modèle que son PDG, Michael Intrator, assume pleinement.

Il défend une stratégie basée sur l’emprunt, avec les GPU comme garanties. Et oui, il balaie les critiques sur les montages circulaires du secteur. Il rappelle d’ailleurs que face à un bouleversement brutal de l’offre et de la demande, les acteurs de l’IA doivent avancer ensemble.

Cette trajectoire audacieuse est aussi le fruit d’une reconversion réussie. Ancienne société de minage de cryptomonnaies, CoreWeave s’est repositionnée comme fournisseur de services de centres de données pour l’entraînement et l’inférence en IA.

Et ce, pile au moment où la demande explosait. Pour soutenir cette expansion rapide, CoreWeave a renforcé son écosystème grâce à…

Plusieurs acquisitions stratégiques

Depuis son introduction en bourse en mars, l’entreprise enchaîne les acquisitions pour étoffer son écosystème. Elle a mis la main sur Weights & Biases, plateforme de développement IA. Puis sur OpenPipe, spécialisée dans l’apprentissage par renforcement.

À l’automne, elle a aussi annoncé le rachat de Marimo, alternative open source à Jupyter Notebook. Ainsi que de Monolith, autre acteur de l’IA. En parallèle, CoreWeave a renforcé son partenariat cloud avec OpenAI

Son portefeuille de clients en dit long sur son poids croissant dans le secteur. Parmi eux figurent plusieurs hyperscalers majeurs, dont OpenAI, Meta et Microsoft. Avec le nouvel accord, Nvidia ne se contente pas d’apporter des technologies. Le groupe aidera également CoreWeave à sécuriser des terrains et des sources d’énergie pour ses futurs centres de données.

Les deux partenaires travailleront ensemble à l’intégration du logiciel et de l’architecture IA de CoreWeave dans les standards de référence de Nvidia. Cela leur permettra de les proposer aux entreprises et aux fournisseurs de cloud. Les deux entreprises se positionnent pour répondre à la demande exponentielle en IA.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.