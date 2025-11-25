6G : comment la France se prépare pour le prochain réseau mobile

La France refuse de subir les règles du futur réseau mobile et créer la plateforme nationale France 6G.

Lancée le 18 novembre 2025 par l’Institut Mines-Télécom, cette structure rassemble tous les acteurs du pays pour parler d’une seule voix sur la scène internationale. L’initiative s’inscrit dans le plan France 2030 et notamment pour renforcer l’indépendance numérique du pays. Quand la 6G arrivera vers 2030, une partie de ses règles techniques pourrait porter l’empreinte française.

Un hub unique contre la dispersion

Jusqu’à présent, chercheurs, start-up et grands groupes avançaient chacun de leur côté. Cette dispersion affaiblit la voix française lors des négociations mondiales sur les normes.

La nouvelle plateforme change ainsi la donne. France 6G réunit industriels, laboratoires publics, PME, écoles d’ingénieurs et pôles de compétitivité dans un espace collaboratif permanent. Son existence vise à éviter de reproduire les erreurs du passé et à peser réellement sur les standards de la 6G.

Des groupes d’experts produisent actuellement des livres blancs qui fixeront les positions françaises d’ici mars 2026. Ces documents serviront d’arguments lors des grandes réunions internationales où chaque pays défend ses technologies.

France 6G coordonne les contributions aux organismes mondiaux de standardisation. La plateforme partage aussi les informations sur les appels à projets européens et nationaux. Un réseau de référents régionaux anime le territoire pour faire remonter les meilleures idées locales.

Des ateliers thématiques, consacrés à la cybersécurité, à la souveraineté numérique, à l’impact environnemental et aux stratégies d’influence, se succèdent dès maintenant. Un groupe spécial réfléchit même aux alliances à nouer en Europe pour contrer les géants américains et asiatiques.

Une conférence annuelle française verra le jour en 2026. Calée sur le Mobile World Congress ou l’EUCNC, elle deviendra la vitrine du savoir-faire tricolore.

Cinq technologies que la France 6G veut imposer

Le travail de la plateforme France 6G se concentre sur cinq domaines jugés décisifs. D’abord, les réseaux non-terrestres. Satellites et drones compléteront les antennes au sol pour offrir une couverture partout, même dans les zones les plus isolées.

Ensuite, la cybersécurité absolue. Les réseaux 6G devront résister aux attaques les plus sophistiquées tout en restant disponibles en permanence.

La troisième priorité concerne les surfaces intelligentes. Ces antennes nouvelle génération ajusteront automatiquement la direction des ondes pour optimiser la connexion.

L’intelligence artificielle native arrive en quatrième position. Contrairement à la 5G où l’IA s’ajoute en surcouche, elle sera intégrée dès la conception du réseau pour gérer les ressources en temps réel.

Enfin, le JCAS fusionne communication et détection. Les mêmes infrastructures serviront à transmettre des données et à capter l’environnement, comme un radar géant.

Ces cinq axes guideront les projets de recherche français et les propositions déposées dans les forums internationaux. Chaque technologie retenue répond à la fois à des besoins industriels et à des exigences de souveraineté.

Hakima Chaouchi, responsable souveraineté numérique à l’Institut Mines-Télécom, résume : « La France doit fédérer son écosystème pour transformer ses innovations en normes mondiales. »

