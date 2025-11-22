Orange, Free, Bouygues, SFR : l’ARCEP révèle le meilleur opérateur français 2025

L’ARCEP vient de sortir son grand classement 2025 des réseaux mobiles français. Et, sans suspense, Orange garde la tête du peloton. Pourtant, derrière les chiffres brillants, une réalité beaucoup moins glamour continue d’embêter tout le monde.

Le baromètre annuel de l’ARCEP repose sur plus d’un million de tests. Il dresse un portrait très précis de nos appels et connexions de l’été. Tout a l’air d’aller plutôt bien, sauf quand on regarde ce qui se passe loin des villes. Les écarts se creusent dès que l’on s’éloigne du bitume et des antennes nombreuses.

Alors, qui décroche vraiment le trophée du meilleur opérateur 2025 ?

Orange décroche 91% d’appels parfaits sur l’ensemble du territoire. Le score reste stable et colle assez bien au quotidien des abonnés. Bouygues suit avec 88%, SFR arrive à 87% et Free ferme la marche avec 84%. Ces chiffres couvrent trois mois de mesures à travers la France.

En ville, c’est Bouygues qui passe devant tout le monde avec 96%. Orange suit de près, tandis que SFR et Free restent un peu derrière. Ce joli tableau concerne surtout les zones denses où les antennes sont nombreuses. La concurrence y fonctionne presque à l’identique pour les appels.

En campagne, personne ne rayonne vraiment. Orange garde 83% d’appels nets, mais ses rivaux perdent plusieurs points. SFR arrive à 79%, Bouygues glisse à 77% et Free touche 76%. L’écart avec les villes dépasse souvent les 15 points.

La couverture rurale est encore fragile, ce qui agace beaucoup d’usagers. L’ARCEP insiste depuis des années sur ce retard. Les résultats 2025 montrent que ce problème traîne encore.

Et côté internet ?

Le régulateur a aussi passé au crible la performance internet. Il s’appuie sur trois paliers concrets : 3 Mbit/s pour la navigation, 8 Mbit/s pour le streaming, 30 Mbit/s pour la visioconférence.

En zones denses, Bouygues et Orange brillent sur le niveau maximal. Ils atteignent presque toujours les 30 Mbit/s. Pour la navigation, ils restent à égalité avec des pages qui chargent en quelques secondes. SFR et Free suivent, mais avec un léger décalage.

Le streaming vidéo donne la même tendance. Orange et Bouygues dépassent 97% de vidéos fluides. SFR reste très proche et Free également. En ville, l’expérience reste solide pour tout le monde.

Le décor change en campagne où Orange garde un net avantage. Les débits montants chutent pour tous dès que l’on s’éloigne des grandes agglomérations.

Et dans les trains, alors ?

Sur route, tout va plutôt bien. Orange garde 95% d’appels réussis, suivi de Bouygues et SFR. Free ferme le classement mais reste proche. Dans le métro, les communications tiennent presque toujours. Les quatre opérateurs dépassent les 96% et assurent une expérience stable.

Les difficultés arrivent avec les trains rapides. Le TGV malmène toutes les antennes. Orange ne garde que 74% des appels, Free grimpe à 61%, Bouygues atteint 58% et SFR descend à 56%. Les pages web mettent aussi plus de temps à charger. Seules 64% s’affichent rapidement contre 90% sur autoroute.

Les Intercités et TER ne font guère mieux. La navigation plafonne à 65% de pages chargées. Beaucoup de passagers utilisent ces trajets pour travailler. La frustration grimpe vite quand la connexion refuse de suivre.

L’ARCEP a aussi testé les appels via WhatsApp. Le résultat reste inférieur aux appels classiques. Orange atteint 82%, Free 80%, SFR 77% et Bouygues 77%. Les performances chutent car tout repose sur la stabilité du réseau data.

Ces mesures rappellent les limites actuelles du réseau mobile français. Les zones denses profitent d’excellentes performances. Les zones rurales et les trains montrent encore leurs faiblesses.

Les usages modernes exigent une connexion stable partout. Les résultats 2025 confirment que ce défi n’est pas réglé. Les opérateurs auront donc de quoi travailler dans les mois qui viennent.

