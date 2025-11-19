SMS par satellite : Orange lance le premier abonnement en France… et même en Europe

Orange offre une solution à tous ceux qui perdent souvent leur réseau. À partir du 11 décembre, un abonnement satellite débarque en France et promet des messages accessibles même dans les zones les plus isolées.

Avec « Message Satellite », Orange avance une nouvelle façon de communiquer. Ce service repose sur une liaison directe entre le smartphone et un satellite, sans passer par une antenne terrestre.

Le service sera gratuit pendant six mois. Il passera ensuite à 5 € par mois. Orange cible les randonneurs, les voyageurs éloignés des antennes et les touristes en montagne.

Le service parle aussi aux familles qui souhaitent garder un lien avec leurs proches, même dans des lieux reculés.

Orange s’appuie sur Skylo, un spécialiste des réseaux non terrestres. Grâce à cette alliance, la communication passe directement par la technologie D2D. Le principe est simple : le mobile accroche un satellite, ce dernier relaye le message vers le réseau d’Orange, puis le transmet au destinataire.

Le tout fonctionne via une interface SMS dédiée qui centralise les envois et les réceptions. Ce service se veut fluide et évite toute manipulation complexe. Ce système est cependant réservé à un cercle précis.

La fonction n’est présente que sur un nombre réduit d’appareils. Au lancement, seuls les Pixel 9 et Pixel 10 pourront communiquer via les satellites. Il faut aussi être client 5G ou 5G+ d’Orange.

L’opérateur concentre donc son innovation sur un écosystème restreint. Dans un premier temps du moins, en attendant que d’autres smartphones adoptent cette capacité.Orange assure que d’autres fonctionnalités arriveront ensuite. L’opérateur prévoit les appels via satellite. Il annonce aussi l’arrivée future d’une data basique pour accéder à Internet..

