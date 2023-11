Rando : il suit Google Maps et se retrouve coincé au beau milieu d’une falaise

Les GPS, notamment Google Maps, sont d’excellents outils de navigation, mais ils ne sont pas infaillibles. Cette mésaventure met en lumière les risques de dépendre aveuglément de ces applications.

Les technologies telles que Google Maps sont devenues essentielles dans notre quotidien. Elles nous guident dans des villes inconnues, suggèrent les meilleurs itinéraires et semblent infaillibles. Pourtant, l’histoire d’un randonneur au Canada révèle une tout autre réalité. Ce récit démontre que même les outils les plus sophistiqués peuvent avoir leurs failles, parfois avec des conséquences dangereuses.

Une mésaventure surprenante

Les services de secours canadiens, notamment ceux de Vancouver (North Shore Rescue), ont récemment partagé une histoire alarmante. Un randonneur s’est retrouvé dans une situation périlleuse après avoir suivi les indications fournies par Google Maps. Cet incident a eu lieu derrière le Mont Fromme, où le sentier suggéré par Google Maps n’existait en réalité pas.

"Le sentier de randonnée n'existe pas" : un homme coincé sur une falaise après avoir suivi les indications de Google Mapshttps://t.co/djj5WbREhe — Michaël (@PSGInna) November 12, 2023

L’erreur de Google Maps

Ce n’était pas la première fois que de tels événements se produisaient. En effet, ce sauvetage était le deuxième du genre en moins de deux mois dans cette région. Les deux incidents étaient dus aux indications erronées de Google Maps, conduisant les randonneurs vers des voies sans issues. Après avoir pris connaissance de ces mésaventures, Google a promptement retiré ce chemin fantôme de ses cartes.

Le randonneur en question, muni d’un équipement minimal, sans lampe de poche et portant de mauvaises chaussures pour la randonnée, a heureusement pu être secouru par hélicoptère. Deux sauveteurs ont été héliportés sur place pour le récupérer. Malgré cette expérience effrayante, l’homme s’en est sorti sans dommage majeur.

Le dilemme des technologies de navigation

Cet incident soulève des questions cruciales sur la fiabilité des technologies de navigation comme Google Maps. Si ces outils offrent souvent une aide précieuse, ils ne sont pas à l’abri d’erreurs. Les GPS, en général, sont des outils extraordinaires, mais leur infaillibilité n’est pas garantie. Il est fréquent que des utilisateurs se retrouvent dans des situations délicates en suivant aveuglément ces appareils.

Les secouristes du North Shore Rescue conseillent aux randonneurs d’utiliser des applications mobiles spécialisées en randonnée, telles que CalTopo ou Gaia. Ils suggèrent également de revenir aux méthodes traditionnelles : une carte en papier et une boussole. Ces alternatives peuvent offrir une plus grande sécurité et éviter des situations dangereuses engendrées par les erreurs des applications de navigation.