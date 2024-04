Orange s’allie à Google pour mettre l’IA dans son réseau : la clé contre SFR et Free ?

Développer une IA performante pour noyer la concurrence. Orange va collaborer avec Google pour atteindre cet objectif. Dans tous les cas, cette innovation va améliorer l'expérience des utilisateurs. Comme quoi, la rivalité entre les entreprises de la tech est toujours bénéfique, surtout pour les abonnés.

La référence française de la télécommunication vient de marquer. En effet, Orange va collaborer avec Google pour développer une intelligence artificielle à grande échelle. Un système de reconnaissance vocale sera alors au rendez-vous. De plus, cette nouvelle IA sera dotée d'une capacité d'analyse exceptionnelle. Une innovation considérable, surtout dans cette ère de rivalité entre les entreprises high-tech.

Développer une IA pour les utilisateurs, tel est l'objectif de cette alliance

Comme à son habitude, Orange met toujours ses abonnées en avant. La preuve, l'entreprise va collaborer avec Google pour améliorer l'expérience de ces derniers.

Steve Jarret, chargé de l'IA chez Orange, s'est même exprimé sur ce sujet : « Cela nous permettra souvent de résoudre des problèmes avant que les clients ne constatent un dysfonctionnement »

De son côté, la directrice générale d'Orange a déclaré que cette alliance est primordiale pour mieux gérer les données des abonnées.

« Cette collaboration avec Google Cloud et les solutions de pointe annoncées aujourd'hui est fondamentale pour permettre à Orange de développer une IA à grande échelle et constitue une étape majeure pour une valorisation significative de toutes nos données » Christel Heydemann, directrice générale d'Orange.

Orange X Google : des fonctionnalités clés seront au rendez-vous

La reconnaissance vocale sera l'une des fonctionnalités majeures de cette IA d'Orange. Le but est de faciliter la résolution des problèmes des clients. Durant les appels, l'IA retranscrit en direct la conversation. Elle identifie ensuite le problème, et propose des solutions. L'agent responsable des relations clients n'aura plus qu'à valider cette approche de l'IA s'il le veut.

Cette nouvelle intelligence artificielle sera aussi bénéfique pour les employés d'Orange. En effet, l'IA peut analyser les données internes de l'entreprise afin de suggérer des solutions.

« Cela pourrait être un technicien sur le site d'une antenne-relais qui cherche à résoudre un problème technique complexe sur un équipement, ou un agent de vente en boutique qui essaie de comprendre quel produit sera le plus intéressant et utile à un client. Nous utilisons l'intelligence artificielle non seulement pour synthétiser toute cette information, mais aussi pour la rendre plus accessible » M. Jarret.

D'un autre point de vue, la collaboration avec Google contribue aussi à renforcer la sécurité des données d'Orange. Avec Google Distributed Cloud, le géant français peut facilement filtrer les datas. L'entreprise peut ainsi classer les données à mettre dans les centres de stockages locaux, ou dans les autres pays.

Orange a frappé fort avec sa nouvelle IA. On attend alors la réaction des autres entreprises de télécommunication comme SFR et Free. En suivant la logique des choses, ces dernières ne vont pas tarder à annoncer une innovation majeure. SFR va-t-elle aussi lancer une IA ? Free profiterait-elle de ses box WiFi pour devancer Orange ?

