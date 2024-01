Freebox V9 : la date de sortie ENFIN dévoilée (ou presque…)

Après quatre ans, les clients Free peuvent enfin espérer la sortie de la Freebox V9. Cette innovation garantit une connexion plus rapide, plus fiable, digne des nouveaux appareils technologiques. Une aubaine, surtout pour les abonnés très exigeants.

Free a publié une nouvelle intéressante sur son compte Instagram. Récemment, l’opérateur a dévoilé une box internet dernier cri. C’est la fameuse Freebox V9, une innovation annoncée depuis quatre ans maintenant. Le WiFi 6E sera au rendez-vous avec cette innovation. Découvrez sans tarder la performance de cette bête de puissance.

Toutes les attentes seront satisfaites

La Freebox V9 aura une vitesse de 10 Gbits/s. C’est une avancée considérable dans le domaine de la haute technologie. Effectivement, Free a adapté cette box à la fibre 10G EPON.

Les utilisateurs auront aussi à tirer profit de plusieurs services au moment de l’achat. Vous disposerez d’un abonnement à Netflix et à Amazon Prime. De plus, vous bénéficierez d’un accès à la plateforme streaming de Free.

Et ce ne sont que les débuts. L’opérateur envisage d’ajouter une IA, ou un assistant virtuel à la Freebox V9. Mais cette approche n’est pas étonnante. En effet, l’intelligence artificielle est devenue un incontournable dans tous les secteurs. Il est possible que Free veuille suivre cette tendance pour attirer de nouveaux abonnés.

La performance de la Freebox V9 pourrait supporter le WiFi 7. Cette approche sera un atout majeur pour reprendre la place de leader du secteur. Mais Free n’a pas encore émis de commentaires sur le sujet.

Les abonnées attendaient déjà la sortie de la Freebox V9 en décembre dernier. Toutefois, Free n’a pas rempli ses engagements. Par ailleurs, l’opérateur a donné quelques indices assez intéressants dans sa publication Instagram. Les internautes ont pu voir la Freebox V9, avec le signe astrologique du Verseau. Ce type d’annonce est une habitude chez Free. En 2010, l’entreprise a surpris les internautes avec la Freebox Revolution, associée au signe du Sagittaire. En 2020, Free a repris cette approche, en ajoutant l’image du Cancer à la FreeBox Pop.

Freebox V9: Free livre un nouvel indice sur la date de présentation de sa nouvelle boxhttps://t.co/QZxoaiggHi pic.twitter.com/qoQEUkJvwx — BFMTV (@BFMTV) January 16, 2024

Avec quelques analyses, des spécialistes ont pu définir le lancement de la Freebox V9. Selon ces abonnées, Free pourrait présenter son innovation entre le 21 janvier et le 19 février. Et il y a aussi un indice important pour déterminer la date précise. Effectivement, Free privilégie les mardis pour annoncer ces produits. Il ne reste plus que quatre dates : le 23 ou le 30 janvier, et le 6 ou le 13 février. On attend encore la confirmation de l’opérateur concernant cette théorie.

Pour le prix, vous devez débourser 39,99 euros à 49,99 euros mensuels. Et ce sont aussi des estimations, en se basant sur l’offre premium de la Freebox Delta.