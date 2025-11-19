Elon Musk lance Chat : une messagerie X.com pour détrôner WhatsApp

Chat débarque enfin sur X.com. Musk espère attirer les foules avec une messagerie chiffrée, moderne et pleine de promesses. Les fans de discussions rapides surveillent déjà ce lancement.

Musk l’évoque depuis des années. Une messagerie solide intégrée à X.com, sans bricolage ni système instable. Après plusieurs essais, Chat s’installe enfin sur iOS et le Web. Android suivra très vite.

Cette nouveauté remplace l’ancien système privé tout en conservant les échanges. Les premiers retours montrent une curiosité réelle pour cette nouvelle expérience.

Tout savoir sur Chat de X.com

Chat sert d’espace chiffré pour messages et fichiers. Les appels audio et vidéo sont aussi présents. Les échanges gagnent sont souples grâce aux possibilités de modifications et à la suppression rapide.

Les fichiers et images circulent sans effort. Les notes vocales arrivent bientôt. Les messages temporaires sont aussi au rendez-vous pratique pour les discussions sensibles.

Et je dois dire que Chat est une zone plus tranquille pour les échanges. Savez-vous pourquoi ? Car les publicités ne sont pas les bienvenues dans cet espace. X met même en avant un contrôle poussé.

Une alerte apparaît dès qu’un utilisateur réalise une capture d’écran. Mieux encore, il est même possible de bloquer cette action. Une demande de code PIN accompagne la première ouverture.

On remplace WhatsApp ce soir ou on attend un peu ?

Eh bien, pas avant la comparaison avec WhatsApp, Telegram et Signal. Cela va de soi. Chat doit donc séduire avec sa proximité avec X et ses fonctions centralisées. Les utilisateurs actifs sur X pourraient basculer naturellement vers cette messagerie. Cela dit, les autres prendront probablement leur temps.

Et puis, des limites persistent. Les métadonnées restent visibles. X admet aussi un manque d’outils contre les attaques de type « homme du milieu ». Un employé malveillant pourrait donc intercepter un échange.

Une pression légale pourrait également conduire à une intrusion. Les spécialistes soulignent le manque d’éléments techniques sur le stockage des clés. Les critiques s’amplifient aussi depuis le lancement.

Des conversations s’affichent sous forme de liens cassés. Les lenteurs se multiplient. Certains ne peuvent plus modifier les groupes. D’autres perdent l’accès aux options simples. Les experts déclarent attendre toujours une preuve solide concernant les modules sécurisés.

Evidemment, ces plaintes actuelles servent de retour pour ajuster le système. Les équipes de Musk promettent des correctifs rapides.

