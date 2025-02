IT ou Information Technology : tout savoir sur les technologies de l’information

Découvrez tout ce que vous devez savoir sur l’IT ou » Information Technology « , à traduire par technologie de l’information. Vous saurez tout sur les origines de l’IT, sa définition moderne ou encore les différents métiers liés à cette technologie…

Très couramment utilisé par les anglophones, le terme » Information Technology » abrégé par » IT « désigne une vaste variété d’industries, de métiers et de technologies. À tel point qu’il est difficile de donner une définition précise des » technologies de l’information » que l’on traduit souvent en français par » informatique « .

En réalité, l’IT est omniprésente dans notre civilisation moderne, et représente peut-être sa fondation, son moteur et son ciment. Les technologies de l’information offrent à la fois d’innombrables opportunités, et de terrifiantes menaces pour l’humanité.

Les origines de l’IT

La définition couramment admise de la technologie d’information est la suivante : » l’étude ou l’utilisation de systèmes (particulièrement des ordinateurs et des télécommunications) pour le stockage, la récupération et l’envoi d’informations « .

Si l’on se fie à cette définition, on peut considérer que l’IT est apparue il y a plusieurs millénaires. Il y a 65 000 ans déjà, les humains dessinaient en effet sur les murs pour sauvegarder une trace de leur quotidien.

L’apparition de l’alphabet, de l’écriture, s’inscrit également dans ce cadre. De fait, la technologie de l’information semble inextricablement liée à l’évolution humaine et à sa soif de progrès.

L’IT a ainsi continué à se développer au fil de l’Histoire. En 1945, pour la première fois, un programme informatique était lu par un ordinateur. C’est ce qui a permis la croissance exponentielle de la technologie d’information, avec les formidables avancées ayant marqué les 50 années suivantes.

Parmi les autres événements majeurs dans l’histoire de l’IT, on compte l’invention de l’Ethernet en 1973, le premier ordinateur personnel en 1975, et bien sûr la création du World Wide Web par le CERN en 1993.

L’apparition d’internet et sa mise à disposition de tous constituent une véritable renaissance pour la technologie de l’information. Le web a permis à cette technologie de devenir véritablement collective, et symbolise l’avènement de » l’âge de l’information « .

L’IT moderne

Aujourd’hui, on définirait plutôt la technologie de l’information comme » l’utilisation d’ordinateurs et autres appareils physiques de stockage ou de networking, d’infrastructures et de processus visant à créer, à traiter, à stocker, à sécuriser et à échanger toutes formes de données électroniques « .

Cette définition moderne englobe tous les appareils informatiques et toutes les technologies et métiers qui leur sont liés. À l’ère de l’Internet des Objets, ceci concerne également les dizaines de milliards d’objets connectés à internet.

Il est toutefois possible de décomposer le monde de l’IT en six principaux secteurs : le networking, la cybersécurité, les ordinateurs, la programmation, le World Wide Web, et le support informatique. Telles sont les six catégories distinctes des technologies d’information.

Les métiers de l’IT

En se développant, l’IT donne naissance à de nouveaux métiers nécessaires pour créer, installer, maintenir et protéger toute cette technologie. Selon le Cyberstates Report 2018 de CompTIA, 1,5 million d’emplois IT ont été créés de 2010 à 2017 rien qu’aux États-Unis.

Parmi ces métiers, on compte les techniciens de support informatique ou de networking, les experts en cybersécurité, les analystes de systèmes informatiques, les programmeurs ou encore les développeurs web.

La demande est telle qu’on déplore aujourd’hui une véritable pénurie de professionnels qualifiés dans le domaine de l’IT. Le secteur de la cybersécurité est particulièrement touché, et on estime que 3,5 millions de postes seront à pourvoir à l’échelle mondiale en 2021. Les salaires sont attractifs, mais peu d’individus réalisent ces opportunités professionnelles.

Qu’est-ce qu’un département IT au sein d’une entreprise ?

Au sein d’une entreprise, on retrouve généralement un département ou une équipe IT. Il s’agit tout simplement d’une équipe de professionnels de l’informatique, chargée d’utiliser les technologies IT pour résoudre les problèmes que rencontre l’organisation.

L’équipe IT est responsable de la gouvernance des systèmes informatiques, de leur exploitation et de leur maintenance, et de la gestion de l’infrastructure informatique physique et matérielle. Les membres de l’équipe devront par exemple effectuer des tests de sécurité, maintenir le réseau, ou installer les équipements tels que les serveurs et les PC.

Ils doivent aussi apporter leur aide aux autres employés en cas de problème technique. Les meilleures équipes IT seront capables de créer des processus et de les automatiser afin de fluidifier le fonctionnement de l’entreprise.

Le terme » IT » a-t-il encore un sens en 2020 ?

Aux yeux de nombreuses personnes, le terme » Information Technology » ne représente plus correctement l’IT moderne et toutes ses implications. Cependant, il est désormais ancré dans les moeurs et les lexiques.

La définition de ce terme continuera d’évoluer pour accompagner les innovations et les transformations technologiques, mais il ne disparaîtra probablement jamais. Il est donc important de comprendre ses multiples facettes et leurs subtilités.

Entreprise IT : Quelles spécialités offrent-elles ?

À l’heure actuelle, la transformation numérique est devenue incontournable. Et à cet égard, une entreprise it joue un rôle clé en offrant une gamme étendue de services adaptés aux besoins des organisations modernes. Elle peut notamment proposer des solutions efficaces en matière de cybersécurité. Parmi les outils qu’elle suggère se trouvent les systèmes de détection d’intrusions, les pare-feu avancés et les audits de conformité. Le but est de garantir votre protection face à la multiplication des cybermenaces.

D’ailleurs, les entreprises IT peuvent également simplifier la gestion de votre infrastructure informatique à travers l’infogérance. Cette dernière couvre des domaines tels que la supervision des systèmes LAN/WAN, la gestion du cloud et la bureautique. Ces services assurent la stabilité de vos opérations et une réactivité optimale en cas de problème.

Côté communication, les solutions proposées incluent la téléphonie d’entreprise, les répéteurs GSM et la supervision des réseaux. Elles vous assurent une connectivité sans faille. De plus, les outils tels que les ERP, CRM, et logiciels de paie ou de comptabilité permettent d’automatiser vos processus internes. Ils sont conçus pour améliorer l’efficacité opérationnelle et vous aider à prendre des décisions éclairées.

En complément de leurs services numériques, certaines entreprises IT proposent des solutions de sécurité physique, comme la vidéosurveillance, les alarmes anti-intrusion et le contrôle d’accès. Avec un accompagnement personnalisé, ces entreprises deviennent des partenaires stratégiques pour piloter et optimiser votre système d’information et de communication.

L’IT et l’ère du travail hybride : outils et défis

Le travail hybride s’est imposé comme un modèle incontournable au fil du temps. Pour accompagner cette transition, l’IT joue un rôle clé en proposant des outils qui facilitent la collaboration, la gestion des tâches et la sécurité des données.

Les solutions cloud, comme Microsoft 365 ou Google Workspace, permettent un accès centralisé aux documents et applications afin d’assurer une continuité du travail à distance. Les plateformes de communication, telles que Zoom, Slack ou Microsoft Teams, renforcent la connectivité entre les équipes. Par ailleurs, les solutions de gestion de projet, comme Trello ou Asana, garantissent une meilleure organisation et suivi des tâches.

Cependant, le travail hybride soulève plusieurs défis. La cybersécurité est une priorité, car la multiplication des accès distants expose les entreprises aux cyberattaques. L’adoption de VPN, d’authentification multi-facteurs et d’outils de protection des terminaux est primordiale.

La productivité est un autre enjeu : la dispersion des équipes peut nuire à l’efficacité et à la cohésion. L’usage d’outils d’analyse et de reporting permet d’évaluer la performance et d’ajuster les stratégies.Au final, le travail hybride repose sur une infrastructure IT robuste et sécurisée. Son succès dépend de solutions adaptées et d’une bonne gouvernance numérique.

