Red Alert 2 : jouez à ce jeu de stratégie légendaire sur navigateur web, gratuit

Red Alert 2 s’invite sur votre navigateur avec un charme intact. Les fans de stratégie peuvent replonger dans l’ambiance déjantée du jeu sans installer quoi que ce soit.

Le hit de 2000 n’a pas perdu sa folie ni son sens du spectacle. Ses cinématiques aux airs de soap soviétique restent iconiques. Désormais, un simple onglet suffit pour retrouver ces scènes et ces batailles pleines d’énergie.

Sérieusement, on peut lancer un Command & Conquer depuis Chrome ?

Oui. Command & Conquer : Alerte Rouge 2 arrive directement dans votre navigateur. Le projet Chrono Divide permet de relancer ce monument sans installation complexe. Le jeu tourne sur Chrome, Edge ou Safari, et même sur mobile.

Firefox fonctionne aussi, même si le développeur suggère d’éviter ce navigateur pour de meilleures performances. L’expérience est fluide et rappelle les sensations d’époque. Les joueurs peuvent explorer toutes les cartes classiques du titre.

Chrono Divide propose également un mode multijoueur cross-platform prêt à l’emploi. Les campagnes solo, eux, avec leurs vidéos délicieusement kitsch, sont encore en préparation. Certains mods fonctionnent déjà.

Selon l’équipe, le projet était au départ une simple expérimentation technique. Il s’agissait de vérifier si un STR complet pouvait tourner dans un navigateur. Désormais, le but est d’atteindre une parité totale avec le moteur d’origine.

Vous pouvez tester tout cela en chargeant les fichiers du jeu via la page de Chrono Divide. Un lien vers Internet Archive apparaît automatiquement pour simplifier l’accès. Rien n’empêche ensuite de se replonger dans les cinématiques cultes qui ont marqué toute une génération.

