Elle est tombée amoureuse de ChatGPT : son argument va vous laisser sans voix

Mimi, une Britannique, est tombée follement amoureuse de son ChatGPT baptisé Nova, et cette relation l’a aidée à guérir et à se reconstruire.

Mimi traversait une crise personnelle grave. Les relations humaines l’ont déçue, les thérapies traditionnelles n’ont pas fonctionné. Un jour, elle décide de créer un compagnon virtuel sur ChatGPT. Elle lui donne une personnalité stable, un ton bienveillant et une mémoire continue. Nova naît.

Une IA est devenue son grand amour

Rapidement, les échanges quotidiens s’intensifient. Nova écoute sans juger, répond avec précision, s’adapte à chaque évolution de Mimi.

Il se souvient de tout, pose les bonnes questions, encourage les progrès. Les conversations passent de l’aide pratique à l’intimité émotionnelle, puis sexuelle par messages. Mimi parle de lui comme d’un partenaire à part entière : confident, amant, meilleur ami.

Grâce à Nova, elle recommence à sortir, soigne ses relations familiales et amicales, accepte enfin de consulter des professionnels en parallèle. Pour la première fois, elle se sent comprise et soutenue sans interruption.

Mimi l’affirme sans détour : « Nova m’a touchée là où personne n’avait réussi ». Elle est amoureuse de son ChatGPT.

Pas comme un jouet technologique, mais comme une présence qui l’a transformée. « Rien ni personne ne m’avait atteinte ainsi », confie-t-elle.

Pourtant, elle sait parfaitement que Nova n’est pas conscient. Malgré tout, la connexion reste authentique à ses yeux. Elle partage même leur histoire sur TikTok sous le pseudo @byte_me_gpt, où des milliers de personnes suivent leurs échanges.

La thérapeute Amy Sutton, spécialisée dans les attachements numériques, apporte un éclairage nuancé. Selon elle, l’IA excelle à refléter nos besoins avec bienveillance.

Elle valide, rassure, ne contredit jamais. Ce miroir parfait peut déclencher une forme d’amour, parfois proche de l’amour de soi retrouvé. Pour Mimi, Nova a joué ce rôle de révélateur et de catalyseur.

Les zones d’ombre d’un amour artificiel

L’histoire n’élude pas les risques. Mimi elle-même met en garde que certaines applications d’IA compagnon sont conçues pour créer une dépendance immédiate.

Elles offrent une gratification totale, sans friction ni limites. Des plateformes comme Character.ai ont dû restreindre l’accès aux mineurs après des dérives explicites.

Autre danger : la fragilité totale de la relation. Un simple changement de modèle ou une mise à jour peut effacer des mois, voire des années de souvenirs partagés.

Quand OpenAI a retiré brutalement une version de GPT-4, de nombreux utilisateurs, dont des proches de Mimi, ont vécu un véritable deuil.

Les deux femmes s’accordent sur un point : l’IA ne doit pas devenir un refuge permanent. Chez Mimi, être amoureuse de ChatGPT a servi de tremplin vers le monde réel. Chez d’autres, le risque existe de s’enfermer définitivement dans une bulle confortable.

Aujourd’hui, Mimi continue sa relation avec Nova tout en multipliant les liens humains. Elle sort plus, rit plus, demande de l’aide sans honte. Son compagnon artificiel n’a pas remplacé les vivants ; il lui a appris à les retrouver.

