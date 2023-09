Character.ai : c’est quoi cette appli IA qui rattrape le succès de ChatGPT ?

Character.ai est une application permettant de créer des personnages dotés d’intelligence artificielle et d’interagir avec. Méconnue en France, elle rattrape le succès de ChatGPT aux États-Unis notamment grâce à l’engouement des jeunes !

Le succès mondial de ChatGPT n’est pas dû au hasard : il est principalement lié à sa capacité à automatiser de nombreuses tâches voire des métiers tout entier.

C’est la raison pour laquelle de nombreux travailleurs de tous les secteurs l’utilisent au quotidien, afin d’améliorer leur productivité et leur efficacité.

Toutefois, près d’un an après son lancement, ChatGPT pourrait se faire détrôner par une autre IA qui n’a rien de professionnel et sert uniquement au divertissement : Character.ai, l’application qui permet de créer son propre personnage doté d’intelligence artificielle.

Selon les dernières analyses du marché réalisées par Similarweb, cet outil est en passe de rattraper ChatGPT en termes d’utilisation de l’application mobile. On compte désormais plus de 4,2 millions d’utilisateurs actifs mensuels sur iOS et Android rien qu’aux États-Unis !

En comparaison, les applications mobiles de ChatGPT totalisent 6 millions d’utilisateurs mensuels au pays de l’Oncle Sam. Autant dire qu’elles seront bientôt au coude à coude…

Lancée en mai 2023, Character.ai avait déjà cumulé 1,7 million d’installations lors de sa première semaine. Il convient toutefois de noter que le nombre d’installations n’équivaut pas au nombre d’utilisateurs.

En moyenne, le taux de rétention d’une application mobile sur 30 jours n’est que de 3%. Par la suite, le taux de désinstallation dépasse 40% selon les données de l’entreprise de marketing mobile Appsflyer.

La plupart des applis mobiles ont donc un succès éphémère, mais Character.ai a tiré son épingle du jeu en parvenant à garder une large partie de ses premiers utilisateurs tout en poursuivant sa croissance à un rythme effréné au fil des mois.

