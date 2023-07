ChatGPT déjà démodé ? Le nombre d’usagers chute pour la première fois

Dans un retournement surprenant, ChatGPT semble démodé pour la première fois. Alors que l’engouement initial s’essouffle, les experts soulignent une demande croissante pour une IA générative en temps réel.

Le chatbot révolutionnaire d’OpenAI qui a captivé des millions d’utilisateurs à travers le monde, connaît un premier revers. Les statistiques récentes révèlent une baisse significative du trafic et du nombre de visiteurs uniques. La situation alimente les spéculations sur la possible démodulation du géant de l’IA. Est-ce le début de la fin pour ChatGPT ou simplement une transition vers de nouvelles demandes en matière d’IA ?

ChatGPT démodé : les chiffres révèlent un fléchissement de sa popularité

La popularité fulgurante de ChatGPT a suscité l’engouement depuis son lancement en novembre, semble connaître un léger fléchissement. Similarweb, une entreprise spécialisée dans l’analyse du web, a publié les dernières statistiques d’utilisation du chatbot. D’après les chiffres, le trafic mensuel de l’outil d’OpenAI en juin a enregistré une baisse de 9,7 % par rapport au précédent chiffre.

Cette baisse inattendue soulève des questions quant à la pérennité de la fascination initiale pour le chatbot. David Carr, directeur principal des études chez Similarweb, suggère que cette diminution signifie que le buzz du chatbot commence à s’estomper.

Cependant, l’analyse de RBC Capital Markets interprète ces données comme une indication d’une demande croissante pour une IA générative capable de fournir des informations plus récentes.

ChatGPT traffic actually fell last month per @Similarweb pic.twitter.com/YGAaGxO9eS — Joe Weisenthal (@TheStalwart) July 5, 2023

ChatGPT démodé : de la gloire fulgurante aux défis inattendus

ChatGPT a conquis le monde avec une frénésie sans précédent, devenant l’application grand public la plus en vogue. En un temps record, il a attiré plus de 100 millions d’utilisateurs actifs mensuels, propulsant ainsi son site Web parmi les 20 premiers au monde.

Même le mastodonte Bing de Microsoft a été surpassé. Mais attention, qui dit croissance fulgurante dit aussi défis de taille. L’infrastructure de ChatGPT a dû s’adapter à cette explosion soudaine, et certains experts soulignent les difficultés inhérentes à cette métamorphose.

Sarah Hindlian-Bowler de Macquarie souligne la nécessité d’ajuster la formation du modèle et de jongler avec les implications réglementaires. En outre, l’introduction de l’application sur iOS et les vacances estivales pourraient avoir contribué à une légère baisse du trafic sur le site.

Quelles sont les principales utilisations de ChatGPT par les internautes ?

Les internautes utilisent ChatGPT de manière variée pour répondre à leurs besoins. Les principales utilisations du chatbot sont la réponse à des questions posées par les utilisateurs.

En tant que chatbot puissant, il est également utilisé pour générer du contenu tel que des essais, des articles de presse et des courriels. Il permet ainsi une automatisation des tâches d’écriture.

Par ailleurs, les programmeurs trouvent une aide précieuse avec ChatGPT, qui peut les soutenir dans la résolution de problèmes. L’IA leur fournir des conseils dans différents langages de programmation.

Enfin, ChatGPT est utilisé pour obtenir des informations et des détails sur divers sujets, ainsi que pour des conversations informelles et divertissantes. L’évolution constante de ChatGPT promet de nouvelles utilisations et fonctionnalités à mesure que la technologie progresse.