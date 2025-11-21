Le monde d’avant l’IA était un peu nul : désolée mais c’est mon avis

Avant l’IA, on nous vendait un âge d’or où les étudiants dévoraient les livres et rédigeaient des dissertations enflammées. C’était déjà le bordel organisé, et l’intelligence artificielle n’a fait que révéler l’imposture.

Depuis l’arrivée de ChatGPT, les professeurs pleurent la fin d’un paradis perdu. Ils décrivent un temps béni où les étudiants lisaient vraiment, rédigeaient seuls et débattaient avec passion. Pourtant, un regard honnête sur les années précédentes montre que ce paradis n’a jamais existé.

Avant l’IA, le mythe de l’âge d’or étudiant

Les discours actuels présentent l’époque précédant 2022, avant l’arrivée de l’IA, plus précisément de ChatGPT, comme une ère vertueuse. On imagine des salles de cours vibrantes, des bibliothèques pleines et des copies irréprochables.

Mais la réalité diffère fortement. Dès 2016, les plateformes comme Quizlet, Chegg et Course Hero permettaient déjà de contourner presque tous les devoirs. Les étudiants partageaient réponses, résumés payants et devoirs complets en quelques clics. Les professeurs le savaient, mais peu d’établissements prenaient des mesures radicales.

Les enquêtes de l’époque confirment le constat. Des articles publiés dans Inside Higher Ed et le Chronicle of Higher Education signalaient déjà que la majorité des étudiants ne lisait pas les textes imposés.

Certains professeurs se plaignaient que le niveau d’écriture atteignait à peine celui du collège. Ces problèmes existaient bien avant l’apparition des grands modèles de langage.

La triche existait déjà, l’IA l’a juste rendue plus visible

L’intelligence artificielle n’a pas inventé la paresse ni la fraude. Elle a démocratisé des pratiques autrefois réservées à ceux qui payaient cher un rédacteur fantôme.

Avant l’ère IA, seuls les plus organisés ou les plus fortunés accédaient aux solutions clés en main. Aujourd’hui, tout le monde peut obtenir un devoir correct en trente secondes. Le scandale ne vient pas de la nouveauté, mais de l’échelle soudainement révélée.

Les outils de détection peinent à suivre. Les logiciels anti-plagiat traditionnels restent aveugles face à un texte généré de zéro.

Les tricheries jadis discrètes deviennent massives et impossibles à ignorer. L’IA agit comme un miroir brutal qui reflète les failles structurelles de l’enseignement supérieur.

Réparons ce qui clochait déjà

Plutôt que de regretter un passé idéalisé, certains enseignants choisissent d’avancer. Des expériences montrent que l’intelligence artificielle peut améliorer la lecture quand on l’utilise intelligemment.

À l’université d’État de Californie à Chico, le logiciel Perusall couplé à l’IA a transformé les habitudes. Les étudiants annotent collectivement et lisent réellement, car l’outil rend la tâche plus sociale et plus ludique.

D’autres professeurs reviennent aux examens en salle, aux copies manuscrites ou aux oraux. Ils redécouvrent ainsi des méthodes anciennes qui garantissent l’authenticité sans technologie invasive.

L’IA pousse le système à se réformer au lieu de maquiller ses faiblesses. Désolée, mais le monde d’avant l’IA était surtout très doué pour cacher ses problèmes sous le tapis.

