Un robot boosté à l’IA charme Poutine avec ses talents de danseur

Quelques jours seulement après la chute spectaculaire d’un autre robot russe, un modèle avec IA a réussi à séduire Poutine.

Un robot humanoïde doté d’une IA a récemment captivé Vladimir Poutine avec une démonstration de danse étonnante à Moscou. Cette performance unique a eu lieu lors d’une exposition qu’a organisée Sberbank. Le but était de mettre en avant les avancées technologiques russes.

Le robot en question s’appelle Green. Il s’est présenté au président comme le premier humanoïde russe avec intelligence artificielle embarquée. Il a expliqué sa fonction avant de danser sur sa chanson préférée. Ses mouvements étaient d’ailleurs fluides et précis.

Les gardes du corps du président ont observé attentivement. Ils ont notamment veillé à ce que le robot IA reste à distance sécurisée de Poutine. Après le spectacle, ce dernier a qualifié la performance de « très belle » et a remercié la machine. Il a également souligné l’avancée technologique que le robot représente.

Sberbank prévoit de mettre à jour constamment le logiciel du prototype afin d’améliorer ses capacités. D’après les affirmations de Reuters, ils veulent aussi faire en sorte qu’il puisse effectuer des tâches physiques. Un projet pilote vise par ailleurs son intégration dans certaines branches de l’entreprise. Ceci démontre ainsi le vrai potentiel pratique du robot IA qui a dansé devant Poutine. Il va bien au-delà de la simple performance.

Un événement significatif pour la Russie

Cette démonstration survient après l’incident embarrassant du robot Aidol. Celui-ci est tombé sur scène quelques jours plus tôt et a attiré l’attention médiatique internationale. Contrairement à son prédécesseur, Green a réussi à danser sans accroc. Il a alors montré le progrès rapide des projets robotiques russes. Ces événements illustrent à la fois les défis et les réussites de la Russie dans le développement de robots humanoïdes intelligents.

L’apparition de ce robot IA devant Poutine reflète aussi l’ambition de la Russie. Le pays veut effectivement rivaliser dans le domaine international de l’IA appliquée aux robots. Les performances réussies renforcent ainsi son image en matière d’innovation technologique. Et en même temps, elles suscitent l’intérêt du public et des médias.

Le robot IA peut-il transformer la vie quotidienne russe ?

Au-delà de la scène, le robot pourrait bientôt trouver des applications pratiques dans les banques et autres entreprises. Sberbank essaie également de nouvelles technologies comme des distributeurs automatiques intelligents. Ces derniers sont capables d’évaluer la santé des clients grâce à dix indicateurs, dont le pouls et la pression artérielle.

L’IA de ce robot qui a conquis Poutine ouvre la voie à une interaction plus naturelle entre humains et machines. Si son intégration se confirme, Green pourrait devenir un exemple concret de l’impact positif de l’IA dans la vie quotidienne. En parallèle, il continuera à surprendre par ses talents de danseur.

