[ITW] IA et gaming : « l’IA n’est pas un luxe, c’est une condition de compétitivité »

Entre explosion du marché, expériences personnalisées et risques grandissants autour des données, l’IA redéfinit déjà le jeu vidéo. Selon les derniers rapports de Couchbase, les studios qui tardent à s’adapter pourraient perdre jusqu’à 87 millions de dollars par an. Nous avons interrogé Hervé Oliny, Senior Manager – Solutions Engineering, pour comprendre ce que cette révolution implique réellement pour les éditeurs…

Le marché mondial du jeu vidéo pourrait atteindre 300 milliards de dollars dès 2028. Une croissance alimentée par la généralisation du mobile, l’essor du cloud, et surtout l’arrivée massive de l’intelligence artificielle au cœur de la création et de l’exploitation des jeux.

Quêtes génératives, NPC dynamiques, modération en temps réel, data en continu… Le secteur se transforme à un rythme sans précédent. Mais cette transition s’accompagne aussi de risques nouveaux, notamment autour de la donnée sensible et de la propriété intellectuelle. Hervé Oliny analyse les tendances, les défis et les dérives à anticiper.

Le marché du jeu vidéo s’envole vers les 300 milliards de dollars. Qu’est-ce qui explique une telle accélération ?

Cette projection, issue du rapport Newzoo, montre à quel point l’industrie est entrée dans une nouvelle phase. Le jeu vidéo n’est plus seulement un divertissement : c’est une industrie culturelle et technologique portée par la généralisation du mobile, le cloud, et des modèles économiques hybrides comme le freemium.

La pandémie a également joué un rôle d’accélérateur en transformant le jeu en espace social. Le marché s’élargit, se structure et se réinvente grâce à la donnée et à la connectivité temps réel.

Concrètement, comment l’IA modifie-t-elle l’expérience des joueurs ?

L’IA intervient désormais à tous les niveaux. Elle personnalise les univers, adapte les scénarios selon les décisions des joueurs et anticipe leurs comportements, ce qui rend chaque partie unique.

Elle permet aussi la génération dynamique de quêtes, la détection de triche en temps réel, ou encore la modification instantanée de la difficulté.

Les studios utilisent des bases de données capables d’ingérer et d’analyser d’immenses volumes de données pour ajuster la progression, synchroniser les parties entre plusieurs appareils ou modérer les échanges en direct sans latence.

Quels sont les studios les plus avancés dans l’intégration de l’IA ?

Plutôt que de citer un nom, il est plus juste de dire que les studios en tête ont une approche commune : ils considèrent l’IA comme un levier stratégique, intégré dès la conception du jeu.

C’est ce qui leur permet de mieux exploiter leurs données, d’adapter le gameplay en continu et d’accélérer le développement. Ce n’est pas une question de taille ou de moyens, mais de culture d’innovation et de maturité data.

Vous estimez que les studios en retard sur l’IA risquent jusqu’à 87 millions de dollars par an. À quoi correspondent ces coûts ?

Ce chiffre reflète une réalité souvent sous-estimée : l’inaction coûte cher, même si cela ne se voit pas immédiatement. Les studios en retard multiplient les traitements manuels, empilent des infrastructures redondantes et peinent à personnaliser les expériences.

Ils perdent aussi leurs talents les plus expérimentés au profit d’environnements plus innovants. Dans le jeu vidéo, cela se traduit par une fidélisation en baisse, des délais de production rallongés et une incapacité à répondre aux attentes des joueurs. L’IA n’est pas un gadget : elle conditionne la compétitivité et la performance opérationnelle.

Les échecs viennent rarement de la technologie elle-même. Ils sont liés à une gouvernance insuffisante ou à une architecture de données inadaptée.

On a vu des IA consommer trop de ressources, générer des comportements incohérents ou provoquer des bugs en cascade à cause de données mal structurées.

S’ajoute le risque, désormais bien documenté, de modèles qui exposent par erreur du code ou des éléments propriétaires.

Pour limiter ces dérives, trois leviers sont essentiels : contrôler strictement l’accès aux données, entraîner les modèles dans des environnements isolés et surveiller en continu les comportements anormaux.

De plus en plus de studios adoptent une approche “privacy by design”, qui intègre la sécurité dès la conception plutôt qu’après coup.

L’IA générative deviendra-t-elle un standard incontournable du game design, ou restera-t-elle réservée aux plus gros studios ?

Elle va progressivement devenir une composante naturelle du processus créatif, mais pas nécessairement un standard absolu.

Tous les studios n’ont pas besoin de produire du contenu génératif à grande échelle. En revanche, tous peuvent tirer parti de l’IA pour accélérer l’écriture de scripts, créer des assets basiques, faciliter les tests ou ajuster l’équilibrage.

Ce n’est pas une question de taille, mais d’ambition et d’infrastructure. À terme, l’IA générative fera partie des moteurs de jeu comme n’importe quel outil complémentaire.

Quels usages surprenants de l’IA pourraient émerger dans les cinq prochaines années ?

On peut imaginer des usages encore très expérimentaux mais transformateurs. L’IA pourrait créer des mondes réellement adaptatifs, réagir aux choix cumulés des joueurs ou générer des scénarios en quasi-temps réel.

Elle pourrait ajuster le gameplay selon l’historique social du joueur ou ses interactions à long terme. Le jeu deviendrait alors un univers vivant, co-créé par l’IA et les designers humains, où chaque parcours serait réellement unique.

L’IA redéfinit déjà les méthodes, les rythmes et les ambitions du jeu vidéo. Les studios qui sauront l’intégrer avec rigueur et vision feront la différence. Pour tout savoir sur la révolution de l’IA dans le gaming, consultez notre dossier complet sur ce sujet passionnant !

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.