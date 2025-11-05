[ITW] L’IA stratégique, nouvel atout des PME selon Gabriel Dabi-Schwebel

Et si l’IA devenait le nouveau « sparring partner » des dirigeants ? Gabriel Dabi-Schwebel défend une approche plus ambitieuse : une IA stratégique, qui ne se contente plus d’exécuter des tâches, mais aide les PME à anticiper, décider et innover autrement. Entretien.

Longtemps perçue comme un luxe réservé aux grands groupes, l’intelligence artificielle entre aujourd’hui dans une nouvelle phase : celle où les dirigeants de PME s’en emparent pour penser, décider et anticiper.

Pour Gabriel Dabi-Schwebel, fondateur de Décision IA et auteur du livre « DécisionIA – Faites de l’IA votre alliée pour mieux décider et valoriser votre entreprise », le véritable enjeu n’est plus seulement d’automatiser, mais d’augmenter la réflexion stratégique.

Au fil de cette interview, il nous explique sa vision, celle d’une IA qui ne fait pas à la place de, mais avec le dirigeant.

L’IA stratégique, une IA qui pense avec vous

Avant tout, Gabriel Dabi-Schwebel distingue deux manières d’utiliser l’intelligence artificielle : celle qui exécute, et celle qui réfléchit. Voici comment il définit cette frontière essentielle :

« La distinction principale ne réside pas dans la technologie elle-même, mais dans l’usage que l’on en fait. […] Concrètement, la plupart des PME s’arrêtent à l’IA opérationnelle, alors que le véritable avantage concurrentiel se situe dans l’IA stratégique, qui permet de prendre des décisions plus éclairées et d’anticiper l’avenir. »

Une question d’appropriation plus que de maturité

Beaucoup d’entreprises pensent qu’il faut une équipe data ou une infrastructure lourde pour tirer parti de l’IA. Gabriel Dabi-Schwebel renverse cette idée reçue.

« C’est une idée reçue de penser qu’il faut un haut niveau de maturité technologique ou une équipe « data » pour débuter. […] L’IA stratégique est d’abord un outil pour eux, pour mieux réfléchir et poser les bases. Il ne tient qu’à eux de s’en emparer. »

L’erreur fatale : déléguer la décision

L’intégration de l’IA dans la gouvernance d’entreprise ne se résume pas à installer un outil. Elle exige un changement profond de posture. Pour Gabriel Dabi-Schwebel, la principale dérive à éviter est la délégation aveugle :

« L’erreur la plus fondamentale, et la plus dangereuse, est de considérer l’IA comme un agent à qui l’on peut déléguer une décision, plutôt que comme un partenaire avec qui collaborer. […] Le succès réside dans la collaboration. L’échec réside dans la délégation aveugle. »

Quand l’intuition du dirigeant devient “augmentée”

Loin de remplacer l’instinct entrepreneurial, l’IA peut au contraire l’affiner. Le concept de “décision augmentée” permet d’allier intuition et analyse.

« Loin de s’opposer à l’intuition, la “décision augmentée” vient la renforcer en la passant au crible de l’analyse. […] L‘IA va alors soit confirmer l’intuition, la rendant plus robuste, soit l’infirmer, permettant au dirigeant de corriger sa trajectoire avant de commettre une erreur. »

Des outils simples, une méthode claire

Pas besoin de data scientists ni de logiciels complexes pour commencer. Selon Gabriel Dabi-Schwebel, tout est dans la manière de poser les bonnes questions.

« L’initiation ne demande pas d’outils complexes, mais le bon choix d’outils et la bonne méthode. […] La méthode la plus simple et la plus puissante est celle que j’appelle le « Flip Prompting ». Elle consiste à inverser la dynamique : demandez à l’IA de vous poser les questions qu’elle jugerait pertinentes pour vous aider à clarifier votre pensée. »

Le vrai bénéfice : des décisions plus justes

Plutôt que de promettre des gains de productivité, l’IA stratégique apporte d’abord un surcroît de lucidité et de précision dans les choix.

« Le premier bénéfice, le plus tangible, n’est pas la productivité, c’est la qualité et la pertinence des décisions prises. […] Finalement, le bénéfice le plus tangible, c’est que l’IA agit comme un comité d’experts à la demande. »

Transformer la culture managériale

L’adoption de l’IA stratégique ne transforme pas seulement les processus, mais aussi la manière de diriger et de collaborer.

« Sur la culture managériale : L’IA permet aux managers de faire un double saut qualitatif. […] Un indicateur tangible qu’une PME a réussi sa transformation IA, c’est quand son organigramme a dû changer pour s’adapter à ces nouvelles collaborations hybrides. »

Le dirigeant de demain, “Architecte en Chef”

Face à l’essor de l’automatisation, le rôle du dirigeant ne disparaît pas : il s’élève. Gabriel Dabi-Schwebel y voit une mutation du leadership vers la vision, le questionnement et l’humain.

« Quel que soit le scénario qui se dessine, un rôle « résilient » émerge : le dirigeant passe de « celui qui fait » à « l’Architecte en Chef » de l’entreprise. […] Dans une organisation hybride, son rôle de catalyseur d’empathie, de cohésion d’équipe et de sens deviendra sa mission principale. »

L’IA comme miroir du dirigeant

Loin du fantasme de la machine omnisciente, l’intelligence artificielle devient, dans cette vision, un miroir stratégique : un outil qui aide le dirigeant à se poser les bonnes questions, à clarifier sa vision et à prendre des décisions plus justes. Non pas un remplacement, mais une élévation du leadership humain.

Et vous, qu’en pensez-vous ? Partagez-vous la vision de Gabriel Dabi-Schwebel ? Partagez votre avis en commentaire !

