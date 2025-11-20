[ITW] Panne Cloudflare : ce chercheur explique comment 20% du web a disparu pendant 3 heures

La panne Cloudflare du 18 novembre a brièvement mis le web mondial à genoux : plateformes d’IA, médias, services critiques… tout a vacillé. Pour comprendre ce qui s’est réellement passé, nous avons interrogé Nadim Elsakaan, enseignant-chercheur en sécurité des infrastructures et Cloud à l’Efrei. Il revient en détail sur les causes, les mécanismes de propagation et les leçons à tirer pour les entreprises françaises.

Mardi 18 novembre, une modification interne au sein de Cloudflare a entraîné une défaillance en cascade qui a touché jusqu’à 20% du trafic Internet mondial.

Durant plusieurs heures, les utilisateurs n’avaient plus accès à ChatGPT, Claude, X, des sites médias, des plateformes de e-commerce ou encore des services critiques comme le trafic ferroviaire.

L’incident a mis en lumière la dépendance croissante de l’économie numérique à un petit nombre d’infrastructures centrales.



Avec plus de 330 datacenters dans 120 pays, 80 millions de requêtes HTTP traitées chaque seconde, et un quart du trafic Internet mondial transitant par son réseau, Cloudflare est devenu un pilier du web moderne.

Une position stratégique qui explique l’ampleur de la panne… et l’importance d’en comprendre les causes.

Dans cet entretien, Nadim Elsakaan décrypte l’incident et partage les implications techniques, économiques et organisationnelles pour les entreprises, les administrations et l’écosystème de l’IA générative.

Quelle est la cause de l’interruption massive des services Cloudflare ?

L’interruption mondiale, qui a duré environ 3 à 4 heures et affecté jusqu’à 20% du trafic Internet, provient d’une erreur interne : une modification de permissions dans la base de données Cloudflare a généré un « fichier de fonctionnalités » pour le système Bot Management deux fois plus volumineux que la limite tolérée par le logiciel.



Ce fichier propagé à toutes les machines du réseau a provoqué des défaillances logicielles à grande échelle, stoppant la capacité d’acheminer le trafic et entraînant des erreurs HTTP 500 sur des millions de sites.

Quel rôle jouent les CDN, DNS et protections anti-DDoS dans la stabilité mondiale ?

Cloudflare optimise et sécurise Internet par trois fonctions clés :

CDN : accélère l’accès aux contenus en distribuant et rapprochant les données des utilisateurs.

: accélère l’accès aux contenus en distribuant et rapprochant les données des utilisateurs. DNS : assure la résolution rapide et sécurisée des noms de domaine (1.1.1.1, DNSSEC).

: assure la résolution rapide et sécurisée des noms de domaine (1.1.1.1, DNSSEC). Protection DDoS : bloque les attaques DDoS qui pourraient paralyser des services, en imposant par exemple des captcha à chaque nouvelle connexion.

Une défaillance locale sur un acteur aussi central entraîne des défaillances en cascade, car une part très importante des sites utilisent Cloudflare comme point d’entrée unique. Ceci concerne le tiers des 100 000 sites les plus visités au monde, plateformes et APIs modernes.

Comment une erreur technique a-t-elle pu toucher médias, IA et services critiques ?

Le fichier défectueux du Bot Management a rendu indisponibles des ensembles entiers des services Cloudflare (reverse proxy, CDN, WAF, DNS).



Ceci a stoppé aussi bien les sites médias (Le Monde, Decathlon), les plateformes d’IA (OpenAI, Claude, ChatGPT), et même des services critiques (billetterie ferroviaire, SNCF, transit américain). Leur dépendance à Cloudflare comme unique passerelle explique la portée extrême de l’incident.

Cette panne révèle-t-elle une dépendance excessive à quelques infrastructures centrales ?

Oui, cette panne révèle une fragilité systémique : un acteur unique concentre trop de responsabilités techniques, rendant le web vulnérable à tout écart de configuration ou bug logiciel.

Elle questionne la logique du « point unique de défaillance ». Tout le monde profite de l’industrialisation des services Cloud au niveau mondial, mais cette tendance expose l’économie numérique à des risques systémiques…

Que dit cet incident sur la résilience réelle du web public et privé ?

L’incident pointe les limites de la résilience, tant du web public que privé. Beaucoup d’organisations n’ont ni alternatives immédiates ni plans de bascule pour une panne Cloudflare. Réellement, la résilience dépend de la capacité à maîtriser ses dépendances critiques et de la préparation à sortir de modes « automatiques » lors des crises.

On questionnera trois éléments : l’analyse des risques faite par ces organisations, les plans de continuité d’activité qu’ils mettent en œuvre pour pouvoir fonctionner en toute circonstance, et les plans de reprise d’activité qui préparent et automatisent la réponse à ce type d’incidents.

Quelles bonnes pratiques permettraient de limiter l’impact d’un tel incident ?

Les bonnes pratiques essentielles comprennent :

Cartographie et analyse continue des dépendances critiques (Cloudflare, DNS, fournisseurs SaaS).

continue des dépendances critiques (Cloudflare, DNS, fournisseurs SaaS). Mise en place de PCA/PRA testés et documentés.

testés et documentés. Utilisation du multi-CDN , DNS secondaire et hébergements redondants.

, DNS secondaire et hébergements redondants. Segmentation, validation des configurations, canary deployment (propagation progressive), limitation du blast radius lors des mises à jour sensibles.

Comment évaluez-vous la communication de crise de Cloudflare ?

Cloudflare a publié des rapports techniques et des mises à jour fréquentes, reconnaissant l’erreur et détaillant les mesures de remédiation.

Cependant, face à la magnitude mondiale, des critiques ont émergé sur la vitesse de réaction initiale (faux diagnostic DDoS dans les premières minutes, puis suspicion d’un patching du protocole BGP sur les routeurs du réseau backbone, puis identification réelle).

L’effort de transparence est globalement jugé positif, mais perfectible sur l’amont (alertes préventives, guides clients…).

Quelles sont les conséquences pour les entreprises françaises et leur stratégie de résilience ?

L’événement force les entreprises françaises à :

Revoir la cartographie des dépendances Cloud et SaaS.

Cloud et SaaS. Mettre en œuvre des PCA/PRA réels , non théoriques (automatiser bascules, tester les plans régulièrement).

, non théoriques (automatiser bascules, tester les plans régulièrement). Diversifier les fournisseurs cloud , CDN et DNS.

, CDN et DNS. Sensibiliser les équipes techniques aux scénarios d’aggravation et à la segmentation des risques.

En quoi l’ascension de l’IA générative amplifie-t-elle la vulnérabilité à ce type d’incident ?

La dépendance à l’IA via API et serveurs (OpenAI, Claude…) amplifie la portée. Une interruption Cloudflare désactive l’accès aux modèles, ce qui propage la panne à tous les éditeurs et applications tierces qui dépendent de ces APIs pour des usages critiques (chatbot, automatisation, media, e-commerce).

L’écosystème IA en mode SaaS doit désormais repenser les scénarios de défaillance et la redondance, d’autant que de plus en plus d’entreprises basculent vers des IA agentiques pour réduire les effectifs de leurs supports et services clients.

Faut-il s’attendre à plus d’incidents à l’avenir ?

Compte tenu de la complexité croissante, du recours massif aux CDN et aux architectures centralisées, il faut s’attendre à la multiplication d’incidents majeurs, soit par propagation de bugs, soit par erreurs humaines ou techniques.

Sans diversification, segmentation et automatisation des modes dégradés, la fréquence et la portée des disruptions augmentera.

Il faut garder à l’esprit que des milliers d’incidents de ce type se produisent chaque mois. La différence, c’est que souvent les automatismes y répondent assez vite et bien. Dans ce cas, il a fallu une intervention humaine, vu la complexité du diagnostic, ce qui a conduit à une interruption de quelques heures.

Par Nadim Elsakaan, enseignant-chercheur en sécurité des infrastructures et Cloud à l’Efrei

