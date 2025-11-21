Nvidia explose ses bénéfices de 65%, et ridiculise les prophètes de la bulle IA

Les résultats du T3 de Nvidia sont arrivés, et c’est une déferlante de chiffres verts. Face aux Cassandre qui annonçaient l’éclatement de la bulle IA, Jensen Huang, le PDG visionnaire, vient de mettre un poing sur la table. L’IA n’en est qu’à ses débuts, et la croissance fulgurante des bénéfices de Nvidia prouve qu’elle est au centre de tout.

🔥 Nous recommandons Gemini Gemini transforme la manière dont vous interagissez avec l’IA, en combinant texte, images, audio et vidéo pour offrir des réponses et solutions multimodales. Que ce soit pour la rédaction, la programmation, ou l’analyse de données, Gemini fournit des outils puissants pour optimiser votre productivité. Disponible dans plusieurs produits Google comme Gmail, Google Docs, et Google Workspace, Gemini facilite la collaboration et l’efficacité au sein des équipes, quelle que soit leur taille. J'en profite

Mercredi dernier, tous les yeux étaient rivés sur Nvidia. Normal, la firme n’est rien de moins que le baromètre absolu de l’industrie de l’IA. Si elle tousse, l’IA mondiale a la grippe. Sauf que là, l’entreprise de 5 000 milliards de dollars n’a pas toussé, elle a explosé les attentes. Les prophètes de malheur qui s’épuisent à crier à la bulle spéculative dans l’IA peuvent remballer leurs pancartes.

Les bénéfices colossaux de Nvidia

57,01 milliards de dollars. C’est le chiffre d’affaires monumental réalisé par Nvidia au troisième trimestre, soit 62 % de plus que l’année dernière. Et les bénéfices de Nvidia suivent le même rythme effréné. En effet, le gain par action grimpe à 1,30 $, écrasant les 1,26 $ anticipés par les analystes les plus optimistes de Wall Street.

Et cerise sur le gâteau, les ventes pour les centres de données s’envolent à 51,2 milliards de dollars. La demande pour les puces de la firme est sans précédent. L’IA, loin de ralentir, est en train d’enclencher la vitesse supérieure. La révolution est en marche, et elle porte le logo Nvidia.

L’ironie de l’histoire, c’est que juste avant cette annonce, certains gros investisseurs avaient paniqué. Thiel Macro, le fonds spéculatif de Peter Thiel, a vendu la totalité de sa participation. SoftBank s’est aussi débarrassé de 5,8 milliards de dollars d’actions. Ces cessions, alimentant les peurs d’une bulle, ont fait chuter l’action de près de 8 % en novembre. Ils ont eu tort.

Car après l’annonce des résultats, l’action Nvidia a bondi de plus de 5 % après la clôture. Les marchés asiatiques ont suivi le mouvement. Nvidia a asséné un coup de massue à la spéculation. Les prévisions pour le quatrième trimestre sont tout aussi folles avec 65 milliards de dollars de chiffre d’affaires attendus. L’entreprise ne fait donc que commencer sa course.

The $NVDA "gap and crap" action is concerning.



This looks like another "buy the rumor, sell the news" situation that has been playing out all earnings season.



If @nvidia can't hold its gains, it's bad news for the entire AI trade (short-term anyway). pic.twitter.com/OEb75ZGDab — Zach Scheidt (@ZachScheidt) November 20, 2025

« Nous excellons à chaque étape »

L’euphorie était palpable. Mais Jensen Huang, le fondateur et PDG, a voulu être clair dès l’ouverture de la conférence téléphonique. Le sujet de la bulle de l’IA est sur toutes les lèvres. Pourtant, il balaie les craintes d’un revers de main.

« On parle beaucoup de bulle de l’IA, » a déclaré Huang. « De notre point de vue, la situation est tout autre. Nous excellons à chaque étape de l’IA, du pré-entraînement au post-entraînement, jusqu’à l’inférence.»

Il ne s’agit pas d’une simple tendance, mais d’une triple mutation de plateforme. Premièrement, on passe de l’informatique lambda à l’informatique accélérée. Deuxièmement, la transition vers l’IA générative est massive. Troisièmement, l’essor de l’IA agentielle comme les robots ou les véhicules autonomes est imminent.

Nvidia est le seul à permettre ces trois révolutions en même temps. Un analyste senior d’Investing.com a d’ailleurs confirmé la tendance : « Nous sommes loin d’avoir atteint notre apogée. » La mise à l’échelle des centres de données n’est pas une option, mais une nécessité absolue. C’est une réalité brutale.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.