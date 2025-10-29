Nvidia passe le cap des 5 trillions $ : c’est une première mondiale, voici ce que ça implique

C’est historique. Jamais une entreprise cotée en bourse n’avait atteint un chiffre pareil. Nvidia vient de franchir le seuil des 5 trillions de $ de valorisation.

Nvidia est devenue mercredi la première entreprise à dépasser les 5 trillions de $ de valorisation. Je ne suis pas vraiment surpris. Car ces derniers mois, la firme a tout fait pour se placer au cœur de la révolution mondiale de l’IA. Ce bond vertigineux n’a évidemment rien d’un hasard. Pourtant, côté experts, l’inquiétude monte d’un cran. Pour eux, cette avancée phénoménale cache aussi des risques qu’il ne faut pas sous-estimer.

Un success story made in Silicon Valley

En trois mois seulement, Nvidia est passée de 4 à 5 trillions de $ de capitalisation. Ce succès fulgurant s’explique par l’appétit insatiable du marché pour ses puces Blackwell, jugées indispensables pour l’IA. Pour vous donner une idée, sa valeur dépasse aujourd’hui le PIB combiné de l’Inde, du Japon et du Royaume-Uni.

Depuis cette nuit, NVIDIA est la 1ʳᵉ entreprise de l’histoire à valoir plus de 5 000 milliards de dollars.



C’est 1,58 fois le PIB de la France 🇫🇷



Son fondateur, Jensen Huang, fils d’immigrés taïwanais sans héritage, a bâti le titan du XXIᵉ siècle.



Ses GPU sont les pelles et… pic.twitter.com/NSCefzH87x — Mounir Laggoune (@moonlaggoune) October 29, 2025

Pourquoi un tel engouement ? Parce qu’aujourd’hui, l’intelligence artificielle ne peut plus se passer de ses technologies. Ce n’est plus qu’un fabricant de cartes graphiques, c’est le moteur qui propulse l’IA à grande échelle.

Chaque nouveau partenariat et chaque annonce sur l’IA fait grimper l’action de Nvidia encore un peu plus. Avec cette valorisation, le groupe dicte désormais le rythme du secteur des semi-conducteurs et influence l’ensemble des nouvelles technologies.

Nvidia et ses 5 trillions de $ : une bulle technologique en marche ?

Pour Nvidia, l’atteinte des 5 trillions de $, c’est sans doute l’apogée d’une success story. Mais ce record ne vient pas sans inquiétudes. Car l’engouement autour de l’IA fait penser à l’effet iPhone d’Apple il y a 18 ans. La marque à la pomme a été la première à franchir les 1 000, puis 2 000 et 3 000 milliards de dollars. Et aujourd’hui Nvidia suit un chemin tout aussi fulgurant.

Nvidia $NVDA 🇺🇸



Première entreprise mondiale à atteindre 5 000 milliards $ de capitalisation boursière !



L’action de Nvidia a bondi de plus de 4,7 % mercredi, propulsant la société à un niveau historique jamais atteint.



Depuis le début de l’année, le titre a déjà gagné +50 %,… pic.twitter.com/7Alw9R9Z2C — GregInvest 💵 (@GregInvestFr) October 29, 2025

Pourtant, les experts tirent la sonnette d’alarme. Selon eux, une bulle pourrait se former. Les cours sont gonflés par l’IA et le modèle circulaire de certains investissements, comme celui d’OpenAI. Le faible retour sur investissement de certaines initiatives suscite aussi des questions.

La Banque d’Angleterre et le FMI ont d’ailleurs déjà alerté sur les risques de surchauffe. Alors, derrière les feux d’artifice boursiers, faut-il s’inquiéter ou célébrer l’exploit ? Probablement un peu des deux. Mais pour l’instant, Nvidia reste la locomotive de l’IA et personne ne peut ignorer son impact.

