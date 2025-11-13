Le robot russe fait un faux pas hilarant lors de sa première sortie

Lors de sa toute première apparition publique, le robot russe humanoïde Aidol a connu un début de carrière mouvementé. Retour sur cette chute qui a fait le tour du web.

La Russie a conçu ce modèle pour interagir avec les humains grâce à l’intelligence artificielle. Malheureusement, le robot russe humanoïde a perdu l’équilibre sur scène à Moscou. Cet incident a provoqué un moment à la fois embarrassant et hilarant. Et la bande-son improbable du film Rocky a amplifié le tout.

La présentation du robot russe humanoïde

Aidol a fait son apparition le 10 novembre au Yarovit Hall Congress Center. Il est en fait le premier robot humanoïde russe capable de communiquer de manière significative. Ce n’est pas tout, car il peut aussi exprimer une large gamme d’émotions.

Selon Vladimir Vitukhin, PDG de la société Idol, le robot possède en effet un visage flexible. Il se dote de 19 servomoteurs et peut afficher plus de 12 émotions de base. Ajoutez à cela des centaines de micro-expressions. Les fabricants l’ont conçu pour des missions dans l’industrie et la logistique. Mais aussi, les espaces publics comme les banques ou les aéroports.

Une mise en scène à laquelle personne ne s’attendait

Deux assistants humains ont accompagné Aidol sur scène. Le robot russe humanoïde a alors tenté de saluer le public. Pour ajouter un effet dramatique, ils ont diffusé la musique du thème de Rocky pendant qu’Aidol avançait.

Malheureusement, l’équilibre du robot humanoïde a rapidement faibli. Il a ainsi basculé en avant et laissé derrière lui des morceaux de plastique et de métal. Les équipes ont tenté de dissimuler l’incident avec un rideau noir. La couverture a cependant pris trop de temps à se mettre en place. Cet incident a alors laissé le public perplexe… et hilare.

La chute qui a fait le buzz partout sur internet

L’audience a enregistré et partagé ce moment gênant sur les réseaux sociaux. Ce geste a ensuite provoqué une vague de commentaires amusés et critiques. Certains ont souligné le comique de la scène où le robot russe tombe au rythme du thème d’un film de boxe. D’autres ont néanmoins questionné la maturité de la robotique en Russie. Ils ont aussi critiqué le choix de présenter un prototype encore en phase de test.

L’incident du robot russe, une leçon pour les développeurs

Malgré l’embarras, Vladimir Vitukhin a relativisé l’incident : « J’espère que cette erreur deviendra une expérience d’apprentissage ». L’équipe de développement a précisé que la chute était due à des problèmes de calibration. Il a également affirmé que ce modèle de robot restait en phase de test. Ils prévoient donc une amélioration pour la stabilisation et le contrôle moteur.

Aidol fonctionne en outre avec une batterie de 48 V qui procure jusqu’à six heures d’autonomie. En outre, le robot russe humanoïde se compose actuellement à 77 % de composants russes. La société souhaite néanmoins porter à 93 % dans les productions futures.

