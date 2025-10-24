Le robot humanoïde le moins cher du monde : il coûte à peine un SMIC

Noetix Robotics a dévoilé Bumi, un robot humanoïde de 94 centimètres vendu 9 998 yuans, soit environ 1 370 dollars. Ce prix, équivalent à un salaire minimum dans plusieurs pays, fait de Bumi le robot humanoïde le plus abordable du monde.

Jusqu’ici, les humanoïdes restaient réservés aux grands groupes ou aux instituts de recherche. Le prix moyen dépassait plusieurs dizaines de milliers de dollars. Mais Bumi tranche avec les modèles occidentaux tels que Tesla Optimus, Figure 01 ou Apptronik Apollo. Des modèles vendus deux à trois fois plus cher que ce robot humanoïde de Noetix. Quant à l’Atlas de Boston Dynamics, son coût atteint plusieurs millions.

Une innovation pensée pour le grand public

Bumi ne relève ni de la science-fiction ni du simple gadget. Conçu comme un compagnon éducatif et domestique, il cible les consommateurs, enseignants et étudiants.

D’une taille comparable à celle d’un enfant, il pèse 12 kg et repose sur une architecture légère et modulaire. Son prix inédit découle d’un choix technologique clair : simplicité, légèreté et accessibilité.

Pour sa conception, Noetix privilégie des matériaux composites économiques. Bumi bénéficie aussi d’un système interne de contrôle du mouvement et d’une conception optimisée pour la production de masse.

L’ensemble octroie un robot capable de marcher, garder l’équilibre et danser avec une stabilité impressionnante pour son coût. Selon Global Times, Noetix qualifie Bumi de « premier robot humanoïde grand public de l’industrie à un prix inférieur à 10 000 yuans ».

Un robot humanoïde conçu pour apprendre et interagir

Bumi propose une programmation graphique intuitive, accessible par glisser-déposer, pensée pour initier les enfants à la robotique et au codage. L’appareil comprend aussi une interface vocale interactive, permettant de converser, d’exécuter des tâches simples et de servir d’assistant éducatif.

Une batterie de 48 volts assure une à deux heures d’autonomie selon l’usage. Ce compromis entre puissance et endurance reflète une recherche d’efficacité plus que de performance brute.

Une vidéo diffusée par RoboHub, média spécialisé en robotique, montre Bumi déambulant et dansant avec fluidité. Pour un appareil de cette gamme, l’équilibre dynamique et la précision gestuelle témoignent d’une maîtrise mécanique avancée.

Noetix prévoit d’ouvrir les précommandes de Bumi entre les deux grands événements commerciaux chinois : le Double 11 (11 novembre) et le Double 12 (12 décembre). Cette fenêtre coïncide avec la période de forte consommation en Chine, propice au lancement de produits technologiques destinés au grand public.

L’entreprise espère capter la curiosité des familles technophiles, des écoles et des passionnés d’innovation, tout en construisant une communauté d’utilisateurs pionniers.

