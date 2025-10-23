Ce robot humanoïde se transforme en drone puis en véhicule à roues

Robot humanoïde, drone et véhicule roulant, le futur vient de se poser. Découvrez vite X1, cette machine qui marche, roule et vole !

Les chercheurs du California Institute of Technology (Caltech) viennent de dévoiler le robot X1. Ce bijou d’ingénierie est né de la fusion entre le robot chinois Unitree G1 et le drone M4. À mi-chemin entre un humanoïde et un drone, il combine trois modes de déplacement dans un seul corps mécanique. Marcher, grimper, décoller ou rouler, rien ne semble l’arrêter.

Trois modes, un seul robot, c’est X1

Nous connaissons les robots humanoïdes, les drones volants et les véhicules autonomes. Le X1 du Caltech (California Institute of Technology) mélange tout ça dans un seul corps mécanique. Ce machin peut marcher, voler et rouler.

Le X1 est né de la fusion entre deux machines déjà bien connues des passionnés de robotique. Notamment, le robot humanoïde Unitree G1 et le drone M4. À la base, l’Unitree G1 est un robot bipède capable de marcher, grimper des marches et manipuler des objets avec ses mains. Solide, équilibré, mais limité au sol.

De son côté, le M4, développé à Caltech, est un drone hybride. Il peut voler, mais aussi se poser et rouler comme une petite voiture. Et c’est grâce à ses bras rotatifs et ses carters circulaires d’hélices qui se transforment en roues une fois au sol.

Les chercheurs ont donc eu l’idée de coller le M4 sur le dos du G1. Ce qui a donné le X1, un hybride humanoïde-drone dont la silhouette fait penser à un robot humanoïde ailé.

Ainsi, le X1 marche comme un humain, porte son drone sur le dos, et quand il trouve une zone dégagée, il se penche à l’horizontale. Le M4 se détache, décolle dans les airs, puis peut se reposer pour rouler. Le duo fusionné devient alors une plateforme capable d’évoluer sur tous les terrains. Que ce soit dans les escaliers, sur les routes, dans les zones aériennes… bref, presque partout sauf sous l’eau.

Pour les ingénieurs, c’est un exploit. Et j’avoue que c’est impressionnant d’avoir réussi à combiner dans un seul ensemble tous les modes de locomotion (bipède, volant et roulant). Et cela sans compromettre la stabilité ou l’autonomie.

🇺🇸🤖 Engineers from Caltech have demonstrated the world's first multi-robot system, which combines a humanoid robot with a transformable drone that can take off from its back



The engineers believe this collaboration could be useful during emergencies, when autonomous vehicles… pic.twitter.com/rDNO9Vfj75 — Lord Bebo (@MyLordBebo) October 22, 2025

Derrière la démo, il y a trois années de recherche intensive. L’ajout du drone a totalement modifié l’équilibre de l’Unitree G1. Par conséquent, les ingénieurs étaient forcés de revoir le centre de gravité et le contrôle autonome de X1.

Par ailleurs, le X1 n’est pas encore prêt pour une application concrète. Mais je pense que c’est le début d’une nouvelle génération de robots modulaires capables d’adapter leur forme selon le terrain. Militaires, secours ou exploration ? Je ne connais pas encore ces usages, mais je peux dire que Caltech vient de créer le robot humanoïde le plus polyvalent du moment.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.