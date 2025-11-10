L’IA générative infiltre les universités, et ça ne fait que commencer

L’IA générative s’installe petit à petit dans les universités. Et l’impact sur la manière dont les étudiants apprennent et travaillent n’est pas des moindres.

Tout le monde s’accorde pour dire que ces outils améliorent la qualité des travaux et font gagner du temps. Cela dit, ils soulèvent également des questions sur l’autonomie et la rétention des connaissances. Les enseignants et chercheurs sont notamment inquiets de voir une génération trop dépendante de l’IA générative dans les universités.

Une adoption massive et rapide des outils IA

Selon une étude récente de Local12, près de 90 % des étudiants utilisent désormais l’IA pour leurs cours. Certains l’utilisent soit pour générer des idées, tandis que d’autres s’en servent pour effectuer des recherches ou corriger leurs travaux. Ces outils d’IA générative donnent un accès immédiat à de vastes ressources, d’où leur popularité dans les universités. Ils facilitent également l’écriture et l’organisation des devoirs.

Pourtant, une enquête menée au Canada révèle des informations inquiétantes. Plus de deux tiers des étudiants estiment notamment ne pas apprendre ou retenir autant de connaissances qu’avant. D’autre part, 82 % admettent présenter le contenu généré comme leur propre travail.

L’impact de l’IA générative sur les étudiants à l’université

La dépendance à l’IA peut entraîner des comportements problématiques. Certains étudiants utilisent par exemple ces outils pour plagier des devoirs. D’autres veulent juste éviter de réfléchir par eux-mêmes.

Beaucoup reconnaissent par ailleurs que ces pratiques sont assimilables à de la triche. Ils continuent malgré tout à les utiliser par commodité ou pression académique. Les enseignants observent en outre que la qualité de l’apprentissage diminue dès qu’ils retirent l’assistance IA. Cela souligne alors un manque de compétences en auto-régulation.

L’IA générative a-t-elle sa place dans les universités ?

Malgré ces risques, l’IA générative présente un potentiel pédagogique important si on l’utilise correctement. Des recherches montrent que l’intégration de l’IA dans les activités de feedback entre pairs peut améliorer la qualité des évaluations. Cependant, sans guidance, les étudiants ont tendance à suivre les suggestions de l’IA plutôt qu’à apprendre par eux-mêmes.

Mais que doit-on faire pour réduire la dépendance des étudiants dans les universités par rapport à l’IA générative ? Les experts suggèrent de combiner IA et stratégies de contrôle personnel, comme des checklists. Cela pourrait aider à stimuler l’autonomie tout en profitant des avantages de la technologie.

Vers une éducation hybride

Les experts insistent sur le fait que l’IA ne remplacera pas les enseignants. Cela dit, elle pourrait changer profondément leur rôle. Les outils peuvent automatiser certaines tâches, proposer un apprentissage personnalisé et enrichir l’expérience éducative. Néanmoins, pour que cela soit efficace, les universités doivent définir des lignes directrices claires sur l’utilisation de l’IA générative. Elles doivent également sensibiliser les étudiants à ses limites.

Que penser de cette invasion de l’IA dans l’enseignement ?

L’intégration de l’IA générative dans l’enseignement supérieur est inévitable et probablement irréversible. Elle change les méthodes de travail, les interactions pédagogiques et les attentes des étudiants. La clé sera de trouver un équilibre. On devra exploiter l’IA pour enrichir l’apprentissage tout en évitant que les étudiants ne deviennent dépendants de ces outils.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.