WTF : cette université oblige tous ses étudiants à utiliser l’IA

Le monde de l’étude académique est déjà chamboulé par l’arrivée de l’IA côté examens et devoirs maison. Et une université américaine ajoute une couche en rendant son usage obligatoire. À l’Université d’État de l’Ohio, l’IA devient une langue vivante à part entière.

À l’Université d’État de l’Ohio (OSU), dès la rentrée 2025, tous les étudiants devront apprendre à utiliser l’IA, quel que soit leur domaine d’études. L’établissement a attesté que l’IA sera un outil de formation comme les autres, au même titre qu’un manuel ou un logiciel. Au cœur du dispositif, un nouveau module obligatoire vise à rendre les étudiants « bilingues » dans leur spécialité et dans les usages de l’IA.

Ainsi, l’Université d’État de l’Ohio assume à 200 % et elle intègre l’IA au cœur même de son programme. Tous les étudiants devront suivre un séminaire obligatoire intitulé AI Fluency, adapté à leur spécialité. Qu’ils soient en philosophie, en éducation ou en ingénierie, ils apprendront à utiliser l’IA dans leur domaine d’étude.

The Ohio State University will require all undergraduates to study artificial intelligence starting this fall, integrating "responsible AI use" into core curricula. "This prepares students not just to adapt, but to lead in an AI-driven workforce," said President Walter Carter… pic.twitter.com/RhDYN9bNdn