Cette IA chinoise humilie les ingénieurs : elle crée un processeur en seulement 3 jours

Un système d’IA chinoise vient de pulvériser les délais habituels de conception de processeurs. Trois jours pour créer une puce là où des équipes humaines mettent des semaines ? C’est plus qu’un exploit ! C’est un signal fort dans la course mondiale aux semi-conducteurs.

Entre restrictions américaines et ambitions chinoises, la bataille pour la souveraineté technologique s’intensifie. Alors que les États-Unis verrouillent l’accès aux outils de conception électronique, la Chine répond avec une stratégie maison, dont l’IA. Le dernier-né de cette offensive s’appelle QiMeng, une plateforme IA capable de concevoir des processeurs rapidement.

Concevoir un processeur, c’est long, complexe, et ça demande une armée d’ingénieurs surentraînés. Du moins, jusqu’à maintenant. Car en Chine, QiMeng (« illumination », en chinois) vient de montrer qu’elle pouvait créer une puce en trois jours.

Ce système, mis au point par l’Académie chinoise des sciences (CAS), fonctionne avec de puissants modèles de langage. Ils visent à automatiser de A à Z la conception de puces sans dépendre de logiciels américains comme ceux de Synopsys, Cadence ou Siemens EDA. Ces derniers qui sont désormais sous pression côté exportations vers la Chine.

En guise de démonstration, QiMeng a déjà conçu deux processeurs. Notamment, le QiMeng-CPU-v1, comparable à un Intel 486. Nous retrouvons aussi le QiMeng-CPU-v2, au niveau du Cortex A53 d’Arm.

In a world first, Chinese researchers have developed an AI-based fully automated processor chip design system, paving the way for AI to handle both hardware and software aspects of chip development with reduced human involvement. Named QiMeng, the system is expected to enhance… pic.twitter.com/B8e1LX0lEs