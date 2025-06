ChatGPT s’est fait défoncer aux échecs… par cette console de jeu des années 70  !

Dans un duel d’échecs entre ChatGPT et une vieille console de jeu, tout le monde pensait que l’IA allait gagner. Pourtant, la réalité est tout autre.

On pensait que ChatGPT était invincible vu son intelligence et sa rapidité. D’autant plus qu’il ne cesse d’évoluer. Et pourtant, un ingénieur a réussi à en montrer les limites. Lors d’un duel d’échecs, une console de jeu a mis l’IA d’OpenAI au tapis. Le plus surprenant est qu’elle date des années 70. Comme quoi l’ancien n’a pas dit son dernier mot.

Une défaite surprise de ChatGPT aux échecs

ChatGPT est l’un des outils modernes qui rendent service à de nombreuses personnes. Il est là pour aider à résoudre des problèmes de tout genre. Certains s’en servent même pour se sentir moins seuls. Bref, ce qu’on apprécie le plus, c’est surtout son intelligence.

Mais récemment ce chatbox que beaucoup pense capable de tout a montré ses limites. Robert Jr. Caruso, un ingénieur chez Citrix, en a fait l’expérience. Il l’a racontée dans un post LinkedIn. En effet, ChatGPT a essuyé une défaite pour le moins surprenante lors d’une partie d’échecs. Pas contre n’importe qui. L’IA d’OpenAI a perdu face à une Atari 2600 en mode « débutant », sur le jeu Atari Chess. C’est la console mythique sortie en 1977.

Caruso s’attendait à mieux de la part du ChatBox. Puisqu’avec toute sa puissance, ChatGPT aurait dû dominer sans effort une machine de 8 bits. En plus, l’Atari fonctionne avec un processeur MOS Technology 6507 à seulement 1,19 MHz. Un chiffre bien loin des capacités énormes de l’IA moderne. Tout laissait penser que la victoire serait facile pour ChatGPT. Pourtant, c’est tout le contraire qui s’est produit.

Une demande pourtant précise

Pendant 90 minutes de jeu, ChatGPT enchaîne les erreurs, comme le raconte Robert Jr. Caruso. Il « a confondu les tours avec les fous, a raté des fourchettes de pions et a perdu à répétition le fil de la position des pièces », explique-t-il. Et ce, malgré des demandes assez précises.

L’ingénieur de chez Citrix a tout donné à ChatGPT pour qu’il puisse jouer aux échecs tout seul. Il a même pris soin de remplacer les icônes des pièces d’échecs Atari. Le chatbox disait qu’elles étaient trop difficiles à comprendre, ce qui expliquait ses premières défaites. Malgré tous ces efforts, l’IA « a fait suffisamment de gaffes pour se faire moquer dans un club d’échecs de CE2 », comme le dit l’ingénieur.

ChatGPT n’a pas réussi à être assez intelligent pour gagner contre son adversaire L’IA a fini par reconnaître sa défaite, a expliqué Caruso dans son post LinkedIn. Certes, parfois l’IA peut surprendre par ce qu’elle sait faire. Mais d’autres fois, elle montre ses limites et peut échouer dans certains domaines.

