OpenAI veut vous rendre complètement addict à ChatGPT : rapport alarmant

Un document d’OpenAI, dévoilé en pleine bataille judiciaire contre Google, révèle l’ambition du géant californien de transformer ChatGPT en un super assistant IA d’ici 2025.

Autrement dit, le chatbot que nous connaissons est sur le point de devenir une interface centrale pour interagir avec Internet. Tous les détails croustillants figurent dans le document interne d’OpenAI intitulé « ChatGPT : Stratégie H1 2025 ». La feuille de route, datée de fin 2024, fut rendue public dans le cadre du procès antitrust entre le Département de la Justice américain (DOJ) contre Google. Le document mêle avancées techniques, intégration matérielle et la vision d’un compagnon numérique toujours accessible.

Futur « super assistant » IA tout-en-un

La vision d’OpenAI place ChatGPT comme un compagnon numérique capable de comprendre les utilisateurs et d’anticiper leurs besoins variés. Ce super assistant IA prendra en charge un calendrier d’employé débordé, codera des applications et planifiera les vacances bien méritées.

Pour ce faire, ChatGPT repose sur des « compétences en T ». Une base généraliste pour répondre à des questions, combinée à une expertise pointue dans des domaines spécifiques, comme la programmation.

Cette évolution s’appuie sur les modèles avancés d’OpenAI, baptisés « 02 » et « 03 ». Des technologies agentiques, capables d’ actions autonomes menées sans intervention humaine.

En parallèle, la montée en puissance de la multimodalité intégrera la voix, les images et des interfaces génératives. L’interaction sera plus fluide, naturelle et omniprésente, aussi bien à la maison qu’au bureau.

OpenAI intègre ChatGPT dans un hardware

Un aspect souvent éclipsé, mais crucial, concerne le matériel. Pour concrétiser sa vision, OpenAI mise sur l’intégration physique de ChatGPT dans des appareils tangibles et accessibles au quotidien.

Dans cette optique, l’entreprise a acquis IO, une startup fondée par Jony Ive, ex-designer d’Apple, pour 6,4 milliards de dollars. Cependant, les contours précis de cette intégration sont flous, certaines parties du document stratégique étant censurées.

Cette censure ne concerne pas uniquement le contenu, mais aussi la transparence. Centraliser l’accès à Internet via un assistant unique comme ChatGPT pose d’importantes préoccupations en matière de vie privée. Le risque d’un accès massif aux données personnelles fait craindre une surveillance accrue.

Par ailleurs, la volonté d’OpenAI d’imposer ChatGPT comme assistant IA par défaut, notamment via des réglementations, expose l’entreprise à des accusations de pratiques anti-concurrentielles. Contrairement à ses concurrents, la firme californienne ne dépend pas de la publicité, ce qui lui confère une liberté stratégique rare.

Cependant, le contexte du procès antitrust contre Google alimente les soupçons d’une lutte féroce pour dominer le marché de l’IA. Sam Altman défie ainsi à des mastodontes tels que Google Gemini, Microsoft Copilot et Meta AI. Et ce, malgré le soutien stratégique du géant de Redmond, qui investit dans OpenAI.

