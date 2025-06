Enorme panne mondiale de ChatGPT : que s’est-il passé (et pourquoi ça va recommencer)

Le lundi 10 juin, une interruption soudaine a plongé ChatGPT dans le silence total. Du moins pour certains. La panne a affecté simultanément l’application web et l’API pour les utilisateurs du monde entier.

Le dysfonctionnement a été signalé via le site de surveillance Down Detector dès 2h45 heure de l’Est (HE) aux États-Unis. Soit 23h45 sur la côte Ouest (PT) et 7h45 à Londres (BST).

Après une légère accalmie, les alertes ont fortement repris avec le réveil progressif des utilisateurs au Royaume-Uni, en Europe, puis en Amérique du Nord et en Australie.

D’ailleurs, la panne ne s’est pas limitée à ChatGPT. D’autres services d’OpenAI ont également été affectés. Notamment le générateur d’images Sora.

Plus de cinq heures sans notre chatbot préféré

Durant la panne,certains internautes parvenaient à utiliser des fonctionnalités de ChatGPT sans encombre. Cependant, d’autres étaient confrontés à des messages d’erreur et à des délais de réponse inhabituellement longs. Il y en avait même qui n’arrivaient pas accéder au service.

OpenAI a rapidement reconnu l’incident et indiqué travailler à sa résolution. La situation a commencé à s’améliorer au fil de la journée. En début de soirée, l’entreprise a annoncé avoir mis en place des mesures d’atténuation pour corriger le problème.

Elle a également précisé que les équipes techniques continuaient de surveiller activement le rétablissement complet des services. L’interruption a duré plus de cinq heures.

Plus de cinq heures qui n’ont pas été faciles pour beaucoup d’internautes. Pourquoi ? Car cela fait maintenant quelques années que ChatGPT s’est immiscé dans nos habitudes, personnelles comme professionnelles..

En quelques clics, nous pouvons passer d’une idée floue à une rédaction structurée, d’un tableau vide à un modèle d’analyse. Alors, quand l’outil se déconnecte, c’est parfois notre productivité tout entière qui cale.

L’incident nous affecte tellement qu’il a fait l’objet d’ironies sur les réseaux sociaux. Sur Bluesky, un utilisateur a posté : « N’hésitez pas à me poser des questions et j’y répondrai de manière incorrecte. »

Un autre, plus philosophe, invite à relativiser : « Profitons-en pour rappeler l’importance du contenu créé par de vraies personnes ». Ce que j’approuve.

Ce ne sera sans doute pas la dernière panne mondiale de ChatGPT

C’est ce que j’en pense vu que ce n’est pas la première fois que ChatGPT fait face à une interruption majeure. En janvier dernier déjà, une panne mondiale avait paralysé le service pendant plusieurs heures.

Cela a rendu le chatbot pratiquement inutilisable dans de nombreux pays. Alors mieux vaut s’y habituer. Et comme l’a insinué l’internaute cité ci-dessus, quand le chatbot d’OpenAI n’existait pas, on pouvait créer des contenus attractifs et à la hauteur des attentes. Pourquoi pas maintenant ?

Bon, et si cela ne vous tente pas trop. Il y a aussi d’autres alternatives comme Gemini de Google, Claude d’Anthropic, ou encore DeepSeek. À moins que vous ayez des anecdotes avec ces solutions, bien sûr.

Allez, on vous attend dans les commentaires. Racontez-nous comment vous avez vécu ce dysfonctionnement et ce que vous avez appris de cette expérience.

