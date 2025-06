On sait enfin comment la roue a été inventée : une simulation retrace sa naissance

Pendant des millénaires, personne n’a su exactement comment la roue avait vu le jour. Mais aujourd’hui, une simulation high-tech nous plonge au cœur d’une mine vieille de 6 000 ans. Celle-ci retrace, pas à pas, l’évolution de cette invention qui a littéralement fait tourner le monde.

La roue n’est pas apparue dans un palais royal ni dans un grand centre de savoir. Elle est née au cœur d’une mine enfouie quelque part en Europe centrale, autour de 3 900 avant notre ère. C’est là, dans les galeries étroites des Carpates (l’actuelle Hongrie), que des mineurs de cuivre ont commencé à bricoler, tester, modifier. Et cela, sans se douter qu’ils étaient en train de déclencher une révolution technique.

Grâce à une simulation moderne, des chercheurs ont réussi à retracer ce processus fascinant. Cela a révélé la façon dont un simple rouleau a évolué pour devenir la première roue de l’humanité.

La véritable origine de la roue, révélée par la science

Pour les mineurs de cuivre, les journées sont longues, l’air est lourd et ils traînent leurs chargements à bout de bras. Mais, un jour, l’un d’eux traversa la galerie avec un étrange engin qui lui permettait de transporter trois fois son poids. Ce simple geste, inspiré par le besoin d’alléger la charge, serait le point de départ de la première roue.

Des chercheurs ont donc reconstitué cette origine probable grâce à des découvertes archéologiques. Dans la région, ceux-ci ont retrouvé plus de 150 mini-chariots en argile, à quatre roues, datés de près de 6 000 ans. Leurs motifs rappellent la vannerie utilisée dans ces communautés minières.

Petit à petit, les mineurs auraient fixé les rouleaux sous les chariots à l’aide de douilles pour éviter de devoir les replacer à chaque mètre. Puis, au fil du temps, ils ont procédé à certaines modifications sur les rouleaux. Notamment, plus fins au centre, plus larges aux extrémités. En plus, le terrain fermé et contrôlé des mines offrait un meilleur endroit pour l’expérimentation.

Des simulations informatiques récentes ont donc modélisé cette transformation. En optimisant le gain mécanique, l’algorithme a abouti, étape par étape, à la forme moderne roue + essieu. Des milliers d’années plus tard, un mécanicien parisien inventera les roulements à billes. Il s’agit d’une autre forme de rouleaux, fermant ainsi le cercle.

Ainsi, la roue n’a pas été inventée une fois pour toutes. Elle a évolué, patiemment, comme une idée qui roule toute seule, mais jamais en ligne droite.

