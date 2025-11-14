13 milliards $ volés à la Chine par les USA ? Le Bitcoin de la discorde

La Chine accuse les USA d’avoir dérobé 127 000 bitcoins, issus d’un hack en 2020 contre un pool de minage chinois. Un butin évalué actuellement à 13 milliards de dollars.

Le litige remonte en novembre 2024, Pékin ravive une affaire née en 2020. Année où un piratage frappe le pool de minage chinois LuBian et fit disparaître les 127 000 bitcoins. Quatre ans plus tard, Washington saisit ces fonds lors d’une procédure judiciaire, affirmant cibler des activités criminelles. La saisie américaine fut vue par Pékin comme un vol.

Une saisie historique

Le Centre national chinois de réponse aux urgences liées aux virus informatiques (CVERC) qualifie l’opération d’acte de hacking de niveau étatique. Cette analyse suggère l’implication directe d’un acteur gouvernemental américain.

Selon la Chine, la saisie récente des bitcoins par les USA ne représente que la dernière étape d’une opération amorcée il y a plusieurs années.

Le hacking initial ciblait le pool de minage LuBian. Pendant quatre ans, les fonds restèrent dormants. Ils furent ensuite transférés vers de nouveaux wallets qu’Arkham, société spécialisée en analyses blockchain, identifia comme liés au gouvernement américain.

Cette chronologie alimente l’hypothèse d’une opération de longue durée, planifiée et exécutée. Pour leur part, les États-Unis défendent cette saisie comme une mesure légitime de lutte contre les activités criminelles liées aux cryptomonnaies.

Bitcoin fait l’objet de rivalité entre Chine et USA

Le climat économique alimente la rivalité sino-américaine, nourrie par la guerre commerciale et la course technologique. Si la Chine considère la saisie de ses bitcoins comme une provocation, les USA, eux, invoquent la légalité de la procédure judiciaire.

L’implication de Chen Zhi, président du groupe cambodgien Prince, ajoute une dimension judiciaire. Les bitcoins piratés en 2020 auraient été liés à ses activités. Par ailleurs, Chen Zhi est inculpé aux États-Unis pour fraude massive aux cryptomonnaies.

CVERC indique que l’attaque initiale a utilisé des outils d’une grande sophistication, laissant présager l’implication d’une organisation étatique. Le Global Times, proche du gouvernement chinois, reprend également cette hypothèse.

À l’inverse, les médias occidentaux dépeignent la saisie comme un simple recouvrement de fonds liés à des activités criminelles.

