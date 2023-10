Contenu visuel : Stratégies de création et d’utilisation des images et des vidéos pour augmenter le trafic

Les éléments visuels sont beaucoup plus enclins à capter et à retenir l’attention de l’utilisateur que le texte. Par conséquent, ils peuvent influencer grandement l’efficacité et le référencement de votre site web en augmentant son attractivité et le nombre de visites. Des photos, des infographies, des diaporamas et des vidéos de genres variés – les visuels attrayants, informatifs et divertissants pour votre audience sont la clé du succès de votre stratégie marketing, surtout s’ils sont bien optimisés pour les moteurs de recherche et largement partagés sur les réseaux sociaux.

Dans cet article, nous allons examiner plusieurs types de contenu visuel que vous pouvez utiliser pour différents buts marketing, nous allons vous donner des suggestions d’outils qui vous aideront à créer des images et des vidéos attrayantes et quelques conseils pour optimiser vos visuels.

L’attrait du contenu visuel pour les utilisateurs

Une image vaut mille mots. Nous avons tous entendu ce dicton, et il est vrai. Le contenu visuel attire l’œil plus rapidement que le texte. Les visuels sont imbattables lorsqu’il s’agit de capter les utilisateurs qui surfent ou défilent. On sait que 55 % des utilisateurs quittent un site web dans les 15 premières secondes, les images servent donc de point d’ancrage visuel qui captive les yeux des lecteurs et peut les inciter à poursuivre leur lecture s’ils sont attirés par une histoire intéressante.

Les images ne sont pas de simples amplificateurs visuels du langage. Elles communiquent des messages et restent en mémoire beaucoup plus longtemps, elles peuvent évoquer des sentiments et déclencher des associations.

Les images peuvent faciliter la compréhension d’informations textuelles complexes. Elles peuvent communiquer beaucoup plus d’informations qu’un texte dans un espace réduit.

Le rôle des visuels dans l’augmentation du trafic en provenance des moteurs de recherche et des médias sociaux

Les images et les vidéos provenant de sites web et de publications sur les médias sociaux peuvent générer un trafic supplémentaire grâce à la recherche visuelle.

Avec l’essor de Pinterest, Instagram et YouTube, la recherche visuelle est devenue de plus en plus importante pour les utilisateurs. Les images et les vidéos sont affichées en bonne place dans les résultats de recherche organiques.

Le contenu des médias sociaux génère 94 % de vues supplémentaires s’il contient des éléments visuels. Des visuels de haute qualité, en rapport avec votre contenu et vos cibles, peuvent multiplier le taux d’engagement par 3,2. Les visuels pertinents augmentent le taux de clics (CTR) d’environ 47 % et génèrent davantage de trafic vers votre site web à partir des médias sociaux.

Les types de contenus visuels et les outils de leur création

Le contenu visuel utilisé sur les sites web, les blogs et les réseaux sociaux peut être divisé globalement en 2 grandes catégories : les images et les vidéos, bien qu’il existe également des types intermédiaires comme des diaporamas. Nous allons commencer par examiner les types d’images visuelles les plus efficaces pour différentes stratégies de marketing.

Photos

Il est recommandé d’utiliser des photos pour illustrer des blogs, en particulier ceux de voyage qui ont besoin de visuels attrayants. Vous pouvez ajouter du texte au besoin : des citations émouvantes, des légendes, des données statistiques, etc.

La façon la plus simple est d’utiliser vos propres photos. Ceci peut être des photos vivantes de vous-même et de votre équipe, de vos produits, de votre bureau et de votre espace de travail ou de votre processus de production.

Si vous avez juste besoin d’illustrations de qualité pour accompagner vos articles, la meilleure façon est d’utiliser les photos d’archives.

Il est inutile de vous surcharger avec des comptes sur différents sites d’images que vous n’utiliserez pas. L’idéal est donc d’en sélectionner un ou deux qui conviennent à votre activité et qui peuvent attirer des personnes appartenant à votre public cible.

Il existe un nombre de banques d’images de haute qualité comme Unsplash ou Shutterstock, mais elles sont toutes payantes. Si vous avez un budget limité, adressez-vous aux sites d’images de stock gratuites comme Pexels ou Pixabay. Vous devez tenir compte tout de même du fait que la plupart des photos ne sont tout de même pas libres de droit et que l’auteur doit être crédité en conséquence.

Images des produits

Si vous prenez des photos de produits que vous commercialisez vous-même, assurez-vous d’utiliser l’équipement de qualité professionnelle, de trouver le fond et l’éclairage correct, ou faites appel à un photographe professionnel si votre budget vous le permet. S’il s’agit de produits d’un partenaire, demandez-lui des photos de qualité.

Graphiques et tableaux

D’après une étude menée par Nielsen Norman Group, les gens ont tendance à s’intéresser davantage aux images contenant des informations plutôt qu’aux images purement décoratives. Par conséquent, si votre article est axé sur les données, vous avez besoin d’images du genre graphiques et tableaux qui représentent des chiffres et des données statistiques de manière claire et permettent de les visualiser afin de les comprendre et de les retenir plus facilement. Essayez les outils de création de graphiques pour vous faciliter la tâche.

Infographies mémorables

Les infographies qui sont des combinaisons de textes, d’images et d’autres éléments graphiques représentent une des stratégies les plus efficaces pour le marketing de contenu car elle donne la possibilité de créer et de promouvoir une image de marque, garantit un bon positionnement du site sur les réseaux sociaux et autres moteurs de recherche et attire l’attention des lecteurs. Une Infographie est consultée 30 fois plus souvent qu’un article textuel et partagée 3 fois plus souvent.

Les infographies peuvent être utilisées dans pratiquement tous les domaines d’activité pour :

Résumer un sujet ou un article de manière rapide

Exposer un processus compliqué étape par étape

Afficher les résultats d’un sondage ou d’une étude

Sensibiliser les gens à un problème ou une cause

Présenter des données comparatives

Bref, c’est l’outil parfait pour faire une synthèse des informations complexes et les présenter de manière claire et compréhensible, ludique et originale à l’aide d’images. Pour créer des infographies de qualité facilement, utilisez l’un des meilleurs logiciels d’infographie que vous trouverez en cliquant sur le lien ci-dessus.

Captures d’écran

Ce sont des supports visuels indispensables pour des articles du type tutoriel qui expliquent comment faire telle ou telle opération informatique. Ce genre d’article est populaire, et les captures d’écran sont capables de tripler la compréhension et les chances de réaliser correctement l’opération décrite par rapport aux instructions dépourvues d’illustrations.

Flipbooks et catalogues de produits

Des flipbooks qui représentent en fait des documents PDF enrichis avec des médias, des liens et des animations, bien qu’ils ne soient pas très innovants, sont des visuels utiles dans certains contextes :

Catalogues de produits

Plaquettes

Présentations des produits et des services d’une entreprise

Brochures d’informations

Instructions,

Rapports financiers

Webzines, etc.

Le flipbook a de nombreux avantages par rapport à un document PDF téléchargeable : il peut être consulté en ligne comme un vrai livre dont il imite l’apparence mais de manière interactive grâce aux nombreux éléments cliquables. Un flipbook est facile à intégrer à un site web ou sur une page d’un réseau social et relativement facile à réaliser à partir d’un document PDF existant pourvu que vous utilisiez un des outils pour créer un flipbook. S’il est créé dans HTML5, il devient réactif est peut être consulté sur des appareils mobiles ce qui représente un avantage non négligeable de nos jours.

Diaporamas

Les diaporamas intégrés dans des sites web sont proches des flipbooks car ils combinent également des informations sous forme de textes et de visuels. C’est un excellent format pour présenter des produits et des services, car il est familier pour la plupart des utilisateurs qui peuvent faire défiler un diaporama avec un simple clic et trouver facilement les informations qui les intéressent. On peut utiliser des diaporamas pour présenter :

Portfolios

Informations sur l’entreprise

Produits les plus populaires ou nouveaux

Offres promotionnelles

On peut créer des diaporamas interactifs contenant des quiz ou des sondages qui permettent aux gens d’exprimer leur avis. Pour choisir l’outil qui vous aidera à réaliser un diaporama adapté à vos besoins, consultez la liste des meilleurs logiciels de diaporama photo pour Mac et Windows.

Ce n’est pas là une liste exhaustive des contenus visuels à base d’images, il existe également d’autres types de contenus comme des listes de contrôle graphiques, des mèmes amusants ou des Gifs animés convaincants. N’hésitez pas à utiliser le type d’image qui correspond à vos objectifs.

Vidéos

Selon certaines estimations, les vidéos occupent le trois quarts du trafic Internet global. De même, 75 % des spécialistes du marketing utilisent des contenus vidéos. D’après d’autres estimations, des sites avec des vidéos peuvent attirer 12 fois plus de visiteurs. Ci-dessous, nous allons énumérer les types de vidéos les plus courants pour le e-marketing :

Vidéos d’aide, conseils et astuces

Instructions et tutoriels

Vidéos d’images

Un coup d’œil dans les coulisses

Présentation de l’équipe

Histoires de la vie professionnelle quotidienne

Vidéos et présentations de produits

Événements de la vie et webinaires

Vidéos en direct et émissions

Le format vidéo donne une touche personnelle à votre site web ou à votre blog, le rend plus vivant et augmente le taux de conversion en ajoutant une narration interactive.

Comment optimiser le contenu visuel pour les moteurs de recherche

La création de contenus visuels de haute qualité, utiles ou divertissants pour votre audience mène à l’augmentation du taux de partage avec des backlinks vers vos sites de la part des utilisateurs. Afin d’augmenter le trafic en provenance des moteurs de recherche, il est fortement recommandé également d’optimiser vos images pour Google.

La première chose à faire est de compresser toutes les images que vous allez publier sur votre site afin d’augmenter la vitesse de chargement de celui-ci. Ce critère est primordial pour avoir un bon classement Google. Vous pouvez utiliser différents outils pour optimiser vos images et réduire leur poids en octets sans perte de qualité, notamment Tiny PNG ou un service comme WebP Converter qui convertit les images au format WEBP le plus courant sur Internet tout en réduisant leur taille.

La deuxième chose à faire est de penser à l’optimisation SEO de vos images. Ajoutez des descriptions pertinentes contenant des mots clés dans l’attribut ALT qui est utilisé pour l’indexation des images. Le texte ALT s’affiche également au cas où l’image peine à être chargée.

La troisième astuce consiste à ajouter des boutons de médias sociaux à vos images pour permettre le partage facile de vos contenus. Partagez toutes vos images et vidéos sur vos canaux de médias sociaux. La promotion croisée sur les médias sociaux vous aide à accroître la visibilité de votre contenu.

Nous avons vu l’importance des visuels pour le marketing de contenu et le blogging. Les images et les vidéos captent l’attention, augmentent le taux de clics et l’engagement et vous aident à obtenir davantage de résultats dans la recherche organique et visuelle. La réutilisation de votre contenu pour une variété de visuels vous aide à créer plus de formats de médias pour partager et repartager votre contenu. En optimisant vos images pour le référencement et les médias sociaux et en faisant la promotion croisée de votre contenu sur plusieurs plateformes sociales, vous augmenterez la portée de votre contenu et le trafic vers votre blog ou votre site web.