L’IA générative va faire de vous un créateur sur Disney+

Disney+ s’apprête à laisser ses abonnés créer et partager du contenu grâce à l’IA générative.

Bob Iger, PDG de Disney, vient d’annoncer la possibilité d’utiliser l’IA générative par les abonnés. Les utilisateurs pourront effectivement donner vie à leurs idées avec les personnages emblématiques de Disney. Après que Disney ait porté plainte contre Midjourney auparavant, l’idée d’une expérience plus immersive semble surprenante et alléchante.

Selon Bob Iger, Disney+ ne sera plus seulement un service de diffusion de films et séries. Les abonnés pourront générer des vidéos courtes mettant en scène des personnages comme Iron Man, Dark Vador ou Elsa. Bien sûr, l’entreprise prévoit d’encadrer le contenu créé dans un environnement strict. Le but de l’usage de l’IA générative est en outre de protéger la propriété intellectuelle de Disney.

Quels types de contenus pourra-t-on créer ?

Pour l’instant, on parle surtout de courts formats vidéo, adaptés au partage sur la plateforme. Avec ces contenus, on pourra revivre des scènes célèbres ou imaginer de nouvelles aventures. Dans tous les cas, les créations se limiteront aux licences Disney. Ceci garantit que les personnages et univers respectent les standards de la marque.

Les enjeux de l’intégration de l’IA générative sur Disney+

L’annonce a suscité une réaction immédiate sur les réseaux sociaux. De nombreux artistes et animateurs craignent que l’IA réduise le rôle de la création humaine. Ils s’inquiètent également de l’impact sur les métiers traditionnels.

Dana Terrace, créatrice de The Owl House, a d’ailleurs donné son avis à ce sujet. Des voix comme la sienne ont appelé à défendre le dessin manuel face à l’automatisation. La peur de contenus de moindre qualité ou de suppression d’emplois dans le secteur artistique reste donc forte. Disney tente néanmoins de rassurer en précisant que la création par IA générative se fera dans un cadre contrôlé.

Pourquoi misent-ils sur l’intelligence artificielle maintenant ?

Iger explique que cette initiative constitue la plus grande évolution de Disney+ depuis son lancement en 2019. La technologie va contribuer à fidéliser les abonnés. Cela aidera également à ouvrir de nouvelles interactions autour des licences Disney.

Le partenariat avec Epic Games, déjà visible via Fortnite, illustre cette volonté de créer des expériences ludiques et immersives. Disney veut donner aux fans la possibilité de devenir acteurs de l’univers qu’ils aiment. Le tout en restant maître de ses propriétés intellectuelles.

Quand pourra-t-on essayer l’IA générative sur Disney+ ?

Disney n’a pas donné de calendrier précis pour le lancement. Le déploiement se fera donc progressivement. Il commencera par les abonnés qui pourront explorer et créer dans un environnement sécurisé. L’entreprise indique par ailleurs que le contrôle des licences et la qualité du contenu resteront prioritaires. L’enjeu est, d’une part, séduire un public habitué à l’IA générative. D’autre part, protéger l’image de marque et les droits des créateurs.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.